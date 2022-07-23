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гражданство (1268) Зеленский (19029) Корбан (548)

Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt

корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан ранее требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.

Журналисты называют Корбана "критиком Зеленского".

"В разгар российской агрессивной войны глава территориальной обороны в юго-восточном украинском городе Днепр говорит, что во время поездки за границу его лишили гражданства. Он до сих пор находится на пограничном пункте. Поскольку у него конфисковали украинский паспорт, он не может вернуться в Польшу. Недавно Корбан публично пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Киева", - пишет издание.

В материале отмечается, что Корбан "через контакты в США" требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.

"Тот, в свою очередь, уже давно обвиняется в слишком тесных связях с Россией. Украинские СМИ уже несколько дней обсуждают вероятный секретный указ президента Зеленского, согласно которому не менее десяти украинцев лишили гражданства за то, что у них якобы было второе гражданство.

Согласно его собственным заявлениям, на прошлой неделе Корбан ненадолго уехал за границу, чтобы посетить свою семью. Он играет центральную роль в организации обороны Днепропетровщины", – пишут журналисты Welt.

Также издание напоминает, что пятый президент Петр Порошенко когда-то лишил гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Однако при Зеленском тот восстановил свое украинское гражданство.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Читайте также: Госпогранслужба о недопуске главы штаба обороны Днепра Корбана в Украину: Инспекторы действуют исключительно в пределах норм действующего законодательства
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Топ комментарии
+69
спочатку ***** таємно приїздив в Лисичанськ, через тиждень чи 10 днів приблизно, лисичанськ здали. далі ***** Приїджав на фронт в Дніпропетровську область...
слідкуйте за руками, і робимо ставки...
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23.07.2022 17:21
+63
ах вот оно оказывается что!
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23.07.2022 17:34
+60


Вбогий, з клікухою замість і'я, чи трольок, який навіть не спромігся вивчити мову чи користуватися Google-Перекладачем,
Саака позбавили громадянства тому, що він не народився в україні і постійно не проживав в країні до та на момент набуття незалежності, а коли заповнював анкету трошки збрехав, не написавши, що він має судовий вирок у Грузії.
Про що Саак і сам казав, правда намагаючись відмазатись тим, що не він особисто заповнював анкету, що є теж не припустимим.

А от позбавлення громадянства Корбана, це навіть не порушення якогось закону, що зебіли робили вже багато разів, а пряме порушення Конституції.

