Порошенко об обстреле Одесского порта: "Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"

Во главе России – существа, недостойные никакого доверия.

Об этом пишет в Facebook Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять Путину, не бояться Путина, бороться с Путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как Кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна", – отмечает пятый президент.

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"А некоторым странам третьего мира, которым действия России угрожают искусственным голодом, пора задуматься и выйти из спирали позорного молчания относительно агрессии эрефии против Украины. Россия – это угроза для всего мира", – констатирует Порошенко.