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Горловка (2381) обстрел (25782) Донбасс (26950)

По скоплению российской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар, - СМИ. ВИДЕО

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что в оккупированной Горловке нанесен огневой удар по скоплению техники врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Цаплиенко отметил: "Уточняют, что в оккупированной Горловке ВСУ нанесли удар по скоплению техники захватчиков в районе машзавода".

Смотрите также: 9 июля вблизи Горловки сбит вражеский вертолет. Тип устанавливается, - Воздушные Силы
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Топ комментарии
+127
А чего это лугандонцы с балкона так испугались? Вас же укропские каратели 8 лет бамбили геноцидами, должны были привыкнуть вроде...
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23.07.2022 21:58
+99
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23.07.2022 21:48
+79
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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23.07.2022 21:48
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ХІМЕРАМ-черговий респект...
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23.07.2022 21:48 Ответить
А чего это лугандонцы с балкона так испугались? Вас же укропские каратели 8 лет бамбили геноцидами, должны были привыкнуть вроде...
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23.07.2022 21:58 Ответить
бо в ним московські паспорти - а це означає жити ім в Сибіру десь далі.
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23.07.2022 22:08 Ответить
Це так. І, можливо, так треба і зробити після деокупації - депортувати всіх отримавших пачпорт з двоголовою куркою в засрашку. Або принаймні прийняти інститут "негромадянина" (як в прибалтиці) і не давати голосувати, поки не виконають декількох важливих речей - знання мови, літератури та історії України. А поки в тих регіонах не отримають справжнє громадянство принаймні 60% осіб - тримати там військово-громадянські адміністрації з недопуском місцевих взагалі до адміністративного, комунального та іншого управління.

Жити навіть в окупованій Україні - це не те ж саме, що жити в срашці. І не треба "вони ж мирні жителі, що вони можуть". За 8 років більшість з них гарантовано могли 100 разів переїхати з окупованої Горлівки і не давати використовувати себе замість живого щита.

В самого родичі в луганді. В 2016 році вдесяте відмовились переїхати в не меншу за розмірами хату в Черкаській області, яку я був готовий їм купити за власний кошт (живуть не в місті, а в шахтарському селищі, за 20 км від райцентру, і в 2016 році роботи в них не було вже 2 роки) і дітей в ПТУ на контрольованій ЗСУ території відмовилися відправити. Тобто свідомо вирішили залишитись в окупації та жити на подачки окупаційної адміністрації, забезпечуючи важелі тиску на Україну, та катаючись регулярно на контрольовану територію задля соціальних виплат.

Тож були надіслані в пішу еротичну мандрівку.
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23.07.2022 22:34 Ответить
В країнах Балтії ,,прибалтика,, кажуть лише цапи.
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23.07.2022 22:41 Ответить
Прийняв до уваги. Сам ще навчаюсь на українській мові думати. Бо народивсь не в Україні і думаю досі на совковій. Дітям легше...
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23.07.2022 23:07 Ответить
совкова звичка ще. Країни Балтії - Швеція, Фінляндія, Данія, Польща також. А він має на увазі бувші пост радянськім країни. Цілком виправдане слово - Прибалтика.
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24.07.2022 06:13 Ответить
Украина - цивилизованное государство, поэтому и отношение к лугандонцам должно будет быть гуманное. Каждый индивид с курячим паспортом получит помощь от госудаства - бесплатный билет на электричку Горловка-Гуково с правом провоза двух чемоданв и места ручной клади.
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23.07.2022 22:51 Ответить
а еще чудесньій пендель за счет государства
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24.07.2022 00:19 Ответить
😀
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24.07.2022 00:50 Ответить
👍🤝
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24.07.2022 10:34 Ответить
Гучна бавовна
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23.07.2022 23:37 Ответить
"Домбілі Бомбас" - це зовсім не про те , що усі уявляють .

Це розп"яти Буратіно в трусіках в коморці папи Карло .
Це згвалтованна упалчлєнцями школярка з Макіївки .
Це п"ять пенсіонерів , які померли від інсульту через нестриманне своєчастно захоплення від картини як з даху сусідньої девятиповерхівки "мужні упалчлєнці" пуляють із градів "пАукранацікам" .