Не знало, чи свідомо брешеш?
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23.07.2022 17:42
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А в 19 році 87,3% дніпрян бігло перечіпаючись голосити за клоуна. Тепер пожинають плоди свого голосіння. Самі собі приготували таку долю.
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23.07.2022 18:22 Ответить
Не 87,3% а лише 42%!
І то багато. Не менш 3% йому додали Беніни керувальники.
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23.07.2022 19:37 Ответить
Это вам не какой-то там диктаторский совок.
Это на 100% современная демократия, завтра в ЕС берут.
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23.07.2022 18:07 Ответить
Зєлька встановлювати диктатуру.... точніше не він а його "куклавод".
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23.07.2022 18:09 Ответить
Диктатура
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23.07.2022 18:14 Ответить
Дик таваріщ путєн пріказал
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23.07.2022 18:18 Ответить
А все тому, що нарід 73% вибрав єрмака, татарова, подоляка,портнова, а точніше малоросію-антимайдан, бо ці за неї боролися і продовжують цю справу, тільки розмовляючи для приколоу по українські і під український прапор і по "єдиному марафону". Володя просто їх прикриття. Що не зробиш заради прикриття спецопероації. Чи я щось не так написав?
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23.07.2022 18:18 Ответить
Офіс Президента працює чисто російськими, підступними методами. Навіть, якби було таке право позбавити когось громадянства, то це треба робити нормально, з повагою до заслуженихх громадян України, Пан Кoрбан не зрадник і не злочинець. Абсолютно, нема справедливості. Бaканова і Венедіктову звільнили в обхід конституційної процедури - дозволом на звільнення від ВР України, без відповідного слідства про їх діяльність. Бо вони свої, чи так передбачено в Конституції України? До того кажуть, що йдемо в ЄС. Та хто прийме таку банду в цивілізоване товариство?
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23.07.2022 18:19 Ответить
Ну да жаба гадюку. Одна пархата жаба натягує іншу))). Але це все відволікання від про#бу із пидписанням"зернового перемір"я. Але ніт хлопаки. Хом"ячкам звісно зайде, навіть обмажуться, але притомнимним українцям ніт. Доставайте вже мертведчука(до речи де він?), або "плівки деркача", ця платівка вже не вставляє.
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23.07.2022 18:20 Ответить
що зовсім мислити не можете? причому тут Корбан до "зернового перемир'я"? аби якусь гидоту ляпнути про людину.
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24.07.2022 08:48 Ответить
да там Гандзюк з Гангадзе вже дістали
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24.07.2022 15:45 Ответить
Зебіли, до вас хоч зараз дійшло що ви натворили, чи такими і залишитесь до кінця життя?
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23.07.2022 18:26 Ответить
А как же со свободой слова, идем в Европу? Я не симпатик Корбана, такой же кошерный, как и Коломойский и все остальные. Но все должно быть по закону. Саакашвили вернул гражданство, а Порошенко понес наказание за то что незаконно лишил?
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23.07.2022 18:26 Ответить
там як би було рішення суду, і все настільки дотримано вимог чинного законодавства що пороха не можна звинувати, а тут просто по бєспределу, патаму что єрмака абіжают
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23.07.2022 20:52 Ответить
Щоб дати громадянство Міхо Пєтя порушив Конституцію. А те що виправив помилку то маємо сказати "дякую" - таке чмо тут точно не потрібно.
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24.07.2022 02:31 Ответить
А что ,за критику Зели уже гражданства лишают Демократия в разгаре.Зе -Наполеон такими темпами Путина обскачет
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23.07.2022 18:31 Ответить
Не нужно приплетать Наполеона к этому шлемазлу
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23.07.2022 20:14 Ответить
Це просто тупий, примітивний спосіб нейтралізації опозиції
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23.07.2022 18:32 Ответить
як цькування Пороха й закриття телеканалів. Шлях до диктатури.
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23.07.2022 18:34 Ответить
Хороший Корбан или редиска - в данном случае не суть важно. А важно то, шо Дерьмак незаконно лишил его гражданства, и об этом будут трубить Западные СМИ. И это еще больше подорвет доверие не к дерьмаковско-зеленой шайке(им как раз это доверие и не нужно, а вовсе наоборот), а к Украине. А в теперешних условиях это прямая диверсия, направленная против обороноспособности воюющей Украины. Только за это Дерьмак и его гнусавчик заслуживают виселицы.
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23.07.2022 18:33 Ответить
но был ли лишенный нравственным человеком? имея несколько гражданств во время войны будучи главой оборонной чего то там выезжать заграницу ... вероятно таки он не был. хотя конечно следовало бы не выделять отдельных экземпляров, а действовать немного системно, правда тогда бы и с верховной рады, различных министерств, госструктур а также присосавшихся (десятков или даже сотен) тысяч лоботрясов осталось бы человек 50 максимум, что конечно было бы совсем неплохо и даже денег занимать возможно бы не пришлось.
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24.07.2022 04:07 Ответить
а хай вас...та спитайте вже клована за офшшори..з нього струсить..потім щаблею нище..ой..і де українська??? що за кацапська??
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24.07.2022 15:48 Ответить
Пока патриоты кровь проливаыт,зелёные крысы себе подготавливают вечное правление.Сми уже задавали приступаем к оплзиции
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23.07.2022 18:33 Ответить
а патріоти українську вчать?
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24.07.2022 15:49 Ответить
А мені цікаво, що там з розслідуванням замаху на Шефіра?
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23.07.2022 18:36 Ответить
зеленский скот и проходимец
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23.07.2022 18:36 Ответить
маланські розборки ....- що то все мае до України ....
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23.07.2022 18:50 Ответить
спитай у тих "українців" хто за жида голосував...
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24.07.2022 02:32 Ответить
Чорним по білому написано,Корбан їздив відвідати свою батьківщину.А де його батьківщина?Дуже делікатне запитаннечко.
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23.07.2022 19:00 Ответить
Родину! Вчи українську, кацапе!
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23.07.2022 19:12 Ответить
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23.07.2022 19:17 Ответить
"Відвідати родину" -семью по-русски, а не батькивщину (родину - рус.) .Вчить українську.
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23.07.2022 20:07 Ответить
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23.07.2022 20:54 Ответить
У мене теж "делікатне запитаннячко" - за що тобі Пригожин платить? За те що ти гугл-перекладачем навчився користуваться?
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23.07.2022 20:34 Ответить
Значить зеленський готує здати Дніпро ! Добробати. невже ви віддасте у руки зевлади патріота і захисника Геннадія Корбана. який з 2014 р. і під час повномасштабного вторгнення росії \ з 24 лютого 2022 р і по цей час \ .захищав і захищає незалежність України. Саме завдяки Корбану у Дніпрі та Дніпропетровській області створена надзвичайно потужна ТрО \ територіальна оборона \\ . тому . рашисти. навіть. не планували захоплення міста та області. Саме завдяки Корбану. який очолив ТрО. місто Дніпро залишається флагманом боротьби на Сході України.
ГЕННАДІЮ КОРБАНУ - РЕСПЕКТ !!!
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23.07.2022 19:01 Ответить
***** Ваш этот Корбан
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23.07.2022 22:41 Ответить
дермо ,це ви самі ,російській бот.


