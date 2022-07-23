Цель - предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS, - глава комитета Конгресса США по вооруженным силам Смит
Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран. – Ред.). Мы будем стараться предоставить так много, как сможем, но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить. Впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.
Пожалуйста, подождите...
540 Хаймарсів
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991 M270
американці могли б підкинути ще МLRS
Ми обов'язково проведемо розслідування, і покараємо винного!
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02txCbNz7vo1hNHRxG9LjtxU3iWhPw1nHoXhqkYgAUKdHtm1gRJ845Pd7fMoRHGR51l?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?
Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.
http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR3djBgNEXWEPAVHSaoUYFHIe_4Nd-juRCik1rnaNx59k2LZ7_VJTgVcJIs http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...
Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.
Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
нічого не давайте
бо не на часі
нажаль, ЗСУ його не видавить, навіть якщо викине рашистів з України.
Снять остроту момента.
70 через месяц вернём не простые, а золотые.