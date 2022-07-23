ООН рассматривает более 150 обращений по поводу совершенных россиянами изнасилований во время войны в Украине, - спецпредставитель Паттен
ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими войсками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга".
Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилования под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками", - сказала Паттен.
Она отметила, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".
По словам спецпредставительницы Генсека ООН, это одна из наиболее разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и против мужчин и мальчиков.
"Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений", – констатировала Паттен.
Она отметила, что очень часто потребности женщин и девушек в ситуации военного конфликта откладываются "на потом", потому что это не ко времени.
"Мы не можем допустить, чтобы из-за замалчивания и бездействия эти проблемы продолжали накапливаться. Физические и психологические аспекты у выживших, у их семей и громад - это составляющие баланса. Восстановление этого баланса требует постоянной и политической воли, и выделения ресурсов на помощь семьям и жертвам этих преступлений", - резюмировала Паттен.
Пожалуйста, подождите...
орки дійсно ублюдки ?
доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.
"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен."
Джерело:
Тому і була звільнена Денисова, яка голосно говорила про страшні злочини рашистів.
Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду
https://www.pravda.com.ua/authors/5bb49645dc413/ СОНЯ ЛУКАШОВА - ПОНЕДІЛОК, 27 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
"....Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії.
Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії."
"...Жертвою стала й держава Україна, від імені якої діяла Денісова. Так, її місце на посаді - відповідальність держави. Однак омбудсмена не уповноважували брехати.
Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.
Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.
Вони й самі впоралися з цією задачею."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
"...
Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя.Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.Уникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).Будуть корисними також рекомендації https://divoche.media/2022/04/09/seksualne-nasylstvo-i-media-yak-pysaty-pro-zgvaltuvannya-pid-chas-vijny/?fbclid=IwAR1oVA-J68DUET6dbTImrMeJGFLnDHGAKmKic6XOROexyhsEeJumMU7o49M «Сексуальне насильство і медіа. Як писати про згвалтування під час війни» та https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-kzhe-shchodo-vysvitlennia-zahybeli-liudey-pid-chas-viyny/ Рекомендації КЖЕ щодо висвітлення загибелі людей під час війни.
https://docs.google.com/document/d/1rzZnKk6DEU-LdRsb5OIJlx8dERNNra2EPY44qui_lL4/edit?fbclid=IwAR1pqxgtwgeSra607pfUpaGX-**********************************