Це 2 колишніх шахтаря , що замерзли в січні 2015 після "полірування" денатурата жегулівським пивом . Це відома біграфія ліфтера "Моторили" й піротехніка "Гіві" .
Це вечеря в кафе "Сепар" .
Це 20тисячні шарові концерти братана по рюмці Лепса , який їм заспівав як "долбілі бамбас" , який настільки сміливий , що не боїться того , що від Пісків , де стоять й досі "жахліві укрАнацікі" до того місця , де воно співало для натовпу в 20 тисяч алконавтів десь так 30 км . Але воно бздить , що йому кисень ***** перекриє , якщо воно відмовится , або якщо щось на тверезу голову ляпне не те . Тому воно ніколи "не просихає" .
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23.07.2022 22:52 Ответить
ох ни Хаймера сибе!
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23.07.2022 22:00 Ответить
скажіть, будь ласка.хто розуміється.
рашисти виклали фото розбитої начеб-то М777, але немає жодних слідів вибуху та вигорання землі.
таке буває?

https://topwar.ru/199432-podtverzhdeno-unichtozhenie-ocherednoj-amerikanskoj-*******-m777-na-donbasse.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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23.07.2022 22:27 Ответить
Вірити цапам себе не поважати.
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23.07.2022 22:43 Ответить
Цим провокаторам, з такими "питаннячками" та посиланнями на цапські джерела здається, що в Україні когось можна злякати чи зневірити тим, що "ой, а ось фоточка знищеної М777, це може правдою бути? Може ви злякаєтесь, бо ось, непереможненька засрашка знищує вашу єдину надію, гаубиці з США - М777".

Вони і на 9й рік війни не розуміють - Україна тримається та воює не завдяки гарматам М777, а завдяки своїм синам і дочкам. Тож хтось може і засмутиться від тих фоток. Хтось навіть поїде в евакуацію. А більшість - завтра підуть на роботу, працювати на перемогу, а дехто і задонатить на тепловізор, на приціл, на аптечку, на пікап евакуаційний тощо.

Бо ми - ВІРИМО В ЗСУ! А для них це - пусті слова.
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23.07.2022 22:54 Ответить
Може, чом би й ні. Це війна. Якийсь 122мм снаряд, наприклад, влучив прямо в казенну частину. ГШ після війни оприлюднить повну статистику втрат. Можливо.

Oryx, до речі, вже нарахував 6 втрачених ЗСУ гаубиць М777.

Давайте краще порахуємо скільки вбито генералів засрашки. Я нарахував 11 генералів та приблизно 100 полковників. Правда, приємно? Такі втрати старших офіцерів - я впевнений, що саме цей фактор є одним з 2 основних, чому засрашка зараз не наступає. Бо другим фактором є те, що наявні дві сотні 155мм стволів та 8 хаймарсів знищують всі їхні оперативні склади та пункти управління.

ЗСУ планомірно знищує систему управління та систему постачання війська засрашки. Саме тому засрашка, за формальної наявності купи зброї, танків, ббм, артилерії та мільони тон БК - тупчеться на місці, за останні 3 місяці боїв захопивши аж.... Сєвєродонецьк з Лисичанськом...
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23.07.2022 22:50 Ответить
Химарсов уже 12 в Украине и еще четыре в пути (а может уже и на месте, кто знает). И еще будут.
Кацапских выродков ожидает запоминающийся август.
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23.07.2022 23:01 Ответить
Суміш селітри з бавовною небезпечна для кацапського здоровля

Так, хай Українські Воїни з новеньких артилерійських і ракетних систем смалять кацапню щодня! Слава Україні! 💙💛
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23.07.2022 23:46 Ответить
Все может быть. И из чуть более двухсот гаубиц наверняка несколько уже потеряны. И возможно рассчеты погибли. Это война, гибнут люди и уничтожается материальная часть. Но напрасно радуются казламордые ********, гаубиц у нас на всех хватит. И не только гаубиц.
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23.07.2022 22:54 Ответить
Звичайно таке буває, якщо одну розбиту М777 таскати по різних локаціях і фоткати з різних ракурсів. Так можна і тисячу гаубиць знищити. Байрактари не дадуть збрехати.
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24.07.2022 00:45 Ответить
А що дамбят бамбас))) 8 рік?. Вата в ****)))
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23.07.2022 22:14 Ответить
Яким ХІМЕРАМ? Вони всі знищені і транспортно-заряжальні машини теж
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23.07.2022 22:16 Ответить
Особенно ТЗМ
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24.07.2022 11:09 Ответить
Вы наверное удивитесь, но это был миномëт
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24.07.2022 11:01 Ответить
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23.07.2022 21:48 Ответить
I tamagafki bendom skoro !!!
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23.07.2022 21:51 Ответить
Czekamy
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23.07.2022 22:06 Ответить
He-he, ogień z dupy!
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23.07.2022 22:10 Ответить
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23.07.2022 22:03 Ответить
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1550897892726030336?s=20&t=0ewtwZZKmCxWAaBk0m1FZg
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23.07.2022 21:49 Ответить
*********** ГУР. Їм фінансування збільшили вдвічі, могли б і самі щось розвідувати.
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23.07.2022 22:12 Ответить
та дайте їм вже місце проживання татрова і єрмака, легше буде всім, хоча корифан Буданов це знає.
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23.07.2022 22:54 Ответить
Знову палять в заборонених місцях.
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23.07.2022 21:50 Ответить
хаймарсы шикарно жарят кацапов https://www.youtube.com/watch?v=eete3rrUpeM https://www.youtube.com/watch?v=eete3rrUpeM

