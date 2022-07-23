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Новости Война
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обстрел (25761) Одесса (7740) россия (93003) Турция (3314) Акар (14)

В РФ заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу Одесского порта, - Минобороны Турции

одеса,братчук

Россия утверждает, что не имеет отношения к ракетным обстрелам порта в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

По его словам, турецкая сторона провела разговор с главами Минобороны и Мининфраструктуры Украины.

Также министр заявил, что был контакт с РФ.

"Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке, и что они очень внимательно и детально изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошел сразу после сделки, нас очень обеспокоило. Мы также обеспокоены этим", - сказал Акар.

Он добавил, что все мировое сообщество также ожидает скорейшего начала введения соглашения.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

Читайте также: Зеленский об обстреле Одесского порта: Россия всегда будет находить пути для нарушения обещаний
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Топ комментарии
+66
Это самая тупая их отмазка. Марсиане атаковали что ли?
Со стороны моря некому больше атаковать.
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23.07.2022 18:28
+66
-Алло, это вы сегодня обстреляли Одесский порт?
-Нет, не мы
-А, ну ладно...
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23.07.2022 18:35
+55
зебуїни своїми підписульками легітимізували турчанську позицію як сторони, що їх слова щось значуть... согласоси грьобані
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23.07.2022 18:27
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Страница 3 из 3
Кто скажет, как осуществляется управление войсками в подобном РФ случае? Все ли обстрелы крылатыми ракетами согласовываются лично главнокомандующим? Или шойгу? Вопрос в том, возможно ли такое, что план на обстрел ОМТП, например с подводной лодки, был согласован раньше, и не учитывал новое обстоятельство- подписание соглашения по зерну. Это выглядит настолько не логично, настолько парадоксально - ну так же как они сбили MH17 - нелепые оправдания и отрицание очевидного. А если по внутренним каналам с Турцией они объяснились, что обстрел стал результатом ошибки, то Турция могла повести себя подобным образом и публично выразить пустую озабоченность.
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23.07.2022 23:45 Ответить
вот Хйло рассказал про "спецоперацию" и кацапы поперли подыхать не на родине. так что управление осуществляется и согласовывается. а то могли бы и по кремлю ******, что было бы конечно правильно с моральной точки зрения и эффективно с общечеловеческой, но некоторые западные партнеры и индусо-китайцы наверняка бы очень опечалились, бабло все, же хоть и отдает душком, но нос он один.
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24.07.2022 03:53 Ответить
Росія визнали ракетний удар по інфраструктурі порту Одеси.

У Росії визнали, що напередодні завдали ракетний удар по https://tsn.ua/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеському порту. Там, як завжди, заявили, що "ракети знищили військовий об'єкт".

Відповідне повідомлення опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова

https://tsn.ua/ato/zaharova-pidtverdila-raketniy-udar-rosiyi-po-odeskomu-portu-2117815.html

Сглотнул Эрдоганчик.
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24.07.2022 11:18 Ответить
В ооне "допустили", что кацапы "технически не нарушили "дагавор". Ёпта, что тогда это было?..., - то ли в ооне ********, то ли ******* этот "оон"? И то и другое давно пора разогнать сраной метлой. Кацапов еще раньше, засунув любую их бумажку им же в сраку.
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24.07.2022 00:21 Ответить
если ваши друзья говорят вам о необходимости переговоров с вашими врагами, - значит, предатели уже обо всем договорились.
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24.07.2022 04:24 Ответить
мацкалі дуже ********** 95 квартал
прикол на приколі
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24.07.2022 07:30 Ответить
Гражданин патсудимай! Ви савершыл этот прэступлэний?
Нэт.
Ну на нэт и суда нэт!
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24.07.2022 07:56 Ответить
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