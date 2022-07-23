До конца июля РФ хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области, - ГУР МО
Российские оккупационные войска через военкоматы формируют добровольческие батальоны.
Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который Россия начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов России получили приказ на формирование батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон", - пояснил он.
По словам Скибицкого, формирование добровольческих батальонов происходит через военноматы и находится под контролем российских властей.
Еще один корпус Россия формирует в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.
"Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет переброшен на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они имели мощные наступательный и оборонный потенциалы и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения", - добавил представитель ГУР МО.
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Он заявил, что контактировал и с украинской, и с российской стороной. Информация об этом опубликована на https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2372022-85638 сайте министерства.
Акар отметил, что представители РФ заявили ему, что Россия не имеет отношения к инциденту.
"В контакте, который мы установили с Россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения по отгрузке зерна, которое было заключено вчера, нас очень беспокоит".
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одессе поверглись массированному удару российских ракет, две из них поразили цель возле морского порта.
русскіє читали б хоча свої газети:
https://yandex.ru/news/instory/****************************************************************************--f5ed7ca172f5c16607eb4256d210603c?lr=143&content=alldocs&stid=OTu0szox50AYXZhs&persistent_id=217939222&from=story
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https://youtu.be/ISk5GUcOmYY?list=TLPQMjMwNzIwMjLddwF4bQx9lw&t=174
Треба бомбити Воронеж.
Москалям треба бомбити Воронеж, бо не буде діла.
Це не жарт.
Мистер Байден..не надо 500 Джавелинов...это дерьмо сгорит от 500 Стингеров .они дешевле.. ..
- Вступайте в добровольческие "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
Предположительно генерал ВВС США Браун будет сопровождать переброску двух эскадрилий сам..лично..
Крысы мавзолейные плачьте в тряпочку..это вам не Гимарсы...и прочие артсистемы...Пентагона...
нет такого количества
так что не знаю, чем они заняты будут?