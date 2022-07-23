Вследствие удара рашистов по жилому дому в Николаеве ранен ребенок, под завалами остаются люди, - председатель облсовета Замазеева
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Николаеве, вследствие обстрела был ранен ребенок, под завалами остаются люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке председатель областного совета Анна Замазеева.
"16-летний ребенок... Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом... Под завалами люди! Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Ударили по району, где всегда людно", - написала Замазеева.
На место происшествия выехали медики и спасательные службы.
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Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.
1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
2.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.
3. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
ЯКЩО УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ, ТО ЗАВТРА БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ ПРО ЯКЕСЬ ІНШЕ МІСТО, ЯКЕ ОБСТРІЛЯЛИ КАЦАПИ І ПРО ЗАГИНУВШИХ И ПРО ПОРАНЕНИХ...