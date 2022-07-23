РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13913 посетителей онлайн
Новости Война
11 899 43
армия РФ (18030) разведка (4119) россия (93003) Скибицкий (282)

До конца июля РФ хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области, - ГУР МО

рф

Российские оккупационные войска через военкоматы формируют добровольческие батальоны.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который Россия начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов России получили приказ на формирование батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон", - пояснил он.

По словам Скибицкого, формирование добровольческих батальонов происходит через военноматы и находится под контролем российских властей.

Еще один корпус Россия формирует в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

"Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет переброшен на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они имели мощные наступательный и оборонный потенциалы и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения", - добавил представитель ГУР МО.

Смотрите  также: Из-за больших потерь россияне выводят несколько батальонов из зоны боевых действий, - разведка. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
23.07.2022 18:38
+21
А Турція,член НАТО,грає в дурачка,ніби не знає,хто запускає ракети.Хай ще у пінгвінів запитає в Антарктиді
показать весь комментарий
23.07.2022 18:24
+18
показать весь комментарий
23.07.2022 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Соплячки с таксофонами.. "мама, это не еж и не черепаха.."
показать весь комментарий
23.07.2022 18:14 Ответить
"броненосец потёмкин" )
показать весь комментарий
23.07.2022 18:19 Ответить
прийдеться і їх убить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:27 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:52 Ответить
🤮
показать весь комментарий
23.07.2022 19:06 Ответить
буйло обсирає спаситєля Єрдогана - такі фінти Султан не спустить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:29 Ответить
а тем временем в Одесе воздушная тревога
показать весь комментарий
23.07.2022 18:14 Ответить
Министр национальной обороны Турции ****** Акар прокомментировал сегодняшний ракетный удар по морскому порту в Одессе.

Он заявил, что контактировал и с украинской, и с российской стороной. Информация об этом опубликована на https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2372022-85638 сайте министерства.

Акар отметил, что представители РФ заявили ему, что Россия не имеет отношения к инциденту.

"В контакте, который мы установили с Россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения по отгрузке зерна, которое было заключено вчера, нас очень беспокоит".
показать весь комментарий
23.07.2022 18:17 Ответить
21 век, спутники есть хоть и не наши, но наверно фиксируют старт ракет
показать весь комментарий
23.07.2022 18:21 Ответить
Выражение - "Хоть ссы в глаза, а ему все божья роса", как раз про такие ситуации и придумали
показать весь комментарий
23.07.2022 18:22 Ответить
А Турція,член НАТО,грає в дурачка,ніби не знає,хто запускає ракети.Хай ще у пінгвінів запитає в Антарктиді
показать весь комментарий
23.07.2022 18:24 Ответить
теперь понятно, о чём зеленский и патрушев в омане договаривались ....
показать весь комментарий
23.07.2022 18:27 Ответить
Военкор Котенок заявил, в морском порту Одессы приземлились две ракеты (пля !!!)


Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одессе поверглись массированному удару российских ракет, две из них поразили цель возле морского порта.

