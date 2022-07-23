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ВР (27373) Нафтогаз (3062) Тимошенко (22466) Батькивщина (2010)

"Нафтогаз" вводит в заблуждение Кабмин, ВР и международных партнеров: просит дважды выделить 150 млрд грн на закупку газа, - Тимошенко. ДОКУМЕНТ

тимошенко

Команда "Батькивщины" продолжила изучение непрозрачной схемы финансирования закупки газа и имеет основания полагать, что НАК "Нафтогаз" вводит в заблуждение правительство, парламент и международных партнеров. Чтобы разобраться в ситуации, нужно срочно провести согласительное совещание.

Об этом говорится в письме лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, пишет пресс-служба "Батькивщины", передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что "Нафтогаз" объяснял потребность в предоставлении компенсации из государственного бюджета в объеме 150 миллиардов гривен необходимостью закупить около 6 миллиардов кубометров импортируемого природного газа.

"Поскольку финансирование компенсаций, определенных законопроектом №7427, предлагается осуществлять за счет полученной международной помощи, возникает необходимость подтверждения стран-доноров к готовности оказывать такую ​​помощь на указанные цели", - считает Юлия Тимошенко.

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В то же время глава партии "Батькивщина" привела опубликованную в СМИ информацию, свидетельствующую, что "Нафтогаз" считает "наиболее приемлемым вариантом" финансирование приобретения импортированного природного газа путем увеличения уставного капитала компании.

"Такие инициативы компании полностью отрицают необходимость получения компенсаций из государственного бюджета, определенных законопроектами №7427 и №7429. Ведь не могут существовать одновременно и 150 миллиардов гривен расходов из бюджета на компенсацию, и еще 150 миллиардов гривен на увеличение уставного капитала НАК "Нафтогаз", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Именно для того, чтобы детально разобраться в ситуации, она инициирует экспертную встречу с привлечением представителей Офиса президента и посольств "Большой семерки", народных депутатов, чиновников и независимых экспертов.

Ранее фракция "Батькивщина" заявила, что раскрыла непрозрачную схему "Нафтогаза" по финансированию закупки природного газа на следующий отопительный сезон и помешала хищению 264 миллиардов бюджетных гривен, отправив законопроект №7427 на повторное второе чтение.

Нафтогаз вводит в заблуждение Кабмин, ВР и международных партнеров: просит дважды выделить 150 млрд грн на закупку газа, - Тимошенко 01
Нафтогаз вводит в заблуждение Кабмин, ВР и международных партнеров: просит дважды выделить 150 млрд грн на закупку газа, - Тимошенко 02
Нафтогаз вводит в заблуждение Кабмин, ВР и международных партнеров: просит дважды выделить 150 млрд грн на закупку газа, - Тимошенко 03
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Топ комментарии
+50
де запахло газом-там і юля
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23.07.2022 20:43
+34
походу бабу люлю викинули зі схеми от вона й збудилась
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23.07.2022 20:44
+25
О,нове пришестя Юлі.В повітрі запахло газовим баблом
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23.07.2022 20:46
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Знову ця мерзотниця вирішила нагадати про себе без жодних шансів на увагу в українському політичному полі
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23.07.2022 23:18 Ответить
Газову бабцю треба слухати. Вона Луї Віттона на газі з'їла...
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23.07.2022 23:27 Ответить
замість припинення розкрадання в газовій сфері починаємо говории про юлю
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23.07.2022 23:31 Ответить
Баба Юлька вирішила, якщо в долю не взяли по газу, то хоч наперджу трохи, заодно нагадаю про себе)
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23.07.2022 23:39 Ответить
***** ты *******?она что то неправильно сказала?
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24.07.2022 12:49 Ответить
Кучма доказав її вину ? Овоч доказав її вину ? То що ви розтринділися то зрозуміло , тяжкі у вас заробітки
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23.07.2022 23:42 Ответить
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24.07.2022 00:23 Ответить
бабка проснулась
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24.07.2022 01:44 Ответить
Кому война, а кому бабло. Военное время, где трибунал?
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24.07.2022 03:27 Ответить
распилы во время войны, а еще какие-то претензии к немцам ...
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24.07.2022 03:44 Ответить
Тигрюля
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24.07.2022 05:01 Ответить
Кто за шо , а баба жюля про газ
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24.07.2022 05:55 Ответить
Де запахло газом- там і Юлія Володимирівна . Якщо вона і права, то це робиться не з державницьких позицій, а від принципової позиції: як так може бути деребан з газом без мене"???
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24.07.2022 09:01 Ответить
Лишь бы что то *********.дерибан с газом идёт без нее уже лет двадцать
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24.07.2022 12:51 Ответить
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