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Новости Война
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Мелитополь (610) эвакуация (2000) Федоров Иван (459)

На блокпосте российских оккупантов в Васильевке в очереди на эвакуацию умерло четыре человека, - мэр Мелитополя Федоров

рф,блокпост

Оккупанты не выпускают людей на российском блокпосте в Васильевке, поэтому люди вынуждены стоять в жару и без еды по несколько суток, что привело к смерти 4 человек.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В колонне на выезд с временно оккупированных территорий более 1200 автомобилей. Большинство людей ночует на обочине дороги уже 5 суток. В летнюю жару, без жилья и нормальной еды, без доступа к больнице и "скорой помощи". За последние 2 дня из-за таких бесчеловечных условий умерли 4 человека", - написал он.

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Федоров добавил, что вместе с центральными органами власти сделал обращение к вражеской стороне с просьбой открыть "зеленый" коридор для эвакуации населения. Однако, по его словам, российские власти ответили, что никто из мелитопольцев не хочет уезжать из города и нужды в коридоре нет.
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Топ комментарии
+7
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23.07.2022 19:03
+7
А шош ви хочете коли найвеличніше здало все що змогло. Ось кацапня і творить там що хоче.
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23.07.2022 19:04
+6
разом з їх кацапстаном.
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23.07.2022 18:57
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Горіти вам у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
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23.07.2022 18:56 Ответить
разом з їх кацапстаном.
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23.07.2022 18:57 Ответить
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23.07.2022 19:03 Ответить
А шош ви хочете коли найвеличніше здало все що змогло. Ось кацапня і творить там що хоче.
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23.07.2022 19:04 Ответить
а це нічого, що Україна зараз у стані війни? Поправок на це не потрібно робити?
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23.07.2022 19:08 Ответить
втішає тільки те, що вони хоч посміялись там. Правда без шашликів.
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23.07.2022 19:06 Ответить
в какую сторону очередь?
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23.07.2022 19:09 Ответить
у бік клятих биндерів звичайно - куди ж ще?

Шукайте незабаром весь південний схід ОПЗЖ у Львові та Іванофранківську.
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23.07.2022 19:18 Ответить
співчуваю
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23.07.2022 19:20 Ответить
модератори так само думають, а рузькеызычных взагалі ігнорують - вважають їх після вторгнення 2-им сортом і розумово відсталими мовними каліками.

Ось такі от справи
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23.07.2022 20:06 Ответить
Так вони за Садового проголосують, ви будете задоволені. Що не так? І ви Бандерою не прикривайтесь, самі вже щось зробіть. Багато біженців вдома розмістили? Чи тільки волати з дивану здатні «за суверенну Україну!»
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24.07.2022 14:49 Ответить
Статтю прочитай, дебіл
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23.07.2022 20:13 Ответить
А хто заважає звільнити ту нещасну Василівку!?? 60км+ від Запоріжжя! Ганьбище просто!
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23.07.2022 19:23 Ответить
Мешает отсутствие знающего командира, твой шанс.
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23.07.2022 19:35 Ответить
Ви зараз на якому з направлень воююєте?
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23.07.2022 20:01 Ответить
Ти мер Мелітополя чи голова області, нах в цього інстаграм-мера взагалі щось питати?
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23.07.2022 21:19 Ответить
 
 