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Реєстрація:23.07.2022
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24.07.2022 08:53 Ответить
Дерьмо это ты,дура крашеная
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24.07.2022 09:41 Ответить
тогда должны возникнуть конкретные вопросы у кучи народа, депутатские запросы, митинги и т.п. куда дели человека, кто и почему.
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25.07.2022 04:10 Ответить
Зеленский долго боролся за свободу и независимость Украины и Украинцев, но, несмотря на это, Украина и Украинцы остались свободными и независимыми..(почти по-Жванецкому).., а Зеленский просто.. исчезнет.., як роса на сонці..
Верховне, ну вот реально, много на себя берёт.. столько нарушений законов, Конституции, правил, писаных и неписаных..
ему и его лядской свите Очень нужен второй срок прездобольства, иначе - будет сидеть, если не сбежит в Оман-Пхеньян или Ростов
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23.07.2022 19:02 Ответить
Добре, позбавили громадянства.А чому його не пускають в Україну ? В"їзд неукраїнців заборонений ?
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23.07.2022 19:02 Ответить
Єрмак втрачає береги.
Бо в Україні немає законних підстав для позбавлення людей громадянства.
Тим більше - громадянства воно позбавляє не тих, хто зрадив Україну, а тих, хто бореться із ним особисто.
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23.07.2022 19:05 Ответить
тобі дозволили навіть таке свистіти? Чи тебе з штабу зелених уродів вигнали?
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23.07.2022 19:52 Ответить
На відміну від тебе - я ніколи не працював на жоден штаб. Це ти тут під кожною темою флудиш про свого порошенка і проти його конкурентів - а я лише виражаю свою особисту думку і виключно по темі.
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24.07.2022 03:32 Ответить
о як тільки за зелень вчіпили зразу з бидла програма полізла,вскрийся ів ***** віддай все що ти нажив при Пороху,бо це ж шкідливе
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24.07.2022 04:12 Ответить
Я думаю, що це помста ЗеЛоха за те, що пару місяців тому група мерів і інших відповідальних за оборону людей, почали публічно скаржитися на Київську центральну владу за неможливість закуповувати амуніцію теробороні за гроші місцевих бюджетів. І звісно хтось був самим активним і хтось не займає виборних посад типу мер, і цей хтось Корбан! Бо Філатову ЗеЛох не помститься чи меру Чернігова, бо їх люди обирали! Зеленський це психіатрія! Дрібне мстиве самолюбне авторитарне чмо!!!
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23.07.2022 19:07 Ответить
якраз мерам Дніпра і Чернігова Zе/дермак і мститься
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23.07.2022 19:50 Ответить
Воно мстить усім хто його критикує .
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24.07.2022 08:56 Ответить
Коли громадянина України на підставі таємного наказу президента, без оголошення підозр чи причин, без рішень судів позбавляють громадянства, то ми взагалі не повинні обговорювати його особисті, професійні чи лідерські якості, прихильність одних чи ненависть інших до нього людей, а виключно законність цих дій. Тут і юристом професійним не треба бути, бо очевидно., що наш "випадковий президент" зовсім втратив міру. Він державу використовує як самодержавець. Все що взбреде в маленьку голову чи якась шваль з ОПи нашепче йому, він відразу хоче реалізовувати переступаючи через всі закони. В результаті з гаранта конституції України Зеленський перетворився в гаранта беззаконня і що найгірше він ввійшов в смак і не має жодних намірів відмовлятися від цього, навіть ціною існування держави.
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23.07.2022 19:10 Ответить
українську Конституцію Зеленський перетворив на туалетний папір,підтирається нею вже 3,5 роки.
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24.07.2022 08:58 Ответить
Що обрав ЛОХторат у 2019?
Два рази! Третій буде?
Частина цього населеня вже не буде обирати,інша змінила переконаня,і невелика ще підтримує саме зе,шукаючи "А хтож винен?!!"
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23.07.2022 19:15 Ответить
ВАМ ВСІМ КАПСОМ ПОТРІБНО? ТО НАМАЛЬВАНІ ВІДСОТКИ..МАТЕМАТИКУ ВЧІТЬ..
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24.07.2022 15:52 Ответить
Любі коментатори! 98 % із Вас можуть лишити громадянства. Не ображайте зеленого клоуна. В нього дуже ніжне псіхіческе расстройство.
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23.07.2022 19:34 Ответить
Не побоюсь висловити думку що навіть ***** так не борзєл.
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23.07.2022 19:40 Ответить
Бо у "Путіна" є клепка в голові - хоч і "вивихнута" А у "Блазня" останні мізки коксом виїло Він не розуміє, що навкруги нього твориться Живе від "понюшки" до "понюшки" А між ними начитує "псевдопатріотичні" спічі, написані Подоляком А всі розпорядження йдуть від д"Єрмака - який "Блазня" кокаїном і забезпечує! А коли "запахне смаленим" - д"Єрмак "не при ділах" Бо він в державі, по суті - НІХТО !!! Всі розпорядження підписує "Блазень" та інші люди!
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23.07.2022 20:12 Ответить
Зеленський бажав викупатися в лайні? Зміг?
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23.07.2022 20:12 Ответить
Зе - особисто ?
Чи деякі ... з його оточення і команди ?
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23.07.2022 20:57 Ответить
краз він сам,бо те "оточення" якщо щось,буде все валити на нього і буде праве,бо останнє слово за ним)))
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24.07.2022 04:14 Ответить
Мені одне цікаво чим це все закінчиться і як!
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23.07.2022 20:53 Ответить
російською - вялотєкущєй шізофрєнієй..або знайдуться на параші розумні люди..поки путлєр і компашка при владі - ніф не буде
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24.07.2022 15:55 Ответить
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23.07.2022 21:16 Ответить
Зеленский-Ермак убирают всех, кто только начинает говорить о связи Ермака с ФСБ и ГРУ. Убирают Корбана, как убрали и офицеров разведки
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23.07.2022 21:20 Ответить
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В Офісі президента прокоментували інформацію про позбавлення голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства.