русскіє читали б хоча свої газети:
https://yandex.ru/news/instory/****************************************************************************--f5ed7ca172f5c16607eb4256d210603c?lr=143&content=alldocs&stid=OTu0szox50AYXZhs&persistent_id=217939222&from=story
показать весь комментарий
23.07.2022 18:28 Ответить
ото ж бо й воно..така мрія..щоб довбанули часто по мокшанським містам і заява - це не ми..хз, хто це..це провакація цапів
показать весь комментарий
23.07.2022 18:31 Ответить
кваплять Україну та ООН швидше відправляти зерно вічно голодним дітям Африки поки що повністю не розбомбили Одесу разом з її портами, жінками та дітьми
показать весь комментарий
23.07.2022 18:18 Ответить
надо сказать рашке, что мы выясним, откуда ракеты, раз она не знает, и разберемся, на обстрел портов и зерна должен быть сразу же ответ ракетой по кораблю, от неизвестно откуда
показать весь комментарий
23.07.2022 18:18 Ответить
какой ракетой? которых нет?
показать весь комментарий
23.07.2022 18:26 Ответить
Мосінок на всіх вистачить? Чи "оружіе добудете в бою"?
показать весь комментарий
23.07.2022 18:15 Ответить
І дє іх всєх тут хараніть???
показать весь комментарий
23.07.2022 18:17 Ответить
Хай ідуть...
""
показать весь комментарий
23.07.2022 18:22 Ответить
свіжачок
показать весь комментарий
23.07.2022 18:39 Ответить
10-15 тисяч? Та ні, кацапи... не допоможе...
показать весь комментарий
23.07.2022 18:21 Ответить
Зеленский подписал зерновую капитуляцию:
https://youtu.be/ISk5GUcOmYY?list=TLPQMjMwNzIwMjLddwF4bQx9lw&t=174
показать весь комментарий
23.07.2022 18:25 Ответить
Не буде діла.
Треба бомбити Воронеж.
Москалям треба бомбити Воронеж, бо не буде діла.
Це не жарт.
показать весь комментарий
23.07.2022 18:27 Ответить
Спеціально для російських військових АвтоВАЗ почав розробку Лади 200-тої моделі.
показать весь комментарий
23.07.2022 18:32 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:49 Ответить
Танк Т-62 крутой советский металлолом 60-х годов...путлер собирает это дерьмо в Саратовской,Самарской и Новосибирской областях...
Мистер Байден..не надо 500 Джавелинов...это дерьмо сгорит от 500 Стингеров .они дешевле.. ..
показать весь комментарий
23.07.2022 18:34 Ответить
РПГ досить пару штук на танк.
показать весь комментарий
23.07.2022 18:43 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:38 Ответить
Російська пропаганда:
- Вступайте в добровольческие "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
показать весь комментарий
23.07.2022 18:40 Ответить
С 27 июля США начнут переброску истребителей F-16 в Украину с Aвиабазы в пустыне Невада в одну из европейских стран..скорее всего в Португалию...
Предположительно генерал ВВС США Браун будет сопровождать переброску двух эскадрилий сам..лично..
Крысы мавзолейные плачьте в тряпочку..это вам не Гимарсы...и прочие артсистемы...Пентагона...
показать весь комментарий
23.07.2022 18:47 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 18:50 Ответить
дождемся...
показать весь комментарий
23.07.2022 18:55 Ответить
Чому аж цілий корпус в Нижньому. там багато мокші проживає,доберуть башкирами (удмуртів брати не будуть, нехай снаряди точать) візьмуть Царь Пушку і за помахом руки, під орудою володіна та пургіна з берданками неперевес з піснею ето есть наш последний и решительній бой...
показать весь комментарий
23.07.2022 19:01 Ответить
І в добрий путь в загробную обитєль ..
показать весь комментарий
23.07.2022 19:23 Ответить
Аж шiстнадцять нових батальйонiв двухсотих та трьохсотих буде, непогано
показать весь комментарий
23.07.2022 19:24 Ответить
За часи чеченської війни полоненних строковиків чеченці відпускали, а всім контрактникам різали голови. Це корпус контрактників і вони підпадають як найманці і обміну не підлягають.
показать весь комментарий
23.07.2022 19:31 Ответить
а откуда у них столько бтр и танков?
нет такого количества
так что не знаю, чем они заняты будут?
показать весь комментарий
23.07.2022 19:35 Ответить
Та є ще там...З складів зберігання піднімають.Ясно що загальна якість кацапського мотлоху падає,але не так швидко як би хотілось...
показать весь комментарий
23.07.2022 22:34 Ответить
************* для сохранения своей тоталитарной диктатуры вкинут в топку войны всех.
показать весь комментарий
23.07.2022 20:15 Ответить
Знову пішли шапкозакиди,мабуть забули диванні патріоти з ким має справу ЗСУ!
показать весь комментарий
23.07.2022 21:13 Ответить
Убьем всех
показать весь комментарий
23.07.2022 21:17 Ответить
Скільки там у орків населення? 250 мільйонів? І їм проблема нашкребти 20 тисяч добровольців? В чому ж справа?
показать весь комментарий
23.07.2022 23:01 Ответить
 
 