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Новости Санкции против России
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Венгрия (1835) МИД (6805) санкции (11040) Виктор Орбан (426) Николенко Олег (301)

Орбан заявил о бесперспективности санкций против РФ. В МИД ответили, что если бы это было так, то Кремль не задействовал бы безумные ресурсы для их дискредитации

санкції

В Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для дискредитации введенных против России санкций и предоставления Украине оружия, если бы они были неэффективными.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко в ответ на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции не поколебали Москву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель МИД обратил внимание на то, что венгерский премьер-министр возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против России на второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объемы поставок российского газа.

Николенко также отметил, что "санкции не поколебали Россию" – это классический пример российской пропаганды.

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"Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы бешеные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - отметил представитель МИД.

По его словам, важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России.

"РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого подорвать мир и благосостояние в европейских странах", - акцентировал Николенко.

Он отметил, что, закрывая глаза на преступления России в Украине, мира в Европе не восстановить.

"Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или задабривания будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", - акцентировал спикер МИД.

В конце Николенко подчеркнул, что стратегия Европы должна базироваться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

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"Мы благодарны нашим европейским партнерам за неуступчивую позицию. Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - подчеркнул он.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не поколебали Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе.
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Топ комментарии
+51
Я заявляю про безперспективність перебування Угорщини в складі ЄС
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23.07.2022 17:44
+33
якщо санкції такі не ефективні
то їх можна наложити на Угорщину,
і нічого не буде
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23.07.2022 17:48
+20
Я вже казав, що вєнгри канкрєтні підарасти, мадяри ******
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23.07.2022 17:48
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Я заявляю про безперспективність перебування Угорщини в складі ЄС
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23.07.2022 17:44 Ответить
не забуваємо, що угорці переобирають Орбана щоразу, АЛЕ до членства НАТО та ЄС не готова Україна
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23.07.2022 17:51 Ответить
угорці вже гадять в ЄС!
і ви досі певні що уйобики будуть проливати кров за якогось із партнерів НАТО, а не сдадуться буйлу за миску своїх уральських щей ?
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23.07.2022 18:05 Ответить
КаК с Гитлером , теперь ***** ТУХЛЫЕ ЯЙЦА ВЫЛИЗЫВАЮТ
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23.07.2022 18:33 Ответить
Яка мерзенна пика продажного *************
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23.07.2022 19:06 Ответить
орбан идёт нах👉уй
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23.07.2022 20:22 Ответить
Кому ещё интересны высеры этого обхезанного поца?
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23.07.2022 17:45 Ответить
100% жителям Ужгорода в с венгерскими паспортами точно интересны не говоря уже о приграничных селах, готовых в любое время суток войти в состав *******...
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23.07.2022 18:21 Ответить
Ну пусть берут чемодан, вокзал и входят в состав. Других вариантов у них нет.
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23.07.2022 22:22 Ответить
Ты не путай Ужгород с Береговским районом. Потому что если ты это же в Ужгороде высрешь, тебя утопят прямо в Ужике, хоть он там и по колено...
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24.07.2022 11:03 Ответить
якщо санкції такі не ефективні
то їх можна наложити на Угорщину,
і нічого не буде
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23.07.2022 17:48 Ответить
Я вже казав, що вєнгри канкрєтні підарасти, мадяри ******
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23.07.2022 17:48 Ответить
Санкции бесперспективны? Ничего, хай будут )))
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23.07.2022 17:49 Ответить
Да он как раз говорит верно. Ибо сейчас козломордым многое пропускают. Европа ведет себя как шлюха, санкции для вида, и тут же возможности их обхода.
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23.07.2022 17:49 Ответить
Угорці лайном були є та нажаль залишаються й надалі...
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23.07.2022 17:50 Ответить
бесперспективные? ))) ну и фиг с ними... пусть будут...))) хорошо бы еще накинуть...
чего ж так волноваться ?
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23.07.2022 17:52 Ответить
перед подписанням угод в Туреччині,у Одесі та одеській обл була незвична тиша,десь 3 дні.а тепер цілодобово виє,ось зараз знову,
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23.07.2022 17:53 Ответить
може влаштувати кацапам зелений коридор до Угорщини? я б подивився на переїханий танком будапешт, щоб повторити 1956ий але з кольоровими фото і відео 8K
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23.07.2022 17:53 Ответить
Ну раз вони "безперспективні", то можна підсипати ще...
А орбан 3,14дарас!
Оце вже безперечний факт!
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23.07.2022 17:53 Ответить
он и выглядит как дебил...
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23.07.2022 17:55 Ответить
как
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23.07.2022 17:58 Ответить
ну раз толку от них нет, то пусть уже будут.....
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23.07.2022 17:57 Ответить
Значит надо больше санкций. В том числе и против путинских шлюх в ЕС.
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23.07.2022 18:07 Ответить
Орбан - путинская подстилка. Эту позицию Венгрии Украина должна запомнить
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23.07.2022 18:08 Ответить
Ага! "Я бежала за Вами целый час, чтоб сказать как Вы мне безразличны!"(с)
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23.07.2022 18:08 Ответить
Автопром рабZeи сдох на 86%...остальное дерьмо от 30 до 60...
Владислав Жуковский..не бандеровец Дохлой сраной рабZеи...
Но дальше всех ушел Дмитрий Потапенко...
Мавзолей путлера в глубокой.. Жо....)))пе
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23.07.2022 18:10 Ответить
Поставки современных наступательных вооружений, безусловно, в сотни раз эффективней, чем любые санкции, т.к. сейчас основная проблема Украины - количество орков, продолжающих переться на нашу территорию, а уж снабдить их тупыми артиллерийскими снарядами рашка может и своими силами, ей для этого высокие технологии не нужны, да и старых советских ракет у них огромное количество, ну и что, что они не точные - если выпустишь с десяток по одной цели, можешь и попасть, да ещё и вынудишь Украину растратить дефицитные ракеты от С-300.