Як розповів в ефірі "Радіо НВ" радник голови ОПУ Михайло Подоляк, подібні укази про позбавлення та надання громадянства зазвичай не розголошуються, оскільки стосуються інформації про особисте життя конкретної людини.
При цьому він зазначив, що негативно оцінює рівень комунікації з інформуванням народу через анонімні телеграм-канали та поширенням теорій змови.
"Держава працює за жорсткими правилами, якщо не можна коментувати все, що стосується особистості та її прав чи порушення прав, то не треба хайпувати на цьому", - сказав Подоляк.
Крім того, Подоляк відповів на слова конгресвумен США Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "створенні диктатури" через позбавлення Корбана громадянства. За його словами, це виглядає як втручання у внутрішні справи України та масштабування локальних конфліктів у воєнний час.
"Я не бачу підстав, щоб втручався хтось на рівні конгресу США. Я не думаю, що треба продовжувати демонізувати пана Єрмака. Це виглядає, ось десь немає води - все, в цьому винен пан Єрмак. Ми не можемо йти цим шляхом, тому що це шлях у нікуди", - сказав він.
Також радник голови ОПУ вважає, що Корбан має адвокатів, які можуть сформулювати його претензії, а міграційна служба сформулює свої, але разом з тим він закликав не масштабувати локальні кризові ситуації поки йде війна.
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23.07.2022 21:31 Ответить
@Вася Шевченко

