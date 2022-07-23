В РФ заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу Одесского порта, - Минобороны Турции
Россия утверждает, что не имеет отношения к ракетным обстрелам порта в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.
По его словам, турецкая сторона провела разговор с главами Минобороны и Мининфраструктуры Украины.
Также министр заявил, что был контакт с РФ.
"Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке, и что они очень внимательно и детально изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошел сразу после сделки, нас очень обеспокоило. Мы также обеспокоены этим", - сказал Акар.
Он добавил, что все мировое сообщество также ожидает скорейшего начала введения соглашения.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".
Пожалуйста, подождите...
У Росії визнали, що напередодні завдали ракетний удар по https://tsn.ua/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеському порту. Там, як завжди, заявили, що "ракети знищили військовий об'єкт".
Відповідне повідомлення опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова
https://tsn.ua/ato/zaharova-pidtverdila-raketniy-udar-rosiyi-po-odeskomu-portu-2117815.html
Сглотнул Эрдоганчик.
прикол на приколі
Нэт.
Ну на нэт и суда нэт!