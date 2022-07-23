"Нафтогаз" вводит в заблуждение Кабмин, ВР и международных партнеров: просит дважды выделить 150 млрд грн на закупку газа, - Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Команда "Батькивщины" продолжила изучение непрозрачной схемы финансирования закупки газа и имеет основания полагать, что НАК "Нафтогаз" вводит в заблуждение правительство, парламент и международных партнеров. Чтобы разобраться в ситуации, нужно срочно провести согласительное совещание.

Об этом говорится в письме лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, пишет пресс-служба "Батькивщины", передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что "Нафтогаз" объяснял потребность в предоставлении компенсации из государственного бюджета в объеме 150 миллиардов гривен необходимостью закупить около 6 миллиардов кубометров импортируемого природного газа.

"Поскольку финансирование компенсаций, определенных законопроектом №7427, предлагается осуществлять за счет полученной международной помощи, возникает необходимость подтверждения стран-доноров к готовности оказывать такую ​​помощь на указанные цели", - считает Юлия Тимошенко.

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В то же время глава партии "Батькивщина" привела опубликованную в СМИ информацию, свидетельствующую, что "Нафтогаз" считает "наиболее приемлемым вариантом" финансирование приобретения импортированного природного газа путем увеличения уставного капитала компании.

"Такие инициативы компании полностью отрицают необходимость получения компенсаций из государственного бюджета, определенных законопроектами №7427 и №7429. Ведь не могут существовать одновременно и 150 миллиардов гривен расходов из бюджета на компенсацию, и еще 150 миллиардов гривен на увеличение уставного капитала НАК "Нафтогаз", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Именно для того, чтобы детально разобраться в ситуации, она инициирует экспертную встречу с привлечением представителей Офиса президента и посольств "Большой семерки", народных депутатов, чиновников и независимых экспертов.

Ранее фракция "Батькивщина" заявила, что раскрыла непрозрачную схему "Нафтогаза" по финансированию закупки природного газа на следующий отопительный сезон и помешала хищению 264 миллиардов бюджетных гривен, отправив законопроект №7427 на повторное второе чтение.