А що вам тут так сподобалось, ВАСЯ?

Що про дЄрмака можна казати: якщоУ ВАШОМУ крані нема воды - значить, випив дЭрмак?

Чи на вашу ніжну душу бальзамом лягло подляківське звинувачення Спартц у втручанні у внутрішні украінсьі справи? Так воно ж просто не в курсі староі одеськоі поговірки: «хто дівчину обідає, той іі й танцює».

Я повторюю свою позицію. Незай би Корбан був навіть серійним кіллером типу Чикатило, і то за правом і законами справедливості з ним не можна було так вчиняти, як зробила Зевлада.

І що це взагалі за словоблудіє? Забирати громадянство не можна, а припиняти - можна. Ви нас взагалі усіх за лохів маєте, нешановні зелені панове? А даремно, я би не поспішав.
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24.07.2022 00:38 Ответить
Корбан виграє суд у президента. А от за судові витрати та моральну шкоду заплатять платники податків України.
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23.07.2022 22:16 Ответить
Корбан може виграти, але суд вірогідніше буде не на його стороні. Наша чутлива Бубочка в середині країни особистої поразки не стерпить, при наймі на пам'ять не приходять скасовані його накази. Він і так ще не прийшов до тями, що Ху*ло його "мирну програму" по Донбасу під вибори разом з улюбленими дорогами "зіпсував".
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23.07.2022 22:59 Ответить
та норм... зекоманді залишилось менше двох років при владі сидіти! а сам зеленський ВЖЕ обнулений обнуленим....
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23.07.2022 22:22 Ответить
ще один непритямний..при війському стані вибори-перевибори заборонені..він пожиттєвим може бути
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24.07.2022 15:58 Ответить
єрмак показав
хто в домі хазяін
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23.07.2022 22:34 Ответить
Все они ********
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23.07.2022 22:37 Ответить
коли ця зелена шобла зрадників та колаборантів повиздихає?
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24.07.2022 00:10 Ответить
Це все ігри пархатих між собою
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24.07.2022 01:10 Ответить
ще один антисемит вискочив , і де ви дурні плодітесь .
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24.07.2022 09:04 Ответить
Как нибудь обойдёмся без главного рейдера Днепра!!!
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24.07.2022 07:19 Ответить
краще би ми без єрмака обходились.
чи щур вас влаштовує ?
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24.07.2022 10:03 Ответить
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