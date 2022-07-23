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Новости Война
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армия РФ (18030) обстрел (25761) Одесса (7740) Порошенко (19478) порт (722) путин (30482) россия (93003)

Порошенко об обстреле Одесского порта: "Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"

порошенко,петро

Во главе России – существа, недостойные никакого доверия.

Об этом пишет в Facebook Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять Путину, не бояться Путина, бороться с Путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как Кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна", – отмечает пятый президент.

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"А некоторым странам третьего мира, которым действия России угрожают искусственным голодом, пора задуматься и выйти из спирали позорного молчания относительно агрессии эрефии против Украины. Россия – это угроза для всего мира", – констатирует Порошенко.
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Топ комментарии
+78
"Какая разніца" скільки повітряних тривог на добу, якщо до бомбосховища ви будете бігти по "гарній асфальтованій дорозі".
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23.07.2022 19:56
+73
Все вірно сказав. Але ж ні, зеленим підорам треба "сойтісь посєрєдіне"
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23.07.2022 19:51
+69
Гетьман як завжди влучно
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23.07.2022 20:00
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💯% прав.Поїхало курво у Польщу сраку сховало і намагається виправдати зелених зрадників,криси повтікали ,і.чекають коли зенелох сдасть Україну .На Пороха потякають бо він навіть зараз їм заважає, десь домовляється,волонтерить, закуповує зброю ,амуніцію,та броньовані машини.Це до планів кремлівських жополізів ніяк не входить.
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23.07.2022 22:52 Ответить
в цих тупих **** інакше не назвеш,досі заївша платівка "аби не порох" в одній звивині крутиться...
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23.07.2022 22:55 Ответить
Яка нормальна людина голосувала би за кловуна, дружина якого відкрито підтримувала россіян ,і пропонувала винагороду за здачу українських позицій? І сховалася падла десь у Польщі ,ще рота роззявляє на людину що на передовій частіше ніж вона своє ріло миє.
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23.07.2022 23:02 Ответить
так люди не знали кто такая ленка зеленская чем она занималась чем занимался сам зеленский со своим каломойским кварталом - хотя их даунов предупреждали - или прошенко или зеленский путин
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24.07.2022 00:27 Ответить
Коли мізками думати почнете.
За добробати у нас в Україні відповідало і відповідає МВС, тоді у Іловайську це був Аваков,
він і відповідає за захоплення Іловайська і його утримання. Порох як Головнокомандуючий
відповідав за ЗСУ, різницю відчуваєте чи як.
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24.07.2022 13:07 Ответить
а ти не хочеш згадати як ти жив при "баризі" під час "режиму тиші" і зараз?
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23.07.2022 22:57 Ответить
Йому за це не платять. Вже 4 роки як у влади зрадник і уклоніст ,але все рівно у всьому винен Порох.
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23.07.2022 23:05 Ответить
Порох як завжди правий! "Не так страшні москальські воші, як наші, українські гниди!" Це не його вислів, кримінальну справу зелена пошесть за це не відкриє, хіба що на Петлюру. Якою ж кацапською гнидою треба бути, щоб піти на будь які угоди з москалем!
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23.07.2022 22:44 Ответить
Порох говорить м,ягко, зате влучно і правильно. Дай Бог йому здоров,я.
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23.07.2022 22:50 Ответить
Угода політична і підписана людиною, яка не відповідає за безпеку. Відповідальність безпеки лежить тільки на командуванні ЗСУ, яке має розмінувати проходи до портів України, чи ні. Зайдуть в Одесу ворожі морські сили Росії, чи ні, а це тили наших військ, і можливого відкриття другого фронту з Придністров'я.
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23.07.2022 23:30 Ответить
Это ж, не дай бог, Зеля с путлером Минск-3 подпишет.
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23.07.2022 23:49 Ответить
А сэр Уинстон Черчиль к этому добавил : "Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо."
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24.07.2022 07:41 Ответить
Порох прав. Похоже клоуны сдают Одессу....
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24.07.2022 08:26 Ответить
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