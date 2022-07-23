Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан ранее требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

Журналисты называют Корбана "критиком Зеленского".

"В разгар российской агрессивной войны глава территориальной обороны в юго-восточном украинском городе Днепр говорит, что во время поездки за границу его лишили гражданства. Он до сих пор находится на пограничном пункте. Поскольку у него конфисковали украинский паспорт, он не может вернуться в Польшу. Недавно Корбан публично пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Киева", - пишет издание.

В материале отмечается, что Корбан "через контакты в США" требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.

"Тот, в свою очередь, уже давно обвиняется в слишком тесных связях с Россией. Украинские СМИ уже несколько дней обсуждают вероятный секретный указ президента Зеленского, согласно которому не менее десяти украинцев лишили гражданства за то, что у них якобы было второе гражданство.

Согласно его собственным заявлениям, на прошлой неделе Корбан ненадолго уехал за границу, чтобы посетить свою семью. Он играет центральную роль в организации обороны Днепропетровщины", – пишут журналисты Welt.

Также издание напоминает, что пятый президент Петр Порошенко когда-то лишил гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Однако при Зеленском тот восстановил свое украинское гражданство.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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