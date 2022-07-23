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Николаев (2110) обстрел (25761)

Вследствие удара рашистов по жилому дому в Николаеве ранен ребенок, под завалами остаются люди, - председатель облсовета Замазеева

війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Николаеве, вследствие обстрела был ранен ребенок, под завалами остаются люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке председатель областного совета Анна Замазеева.

"16-летний ребенок... Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом... Под завалами люди! Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Ударили по району, где всегда людно", - написала Замазеева.

На место происшествия выехали медики и спасательные службы.

Смотрите также: Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+13
когда уже миру надоест с чудищем цацкатся?
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23.07.2022 20:45
+9
нужно разрабатывать способы и методы уничтожения бешеных, хотя, может, миру подходит, чтобы оно убивалось об Украину ценой наших жизней (((
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23.07.2022 20:47
+6
Не потрібно вигадувати велосипед - Україні необхідно отримати (якщо своїх немає) ракети, і обстрілювати безжально кацапські міста. Чому їх досі не одержали? Тому що для цього немає необхідної рішучості. Все одно все закінчиться саме в такий спосіб.
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23.07.2022 20:57
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когда уже миру надоест с чудищем цацкатся?
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23.07.2022 20:45 Ответить
николаев это не лондон.
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23.07.2022 20:47 Ответить
проклятые англосаксы
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23.07.2022 22:06 Ответить
так і сама логіка говорить, що більше корегувальників якраз в цьому місті і більше всіх голосів в цьому місці віддали за "слуг". А так були б ракети "вільха М", "Грім 2" Сапсан","Нептун", "верба", САУ "Богдана" і збивали б і гатили б по ворогам, а там реактивного і фугастого асфальту ще не придумали. Жалко людей які повірили популістам і тих, хто підтримував "русский мир" і заважав десятиліття вступити в НАТО.
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23.07.2022 23:01 Ответить
НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА ЧТОБ НАШЕЙ ВЛАСТИ НАДОЕЛО......

Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

3. На террор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.

ЯКЩО УКРАЇНА НЕ БУДЕ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАТИ, ТО ЗАВТРА БУДЕМО ЧИТАТИ В НОВИНАХ ПРО ЯКЕСЬ ІНШЕ МІСТО, ЯКЕ ОБСТРІЛЯЛИ КАЦАПИ І ПРО ЗАГИНУВШИХ И ПРО ПОРАНЕНИХ...
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23.07.2022 21:14 Ответить
нужно разрабатывать способы и методы уничтожения бешеных, хотя, может, миру подходит, чтобы оно убивалось об Украину ценой наших жизней (((
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23.07.2022 20:47 Ответить
Одна з кращих робіт української артилерії яку я бачив https://t.me/operativnoZSU/33480 🇺🇦💪 Українські військові ювелірно знищують окупантів на Харківщині. @informnapalm
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23.07.2022 20:49 Ответить
а чи не можна HIMARS туди підтягнути та вдарити по орках?
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23.07.2022 20:56 Ответить
Не потрібно вигадувати велосипед - Україні необхідно отримати (якщо своїх немає) ракети, і обстрілювати безжально кацапські міста. Чому їх досі не одержали? Тому що для цього немає необхідної рішучості. Все одно все закінчиться саме в такий спосіб.
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23.07.2022 20:57 Ответить
УЖАС НА КАЦАПСКИЕ ГОРОДА МОЖНО НАВЕСТИ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РАКЕТ...
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23.07.2022 21:16 Ответить
а вы заметили, что сциклло ни одной ракеты по странам НАТО не запустил? сцыт(
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23.07.2022 21:00 Ответить
Там выше в коменте спрашивают когда же Запад ответит гадам. А никогда. Реальность ведь какова? Когда Алеппо горело с людьми, у нас народ бежал ракеты пускать по кацапам или по кому там? Нет. И везде так. Вот когда нам дойдет, когда решим все отбросив ответим туда откуда прилетело, вот тогда и будет нам момент истины. В смысле куда высрали 30 лет предыдущих!
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23.07.2022 21:26 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 21:51 Ответить
потому что не сопли жевать надо а Херсон освобождать а зэ-рьмо сказочки рассказывает что все под контролем лько вот в Николаеве так не считают
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23.07.2022 22:08 Ответить
Пустопорожні балачки ОК Південь про 'запеклу героїчну' боротьбу на Херсонщині і не звільнення хоча б правобережжя призводить до перетворення Миколаєва в Маріуполь! І всім *****, наприклад Залужному. Це ж не Київ обстрілюють щодня протягом 5 місяців! Неспроможні виродки! І зброя є вже і воїни є, все ***** є! Командування це вороги у формі ЗСУ!
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23.07.2022 23:25 Ответить
Поставьте скульптуру чтоб Ника смотрела лицом на реку южный Буг......... и городЪ Никалаев никогда не возьмут Ника - богиня победы ......https://www.istmira.com/uploads/posts/2020-09/1600117967_17594132.jpg
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23.07.2022 23:58 Ответить
 
 