Думаю, в этом направлении и нужно проводить "рефрейминг" венгерских заявлений, чтобы их логическим выводом было не "хватит накладывать санкции", а "давайте поставлять больше оружия".
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23.07.2022 18:12 Ответить
Да Орбана банально купили в 1997 году дав ему 1млн. евро на его партию,так же как и Ле Пэн.
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23.07.2022 18:13 Ответить
Орбан - глав. мудьяр.
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23.07.2022 18:16 Ответить
Да нет, он не главмадьяр, - он главный мудак Венгрии!
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23.07.2022 19:25 Ответить
Тушонки Рузвельта и ножек Буша для товаристча Сралина не будет...1941 и 1991 годы давно закончилися...быдло Мавзолейное...
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23.07.2022 18:16 Ответить
якби це було так, то рашисти не заказали б на декілька годин мадярську повію.
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23.07.2022 18:17 Ответить
Есть подозрения, что Орбан видит в Украине конкурента на донаты
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23.07.2022 18:19 Ответить
Донаты этому уйобику не светят, пока он себе в очко свои анти-лгбт законы не запихает)
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23.07.2022 22:27 Ответить
Якщо Орбан заявив, що санкції проти рашки безперспективні, значить, їх треба ще! 😼
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23.07.2022 18:20 Ответить
Да взорвите вы уже тот нефтепровод к мадьярам и все дела ... или как рашисты, скажите что нужно провести экологическую инспекцию с остановкой прокачки на 2 месяца ... вы клоуны хотя бы говорите об этом, пусть мадьяры хоть попугаются ... у нас вообще в мадьярстане есть посол или как?
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23.07.2022 18:22 Ответить
Фишка тут в другом...советские Мудаки никогда не нападали на страны НАТО...нападали на Варшавский Договор сраный...на Венгию в 1956 года..на Чехословакию в 1968...на Польшу в 1980...
Крысы...слабо напасть на Британию или США...
Вояки обосранные...
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23.07.2022 18:24 Ответить
Орбан - це кремлівська марионетка, яка за дешевий газ буде повторювати всі тексти написані в москві і сіяти розбрат серед європейської сім'ї. Угорщина хвора на підлабузництво тоталітаризму і фашизму, знов грає з недофюрером і знов програє.
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23.07.2022 18:32 Ответить
А какие санкции ввела Венгрия против рашки ,что Орбан так страдает ?
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23.07.2022 18:32 Ответить
В Одессе - опять воздушная тревога.
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23.07.2022 18:32 Ответить
сказав андрофаг андрофагу: ми в гавні, виручай,брат...... Вас андрофагів угрофінів всього то 10 млн.... безпесперспективно, однако. Зза Уралу прийшли туди і поїдете,
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23.07.2022 18:43 Ответить
Ну очень неубедительны как заявление Орбана, так и ответ на него Олега Николенка. Надо же кроме эмоций какие то аргументы приводить, цифры, статистику. А вообще то тема действительно интересная. Когда у индейцем за стеклянные бусы выменяли Манхеттен, несомненно это была выгодная сделка. А когда десятилетиями покупали газ за зелёные бумажки или даже вообще за виртуальные счета в иностранных банках, то это как?
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23.07.2022 18:54 Ответить
Вот когда ты про стеклянные бусы; про индейцев и про зелёные бумажки написал я сразу понял что ты тролль рашистский обыкновенный… согласись, что это именно их пропагандистские штампы. Хоть бы что то поинтересней выдумал, ******** спецпропагандист равшан!
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23.07.2022 19:22 Ответить
Ну если это штампы, то наверняка на них есть и антиштампы. Может они секретные? Почему никто не хочет разубедить таких как я своими доводами? По моему мнению дарить россии практически за бесплатно газ и нефть, это верх бестолковости. Она же из них подымает свои производства и химиии и металлургии и удобрений и ГСМ и тем самым обеспечивает себе полную безопасность, в то время как на Западе растёт социальная напряженность, премьер министров свергают уже, курс евро и доллара падает по отношению к рублю. Так в чём фишка этих санкций? Может Орбан совсем таки и не дурак? Только не надо мне про троллей говорить, это как раз пример штампа в вашей голове.
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23.07.2022 19:34 Ответить
да ,чувачок Резванчик,ти мокшанськи троль,від тебе за кілометр несе обісцяними порткамі Прігожина...
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23.07.2022 19:43 Ответить
Вот такие Вы Святоши. А если б случилось, смог одно ведро помоев на троих поросят поровну поделить? Или это тоже не доступно твоему логическому мышлению?
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23.07.2022 19:49 Ответить
Кацапа, ты не писти, а записывайся на 3 месячный контракт и срочно утилизируйся. Мамка хоть зубы вставит.
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23.07.2022 23:17 Ответить
///курс евро и доллара падает по отношению к рублю///

