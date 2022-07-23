В Конгрессе США после сегодняшних ударов РФ по Одесскому порту призывают предоставить Украине ракеты, бьющие на 300 километров
Старший советник Конгресса США Пол Массаро призывает Запад после сегодняшних ударов по Одессе предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.
Об этом он заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия всегда лжет, - отметил он, повторив эту фразу десять раз. – Пришло время для ракет дальнего радиуса действия. Украине нужен постоянный противоракетный щит… Российская террористическая атака на Одесский порт всего через несколько часов после достижения договоренности не атаковать его требует, чтобы мы предоставили Украине ракеты с 300-километровым радиусом действия".
РФ никогда не подразумевает то, что говорит, добавил он. Ее дипломатия совершенно недобросовестна, единственное, что Путин понимает, – это сила.
Массаро также отметил, что "соглашение с Россией – это хуже, чем ничего".
По его мнению, Запад должен перестать публично заявлять о том, что именно он не будет делать для помощи Украине, потому что "такая слабость провоцирует Путина".
"Нужно забыть эту странную одержимость "эскалацией" и "третьей мировой войной". Путин, находясь в наших мозгах, сдерживает нас, но мы не сдерживаем его", – отметил советник Конгресса США.
По его мнению, следует игнорировать "российскую риторику и дипломатические увертюры", нанести поражение России на поле боя, вытеснить ее из Украины, изолировать от глобальной экономики и добиться мира.
"Победа Украины – это единственный путь к миру. Альтернативы нет. Россия – террористическое государство. Это бесспорно", - пояснил Массаро.
Пожалуйста, подождите...
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.
Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
Більше схильний до того, що ...РОСІЯНАМ БУЛО КОНЧЕ ПОТРІБНЕ ЗНЯТТЯ ДЕЯКИХ САНКЦІЙ(тому тут виплив Абрамович, як перемовник), взамін РОСІЯНИ ЗЕЛІНСЬКОМУ ПРИОБІЦЯЛИкорупційні гроші, гарантії особистої безпеки та його сім'ї...тощо)....
А САМА ІСТОРІЯ ІЗ ЗЕРНОМ - ЦЕ БУЛО ПРИКРИТТЯ ЦЬОГО ПІДКИЛИМНОГО ДОГОВОРНЯКА....Але росіяни не були би росіянами, якби при цьому не вчинили якусь западлянку ... Тому бомбанули в нагляк порт...
PS. І несподіване зняття Баканова та Венедиктової, теж лягає не погано у цю історію... Щоб показати....що це Баканов і Венедиктова зрадники, бо розвели купу зрадників навколо себе....а ми не зрадники, ми кришталево чисті... і ця угода по зерну виключно в інтересах України ...
Щоб жителі підерсбурга та мацквошки знали що таке війна!
Вони в більшості трудолюбиві і достатньо освічені, але подібні знання не входять в їхні повсякденні інтнреси, точно так як і в нас багато хто з ходу не відповість яка столиця в Гані, Каракасі, Малі, Змбабве чи в Барбадосі і т.п..
Уже и 300км так себе
Пора давать на опережение 500км, 1000км, ...
До речі, Європа також підтвердила, що випадків контрабанди зброї з боку України нема.
Проте нова месія українців вважає, а найголовніше - тріпає - протилежне.