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23.07.2022 22:30 Ответить
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23.07.2022 21:50 Ответить
Знов біндєравци склад с гуманітаркой накрілі. Апять деті дамбаса ні пазавтракають)))
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23.07.2022 21:51 Ответить
Та нє , схоже то - селітра була . ! . Аграрії бамбаса залишаться без врожаю ..
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23.07.2022 21:58 Ответить
та да, в Горловці селітрою асвальт підживлювали
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23.07.2022 22:02 Ответить
на первом видео приежие коментируют?
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23.07.2022 21:51 Ответить
нет, там такие местные.
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23.07.2022 21:56 Ответить
местные сепары предатели с двумя паспортами и большими запросами
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23.07.2022 22:01 Ответить
приезжиє: ...окна целы, усе ?
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23.07.2022 22:03 Ответить
это не приезжие, там действительно так разговаривают
https://twitter.com/i/status/1550875370898997249
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23.07.2022 22:07 Ответить
...охніхєрасєбє....
===============
ватан довбаний...Слава Україні тре кричати після такого вибуху! а не за "окна" переживати!
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23.07.2022 22:09 Ответить
по-разному там разговаривают......
в больших городах - да, руснявый акцент немного присутствует.....
в селах - переважно українською.... причем, иногда на таком чистом, что удивишься....
многим циганам в городах тоже легче разговаривать на украинском, чем на русском.......
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23.07.2022 22:20 Ответить
по разному там разговаривали в 60-х, а в 90-х уже не по разному
а в Курульке как говорили в 60-х на украинском, так и сейчас говорят. Правда, сомневаюсь, что сейчас там хоть кто-то живёт...
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23.07.2022 22:55 Ответить
та прекращай...., я этот Донбасс вдоль и поперек объездил.... на юге и юго-востоке Донецкой области только не был, ну кроме Марика, конечно.....
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23.07.2022 23:41 Ответить
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23.07.2022 23:53 Ответить
в 60-х в Краматоровке если говорит на русском - значит потомок расконвоированных в 40-х заключенных из мухосранска, а вся коренная Абазовка, а тем более, переехавшие из Курульки, Зализнянского или Кучерового Яра разговаривали на украинском (не на суржике). Русификация Краматорска в 90-х достигла апогея (((
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24.07.2022 00:40 Ответить
ну по большому счету, русификация Донбасса началась еще при российской империи, в разгар эпохи индустриализации, завозили всякий шлак туда...., а после Второй мировой была вторая волна....., но опять же, это коснулось "больших" городов...., а в селах национальная самобытность, более, или менее, сохранилась..... собственно об этом я и говорил с самого начала......
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24.07.2022 03:13 Ответить
кстати, я украинцев даже в Павлодаре встречал..... ))
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24.07.2022 00:16 Ответить
В Горлівці є таке місце - Байрак, був там в 2012 році, місцеві жителі розмовляли на майже чистій українській мові.
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24.07.2022 05:23 Ответить
Мені також приємно мова пушкіна за кадром)))
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23.07.2022 21:52 Ответить
та это еще не "охренеть"......
"охренеть" далi вам буде......
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23.07.2022 21:54 Ответить
Красотааааа! ляпотааааа!💯😄
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23.07.2022 21:55 Ответить
Добре "макарони" детонують і горять.
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23.07.2022 21:55 Ответить
і так "8 лет день по дню"
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23.07.2022 21:56 Ответить
Ocen krasivo babaxnulo.Vot eto otlycni vystrel
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23.07.2022 21:57 Ответить
Добре хлопці,добре козаки....
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23.07.2022 21:57 Ответить
местная вата обеспокоена.
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23.07.2022 21:57 Ответить
А ми "глубоко обеспокоены" беспокойством місцевої вати.Дипломатичні формальності дотримані,продовжуємо далі палити русню
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23.07.2022 22:02 Ответить
Як там, давбас бомбили 8 лет?
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23.07.2022 21:58 Ответить
вы забыли, 8 лет детей домбаса бомбили
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23.07.2022 22:03 Ответить
В трусіках.
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23.07.2022 22:07 Ответить
в трусиках розіп'яли
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23.07.2022 22:21 Ответить
не, бомбасса дамбили.................
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23.07.2022 22:14 Ответить
По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці нанесено вогневий удар
===========
бо нєфіг скупчуватися .Тре подалі від українців триматися. Бо буде бавовна ,задимлєніє і багато харошіх рузьгє в вагонах -холодильниках.
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23.07.2022 22:00 Ответить
Бесподобный момент взрыва рашистского БК в Горловке

