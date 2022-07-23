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Конгресс США (1208) оружие (10028) США (24834) HIMARS (280)

Цель - предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS, - глава комитета Конгресса США по вооруженным силам Смит

сша

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран. – Ред.). Мы будем стараться предоставить так много, как сможем, но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить. Впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

Читайте также: В Конгрессе США после сегодняшних ударов РФ по Одесскому порту призывают предоставить Украине ракеты, бьющие на 300 километров.
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Топ комментарии
+33
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23.07.2022 22:06
+26
Добре, вистачить. Головне снаряди на 300 км дайте якомога скоріше!
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23.07.2022 22:02
+21
Дякуємо Дядьку Сему...
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23.07.2022 22:00
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Дякуємо Дядьку Сему...
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23.07.2022 22:00 Ответить
Таки так... Дякуємо хоча б за те, що є, а далі на все воля Божа та щедрість дядька Сема, а також адекватна поведінка представників нашої влади 🤔
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23.07.2022 22:03 Ответить
Всего выпущено:

540 Хаймарсів

+

991 M270

американці могли б підкинути ще МLRS
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23.07.2022 22:42 Ответить
***** ruzkih kurw !!!
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23.07.2022 22:01 Ответить
Добре, вистачить. Головне снаряди на 300 км дайте якомога скоріше!
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23.07.2022 22:02 Ответить
хоча б на 180 км
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23.07.2022 22:13 Ответить
300 км. Точка.
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23.07.2022 22:23 Ответить
і пять томогавків..... потихеньку.. під шумок
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23.07.2022 22:03 Ответить
1008
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23.07.2022 22:06 Ответить
томогавків.....
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23.07.2022 22:13 Ответить
Типу "Ой, а як воно там опинилось?"

Ми обов'язково проведемо розслідування, і покараємо винного!
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23.07.2022 23:04 Ответить
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23.07.2022 22:06 Ответить
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23.07.2022 22:12 Ответить
не знаю за Камчатку и кронштат, но Севастополь точно дождется. И так думаю не только я но и камадир рсукого черноморского флота, судя по отправке казламордых говноплавателей в новоросийск.
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23.07.2022 23:07 Ответить
Командир РСУКОГО ФЛОТА
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24.07.2022 00:01 Ответить
Та вже назви їх "рукосуйними" Бо вони на морі ніколи воювать не вміли! Мені цікаво одне - перемоги під Очаковом Чесмою і Синопі були точно? І хто там головну роль відігравав? Так само як і в Ізмаїлі? Воювали козаки, а перемогу собі кацапи з Суворовим присвоїли? При Очакові та Кінбурні точно головну роль відіграв "галерний" флот (яким командував шотландець, а команди суден - гребці та абордажні команди, запорожці складали!)
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24.07.2022 05:45 Ответить
Мало,Семе!Розмахнися дужче...
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23.07.2022 22:07 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02txCbNz7vo1hNHRxG9LjtxU3iWhPw1nHoXhqkYgAUKdHtm1gRJ845Pd7fMoRHGR51l?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR3djBgNEXWEPAVHSaoUYFHIe_4Nd-juRCik1rnaNx59k2LZ7_VJTgVcJIs http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
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23.07.2022 22:09 Ответить
Ну так це ж ТИ постарався в 2019-му - щоб ТАКІ ДОЛБАКИ до влади прийшли! Тепер спостерігай наслідки! А я тобі, дурню, саме про це три роки тому казав!!!
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24.07.2022 05:48 Ответить
Весь світ з Україною
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23.07.2022 22:09 Ответить
И гражданского тоже☝Ватники👎
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23.07.2022 22:24 Ответить
оце цинізм. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 415 одиниць на 2021 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/HIMARS#cite_note-FOOTNOTEThe_Military_Balance202150,55-39 [39]
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23.07.2022 22:16 Ответить
Ти, схоже, не знаєш просто значення слова "цинізм") Це - допомога і така, охрєнєнно велика допомога.
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23.07.2022 22:20 Ответить
ага, цынизм. Наверное половину должны отдать? Или две трети?
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23.07.2022 23:09 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 225 M270A1 и неизвестное количество M270, по состоянию на 2022 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M270_MLRS#cite_note-43 [43]
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23.07.2022 22:17 Ответить
Дуже вдячнi вам ,нашi американськi друзi ,пане Шольц, берiть приклад , адже мизахищаемо i вашу свободу!
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23.07.2022 22:20 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.07.2022 22:22 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ ‼️СМЕРТЬ ВОРОГАМ ‼️
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24.07.2022 00:00 Ответить
В США на зберіганні 2700 установок. З них до України доїхало лише 8 і це відразу у викликало у "вітязєй" панічний жах. ... Як кацапи могли мріяти про переможну війну з НАТО...
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23.07.2022 22:23 Ответить
Им по телеку вяличие гладят и оно увеличивается❗
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23.07.2022 22:26 Ответить
поки єрмак впри владі
нічого не давайте
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23.07.2022 22:37 Ответить
та ми здохнемо, але не здамо ні Зєльочку, а ні дьЄрмака

бо не на часі
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23.07.2022 22:54 Ответить
Як вони збираються підтримувати Тайвань, якщо в них недостатньо навіть цих старих Хімарсів. Китай це навіть не рф, там набагато більше зброї.
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23.07.2022 22:40 Ответить
Тайвань це тоже не Україна...там весь острів напічкан ПКР
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24.07.2022 01:26 Ответить
Тебе не спиталися! Керівництво США і Тайваню - не наше шобло "дурних блазенят" що "теліпають язиками - шо собака хвостом" по всьому Інтернет! Коли китайці полізуть - тоді і довідаємося, які "плюшки" їм приготовлені!
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24.07.2022 05:55 Ответить
А вы точно украинский офицер, а не рсукий? Бо этот нарратив - "пиндосы хотят воевать до последнего украинца" я слышал от нескольких казламордых пропагандонов.
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23.07.2022 23:11 Ответить
рашиський чиряк має визріти зсередини

нажаль, ЗСУ його не видавить, навіть якщо викине рашистів з України.
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23.07.2022 23:38 Ответить
Круто ви йому назву дали - РСУКІЙ
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23.07.2022 23:58 Ответить
РСУКІЕ ОКУПАНТИ І РСУКИЕ ПОЛІТИКІ
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23.07.2022 23:59 Ответить
РСУКІЄ, Карл !!!!
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24.07.2022 01:22 Ответить
В самих США М-270 і ХІМАРС сумарно понад 1200 одиниць. Що це взагалі за казочки якісь? В США, взагалі найбільше хорошої зброї в світі
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24.07.2022 02:44 Ответить
Только 30, когда нужно не меньше 100. Чем меньше оружия, тем дольше продлится война. Тем больше нам разрушат инфраструктуру, тем больше смертей...
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24.07.2022 03:20 Ответить
В Афганистан США вложила триллион или даже больше. И бесполезно. Нам не могут дать и двадцатую часть того...
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24.07.2022 03:24 Ответить
Там Рамсфельд порылся - он лучше знает, куда шли палеты с налом.
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24.07.2022 04:59 Ответить
Да их чуток одолжить под 100, а потом оставить 30, как сказал Адам Смит.
Снять остроту момента.
70 через месяц вернём не простые, а золотые.
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24.07.2022 04:58 Ответить
Занадто мало для перемоги.
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24.07.2022 06:27 Ответить
 
 