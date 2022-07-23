До конца июля РФ хочет сформировать 16 батальонов и создает новый корпус в Нижегородской области, - ГУР МО

Российские оккупационные войска через военкоматы формируют добровольческие батальоны.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который Россия начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов России получили приказ на формирование батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон", - пояснил он.

По словам Скибицкого, формирование добровольческих батальонов происходит через военноматы и находится под контролем российских властей.

Еще один корпус Россия формирует в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

"Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет переброшен на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они имели мощные наступательный и оборонный потенциалы и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения", - добавил представитель ГУР МО.

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