https://t.me/hueviykharkov/70710
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23.07.2022 22:02 Ответить
красотищща
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23.07.2022 22:50 Ответить
"бл у нас там хоть окна целиє УСЄ?" УСЄ вашу мать, й#бані рахіти нехай ви українську не змогли вивчити, так ви ж деграданти навіть не можете вивчити правильну вимову цього примітивного ското-бурятського узкага язика на якому п#здете все життя. Бо якщо це приїжджі ското-свинособаки то з ним все зрозуміло вже від народження.
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23.07.2022 22:12 Ответить
Это Горловка. Шо ты хош, на?
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23.07.2022 22:51 Ответить
Дамбить бамбас))) вата в ****)))
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23.07.2022 22:12 Ответить
Там інтелігентні люди бувають за кадром?

Чи лише бидло "піздєц" та "*** твою мать"?
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23.07.2022 22:14 Ответить
інтелегентні давно виїхали
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23.07.2022 22:23 Ответить
У нас точно так реагують. Скрізь так реагують. Для цього матюки і створені...
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23.07.2022 22:34 Ответить
Апять селитра?
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23.07.2022 22:15 Ответить
Красивое...)))
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23.07.2022 22:17 Ответить
Дид Байдин бидбас бадминтонил бадминтонил, да не выбадминтонил.
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23.07.2022 22:19 Ответить
Наиболее распространенное и произносимое слово в "великом русском языке" это "бл#дь". Эти видео это демонстрируют.
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23.07.2022 22:36 Ответить
В дитячих малюнках на шпалерах більше "вєлікава" чим в ското- свинобурятському узкам язикє.
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23.07.2022 22:40 Ответить
А кадиров замінив це слово на "дон".
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23.07.2022 22:48 Ответить
наша дальнобойная артиллерия начинает работать в латентном режиме, в смысле того, что теперь зрителям представляется все меньше возможностей увидеть, куда прилетело на этот раз. А если удается увидеть, то снять сочный видос уже не удается. В те времена, когда у орков были крупные артиллерийские склады, шоу могло длиться часами, а иногда и больше суток. За это время можно найти удобное место, устроиться и снимать утренник коть с комментариями и матюками, а хоть и без оных.

Теперь же начало прилетать так, что момент взрыва снять не успеешь, а «послевкусия» особого нет. Ни тебе гриба пламени и дыма, на два-три километра высотой, ни веселых светляков ракет, которые разлетаются и главное - нет особо мощной взрывной волны, которая привлекает внимание публики на расстоянии пары десятков километров от эпицентра взрыва. А раз нет этого эффекта, то многие просто увидят пастельное облако сизого дыма, которое быстро рассасывается и все.

Конечно, потом поползут слухи о том, что боевые орки собрали военный совет, в присутствии «ах какого начальника» в здании городского суда и туда аккуратно прилете «пельмень», который одновременно оказался и билетом на концерт Кобзона для пяти десятков «освободителей», но эффект все равно - не тот. А сейчас именно таких прилетов становится все больше и больше. Но это отнюдь не значит, что ценность этих прилетов меньше. Нет, она просто другая.