давно так не ржал )))))
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23.07.2022 22:30 Ответить
Кому ржал? Доллар ни по двести, а по 57. Гривна сегодня по 1,56 рубля. Лиры, кроны, фунты, левы, злотые, евро, доллары, всё стоит пропорционально гривне как и в Киеве в тех же соотношениях. Только товары на али экспресс подешевели в двое. И всему этому одно объяснение, рубль обеспечен реальным товаром. Или ты сомневаешься, что рашка мировая бензоколонка? Что же тут смешного?
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24.07.2022 00:08 Ответить
схоже,русня таки пообіцяла мадярам Закарпаття в разі завоювання України,от ******* і рвуть очела..наш проблема в тому,що всі закарпатські мадяри сплять і бачать опинитися серед ********,а проблема самих ******** Орбана в тому,що русня їх запрсто кине з Закарпаттям,використає як прокладку і кине...
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23.07.2022 19:38 Ответить
до речі,а де головний ****** України Шуфріч? його теж відпустили,як Портнова і Деркача,за кордон?
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23.07.2022 19:40 Ответить
Не думаю, что ****** настолько тупые, чтоб верить в способность рашистов завоевать Украину "до Закарпатья")
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23.07.2022 22:28 Ответить
Якщо Европа перебуває у кризі, а кацапам пох на санкції і у них все гаразд, то очевидно Мадярщині, як давньому шакалу необхідно терміново та добровільно покинути Евросоюз, приєднатися до тайожного союзу та розділити з Наросією увесь санкційний пакет що на користь. Так буде справедливо а головне відповідно до пи"дежа відповідальних мадярських високопосадовців.
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23.07.2022 20:23 Ответить
Орбану кость передали, чтобы погрыз..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.07.2022 20:32 Ответить
Орбанистам все хочется пососать дряхлое *уйло но дают только в презервативе подрочить
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24.07.2022 01:51 Ответить
 
 