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В Конгрессе США после сегодняшних ударов РФ по Одесскому порту призывают предоставить Украине ракеты, бьющие на 300 километров

зброя

Старший советник Конгресса США Пол Массаро призывает Запад после сегодняшних ударов по Одессе предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом он заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия всегда лжет, - отметил он, повторив эту фразу десять раз. – Пришло время для ракет дальнего радиуса действия. Украине нужен постоянный противоракетный щит… Российская террористическая атака на Одесский порт всего через несколько часов после достижения договоренности не атаковать его требует, чтобы мы предоставили Украине ракеты с 300-километровым радиусом действия".

РФ никогда не подразумевает то, что говорит, добавил он. Ее дипломатия совершенно недобросовестна, единственное, что Путин понимает, – это сила.

Массаро также отметил, что "соглашение с Россией – это хуже, чем ничего".

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По его мнению, Запад должен перестать публично заявлять о том, что именно он не будет делать для помощи Украине, потому что "такая слабость провоцирует Путина".

"Нужно забыть эту странную одержимость "эскалацией" и "третьей мировой войной". Путин, находясь в наших мозгах, сдерживает нас, но мы не сдерживаем его", – отметил советник Конгресса США.

По его мнению, следует игнорировать "российскую риторику и дипломатические увертюры", нанести поражение России на поле боя, вытеснить ее из Украины, изолировать от глобальной экономики и добиться мира.

"Победа Украины – это единственный путь к миру. Альтернативы нет. Россия – террористическое государство. Это бесспорно", - пояснил Массаро.
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Топ комментарии
+77
Респект Полу Массаро, давно треба!
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23.07.2022 18:31
+51
Конгресу США за здоровий глузд-респект...
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23.07.2022 18:32
+36
ЧФ РФ должен быть уничтожен!
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23.07.2022 18:33
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Страница 2 из 2
Книга Ґерберштейна «Записки про Московію» вважається першим описом Росії іноземцем. Так би мовити, погляд з боку.
Ґерберштей, будучи на дипломатичній службі у Віденського імператорського двору, двічі побував у Московії - в 1517 та в 1526 роках.

Так, Ґерберштей пише: «…якщо ти при укладенні угоди ти обмовишся або щось необережно пообіцяєш, то вони все точно запам'ятовують і наполягають на виконанні, самі ж не виконують того, що обіцяли. А як тільки вони починають клястися й божитися, знай, що тут ховається підступність, бо клянуться вони з наміром, щоб обманути».
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23.07.2022 19:41 Ответить
В то время в Европе гомосексуализм считался страшным грехом, и уличенных в нём церковный суд частенько отправлял на костёр. В России заморских гостей удивляло распространение содомии, за которую, по словам немца Сигизмунда Герберштейна, полагалось лишь церковное покаяние. https://diletant.media/articles/37466340/ https://diletant.media/articles/37466340/

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23.07.2022 19:55 Ответить
В России снохачество было распространено, а не "содомия".
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23.07.2022 20:03 Ответить
В России снохачество было распространено и "содомия".
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23.07.2022 20:58 Ответить
Особисто писав тут, що це ДЮЖЕ ТЕМНА ІСТОРІЯ, щоб прикрити якусь спільну аферу з росіянами...і багато, хто в блогах та коментах, також вважав, що це якась пастка....Але Зелінський все рівно вперто просував цю угоду по зерну... Значить була на те причина ...

Більше схильний до того, що ...РОСІЯНАМ БУЛО КОНЧЕ ПОТРІБНЕ ЗНЯТТЯ ДЕЯКИХ САНКЦІЙ(тому тут виплив Абрамович, як перемовник), взамін РОСІЯНИ ЗЕЛІНСЬКОМУ ПРИОБІЦЯЛИкорупційні гроші, гарантії особистої безпеки та його сім'ї...тощо)....
А САМА ІСТОРІЯ ІЗ ЗЕРНОМ - ЦЕ БУЛО ПРИКРИТТЯ ЦЬОГО ПІДКИЛИМНОГО ДОГОВОРНЯКА....Але росіяни не були би росіянами, якби при цьому не вчинили якусь западлянку ... Тому бомбанули в нагляк порт...

PS. І несподіване зняття Баканова та Венедиктової, теж лягає не погано у цю історію... Щоб показати....що це Баканов і Венедиктова зрадники, бо розвели купу зрадників навколо себе....а ми не зрадники, ми кришталево чисті... і ця угода по зерну виключно в інтересах України ...
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23.07.2022 19:59 Ответить
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23.07.2022 20:01 Ответить
Дело говорит!
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23.07.2022 20:03 Ответить
Свої відали які на 2500км били, тепер будемо клянчить чужі які до 300км
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23.07.2022 20:15 Ответить
Навіщо проміжні етапи боротьби з фашизмом 21 сторічча? - нехай вже дають ракети на 1500км.!
Щоб жителі підерсбурга та мацквошки знали що таке війна!
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23.07.2022 20:33 Ответить
Сегодня очередной вечерний гундосик: как Боневтік вынудил Конгресс выдать 300км ракеты! Спичрайтеры кропотливо подбирают словечки. Смотрите новое выступление цирка!
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23.07.2022 20:40 Ответить
Більше б таких людей з ясною головою!
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23.07.2022 21:04 Ответить
Андрей Борисович Салливан против
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23.07.2022 21:53 Ответить
я навіть більше напишу: Україні потрібні ракети на 5000км!
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23.07.2022 22:19 Ответить
Вони там трохи туповаті я так розумію, коговибирають американці, але про шо я половина американців не знає столицю України і де Україна
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23.07.2022 22:52 Ответить
они может и туповатые но не на столько как 73% украинцев на последних выборах
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24.07.2022 00:30 Ответить
Задовго до війни мені довелось там побувати. Хтось із американців почувши мій акцент і не дуже добре знання англійської спитав звідки я. Я відповів, що я з України. Слідуюче запитання мене приголомшило: - So you are from Africa?
Вони в більшості трудолюбиві і достатньо освічені, але подібні знання не входять в їхні повсякденні інтнреси, точно так як і в нас багато хто з ходу не відповість яка столиця в Гані, Каракасі, Малі, Змбабве чи в Барбадосі і т.п..
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24.07.2022 08:07 Ответить
Да почему всё это идёт с таким опозданием???
Уже и 300км так себе
Пора давать на опережение 500км, 1000км, ...
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23.07.2022 22:57 Ответить
Дивно, а "богиня" про надання зброї мовчить, як німа.

До речі, Європа також підтвердила, що випадків контрабанди зброї з боку України нема.
Проте нова месія українців вважає, а найголовніше - тріпає - протилежне.
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23.07.2022 23:59 Ответить
Вони вже висловили занепокоєння, все норм. І так! Можете казати про дороги і шашлики... Все це "непорозуміння" у владі зрозуміле. Але воює народ за існування, а не за зелених чмонь... Просимо допомогти... Негри з Африки цінніші
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24.07.2022 04:10 Ответить
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