Вот например, чтобы не выводить из строя мост на дамбе Каховской ГЭС, наши повредили следующий мост, ведущий от этой дамбы к Херсону по правому берегу. Правда, повреждения не такие драматичные, как на Антоновском мосту, но оркам радоваться нет причин. Просто там наши раздолбали мост поперек, шашечкой, а здесь уложили шесть снарядов, на одинаковом расстоянии, вдоль одной из полос движения. В сети есть соответствующее видео, а в твиттере кто-то заморочился и изобразил места прилетов, соответственно этому видео.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Lfl0Ed00.jpeg https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYV-AhdWAAA6h7L.jpeg

Не станем гадать, но кажется, что в следующий раз, артиллеристы изобразят прилетами ПТН ПНХ. То есть, оккупанту еще раз показали, что уничтожить мосты мы можем просто в любой момент и пока такая команда еще не наступила, а поэтому им следует действовать как в той старой песне про Ленина: «Собирайте все манатки и ****уйте без оглядки!» Правда что-то нам подсказывает, что они еще считают себя второй армией мира, с чем никто не спорит, поскольку второй можно быть как с одного конца, так и с другого.

Но за армией США они уже точно не стоят даже близко и потому - пусть будет вторая, с другого конца. Вот это они еще не осознали и полагают, что фюрер что-то придумает и им не прийдется ни драпать, ни идти в плен и уж тем более - в чернозем. Но так думали уже четыре десятка тысяч их предшественников, и что? По которому кругу смотрят концерт Кобзона. Так что скорее всего, станут они флорой и фауной местных степей.

Но все же бывают и настоящие сюрпризы. Насколько можно понять, вслед за складами, наша артиллерия теперь уничтожает и ремонтную базу орков. Так только что, прилетело по Зуевскому энерго-механическому заводу в городе Зугрэс, Донецкой области. Городок этот находится на полпути из Харцызска в Шахтерск, а заводик этот, когда-то выпускавший башенные и мостовые краны, теперь латает технику орков. Если быть точнее - латал. Там полагали, что война далеко и к ним не прилетит, но нет - прилетело.

То же самое случилось и в Горловке. Туда прилетело на Машзавод, где тоже ремонтировали технику орков. И кто же мог предположить, что там решили еще и боеприпасы хранить, в результате получился бонус. Бавовна должна была случиться не слишком яркая, но в итоге получилась вот такая красота.
https://twitter.com/i/status/1550890123205779458
https://twitter.com/i/status/1550891056824303623

И тут есть два маленьких нюанса. В последнее время все говорят о Хаймарсах и о том, что они ювелирно укладывают ракеты на расстояние до 80 км, но ведь и немецкие самоходные гаубицы PzH2000, определенного вида боеприпасом, делают почти то же самое. Так что кто именно послал привет, сейчас понять сложно. Ну а второй состоит в том, что сегодня была показана особенность статистики. Если в Лисичанске достаточно точно известно, сколько «совещателей» уехало на дембель из судебного помещения, то вот сколько поехало за ними при взрыве в Горловке - большой вопрос. А ведь там стояла ремонтная войсковая часть с соответствующим штатом личного состава, а теперь - все.

В общем, дискотека не просто продолжается, но и набирает обороты. То ли еще будет!
anti-colorados
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23.07.2022 23:08 Ответить
Взагали, я часто вижу в Американских СМИ отзывы наших артиллеристов о работе Украинских коллег. И есть реальный запрос на необходимость изучения опыта ЗСУ по применению ствольной арты и HIMARS, с упором на то, шо Козаки уже имеют свои собственные хитрости в тактике мобильной арты, которых нет в НАТО, но которые существенно повышают эффективность используемых артсистем.
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23.07.2022 23:54 Ответить
Слава Українській Армії! 💙💛

І велика шана і подяка американським проєктувальникам, інженерам і робітникам, що зробили таку техніку. А Сполученим Штатам як країні -- за те, що передала її Україні.

Ну і німецьким інженерам за гаубицю-2000 теж подяка.
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24.07.2022 01:22 Ответить
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24.07.2022 00:38 Ответить
Шо лугандоне, опаскудились уже в рузьком мире окончательно??? Что ни слово то мат, причём бабы ещё больше чем мужики матерятся. Вот это и есть ваша кацапская культура? Это и есть Чехов Толстой и Достоевский? Ха ха ха ха….. Этого хотели, к этому успеху шли 8 лет ? Ну жрите не подавитесь!!!
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24.07.2022 01:53 Ответить
ой, який Чехов? Вони жодної книжки не читали окрім підручників шкільних. У них - своя культура. Культура матюка.
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24.07.2022 06:32 Ответить
Хлопнула чергова селітра
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24.07.2022 02:23 Ответить
Сами себя взрывают, вот молодцы!
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24.07.2022 09:03 Ответить
Хунта кинула ядрену бомбу на нарот Бамбаса!
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24.07.2022 12:56 Ответить
 
 