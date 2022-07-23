На блокпосте российских оккупантов в Васильевке в очереди на эвакуацию умерло четыре человека, - мэр Мелитополя Федоров

Оккупанты не выпускают людей на российском блокпосте в Васильевке, поэтому люди вынуждены стоять в жару и без еды по несколько суток, что привело к смерти 4 человек.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В колонне на выезд с временно оккупированных территорий более 1200 автомобилей. Большинство людей ночует на обочине дороги уже 5 суток. В летнюю жару, без жилья и нормальной еды, без доступа к больнице и "скорой помощи". За последние 2 дня из-за таких бесчеловечных условий умерли 4 человека", - написал он.

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Федоров добавил, что вместе с центральными органами власти сделал обращение к вражеской стороне с просьбой открыть "зеленый" коридор для эвакуации населения. Однако, по его словам, российские власти ответили, что никто из мелитопольцев не хочет уезжать из города и нужды в коридоре нет.