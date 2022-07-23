Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан ранее требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.
Журналисты называют Корбана "критиком Зеленского".
"В разгар российской агрессивной войны глава территориальной обороны в юго-восточном украинском городе Днепр говорит, что во время поездки за границу его лишили гражданства. Он до сих пор находится на пограничном пункте. Поскольку у него конфисковали украинский паспорт, он не может вернуться в Польшу. Недавно Корбан публично пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Киева", - пишет издание.
В материале отмечается, что Корбан "через контакты в США" требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.
"Тот, в свою очередь, уже давно обвиняется в слишком тесных связях с Россией. Украинские СМИ уже несколько дней обсуждают вероятный секретный указ президента Зеленского, согласно которому не менее десяти украинцев лишили гражданства за то, что у них якобы было второе гражданство.
Согласно его собственным заявлениям, на прошлой неделе Корбан ненадолго уехал за границу, чтобы посетить свою семью. Он играет центральную роль в организации обороны Днепропетровщины", – пишут журналисты Welt.
Также издание напоминает, что пятый президент Петр Порошенко когда-то лишил гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Однако при Зеленском тот восстановил свое украинское гражданство.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.
22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Пожалуйста, подождите...
І то багато. Не менш 3% йому додали Беніни керувальники.
Это на 100% современная демократия, завтра в ЕС берут.
ГЕННАДІЮ КОРБАНУ - РЕСПЕКТ !!!
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Реєстрація:23.07.2022
митингии т.п. куда дели человека, кто и почему.
Верховне, ну вот реально, много на себя берёт.. столько нарушений законов, Конституции, правил, писаных и неписаных..
ему и его лядской свите Очень нужен второй срок прездобольства, иначе - будет сидеть, если не сбежит в Оман-Пхеньян или Ростов
Бо в Україні немає законних підстав для позбавлення людей громадянства.
Тим більше - громадянства воно позбавляє не тих, хто зрадив Україну, а тих, хто бореться із ним особисто.
Два рази! Третій буде?
Частина цього населеня вже не буде обирати,інша змінила переконаня,і невелика ще підтримує саме зе,шукаючи "А хтож винен?!!"
Чи деякі ... з його оточення і команди ?
В Офісі президента прокоментували інформацію про позбавлення голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.
Як розповів в ефірі "Радіо НВ" радник голови ОПУ Михайло Подоляк, подібні укази про позбавлення та надання громадянства зазвичай не розголошуються, оскільки стосуються інформації про особисте життя конкретної людини.
При цьому він зазначив, що негативно оцінює рівень комунікації з інформуванням народу через анонімні телеграм-канали та поширенням теорій змови.
"Держава працює за жорсткими правилами, якщо не можна коментувати все, що стосується особистості та її прав чи порушення прав, то не треба хайпувати на цьому", - сказав Подоляк.
Крім того, Подоляк відповів на слова конгресвумен США Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "створенні диктатури" через позбавлення Корбана громадянства. За його словами, це виглядає як втручання у внутрішні справи України та масштабування локальних конфліктів у воєнний час.
"Я не бачу підстав, щоб втручався хтось на рівні конгресу США. Я не думаю, що треба продовжувати демонізувати пана Єрмака. Це виглядає, ось десь немає води - все, в цьому винен пан Єрмак. Ми не можемо йти цим шляхом, тому що це шлях у нікуди", - сказав він.
Також радник голови ОПУ вважає, що Корбан має адвокатів, які можуть сформулювати його претензії, а міграційна служба сформулює свої, але разом з тим він закликав не масштабувати локальні кризові ситуації поки йде війна.
А що вам тут так сподобалось, ВАСЯ?
Що про дЄрмака можна казати: якщоУ ВАШОМУ крані нема воды - значить, випив дЭрмак?
Чи на вашу ніжну душу бальзамом лягло подляківське звинувачення Спартц у втручанні у внутрішні украінсьі справи? Так воно ж просто не в курсі староі одеськоі поговірки: «хто дівчину обідає, той іі й танцює».
Я повторюю свою позицію. Незай би Корбан був навіть серійним кіллером типу Чикатило, і то за правом і законами справедливості з ним не можна було так вчиняти, як зробила Зевлада.
І що це взагалі за словоблудіє? Забирати громадянство не можна, а припиняти - можна. Ви нас взагалі усіх за лохів маєте, нешановні зелені панове? А даремно, я би не поспішав.
хто в домі хазяін
чи щур вас влаштовує ?