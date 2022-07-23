Гауляйтеры издали приказ о создании "избирательных комиссий" в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров
Для подготовки к псевдореферендуму запорожские "гауляйтеры" издали приказ о создании "избирательных комиссий".
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Находящиеся под следствием спецслужб Украины гауляйтеры хотят такого же участия для мирных жителей.
В целях подготовки к псевдореферендуму они издали приказ о создании избирательных комиссий. И "приглашают" мелитопольцев, которым "не безразлично будущее Запорожской области, помочь в организации голосования".
Обращаюсь ко всем мелитопольцам, которым не безразлично будущее в первую очередь ваше и ваших детей. Органы рашистов фейковые. Их действия юридически ничтожны. Однако уголовная ответственность за "помощь" оккупантам вполне реальна!
От 10 до 12 лет тюрьмы! С возможной конфискацией имущества. С преследованием вас и ваших близких. Стоит ли продаваться за 30 сребренников рашистам ради такого будущего?" – написал он.
Пожалуйста, подождите...
Погані гауляйтери в чорних
А ще до кравчука со товаріщі: нащо було Сімферопольську область перетворювати в автономну республіку?
Статья 13. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума
Референдум НЕ назначается и НЕ проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации
либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части ЭТОЙ территории,
а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.
Установление иных обстоятельств, исключающих назначение и проведение референдума, кроме указанных в настоящей статье, не допускается.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/2315e9160e817aa99b91720c6a3bb3757502a15d/
Вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом согласно ст. 73 Конституции, а местный референдум не может решать такие вопросы.
Диктаторы зачастую используют референдумы, а также https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 фиктивные выборы для легитимизации своих полномочий.
Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B8 Антониу де Оливейра Салазар в 1933 году, Бенито Муссолини в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(1934) 1934 году , Адольф Гитлер в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1936) 1936 году , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE Франсиско Франко в 1947 году, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8 Пак Чон Хи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5_(1972) 1972 году и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Фердинанд Маркос в 1973 году.
Использование плебисцитов Гитлером привело к тому, что после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии референдумы на федеральном уровне не проводятся.
Те хоть проводили свои референдумы в своих странах,
а этот уже решил, что ему можно проводить референдум, где ему вздумается.