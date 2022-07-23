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Новости Война
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армия РФ (18042) изнасилование (909) ООН (4053) военные преступления (1376)

ООН рассматривает более 150 обращений по поводу совершенных россиянами изнасилований во время войны в Украине, - спецпредставитель Паттен

оон

ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими войсками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга".

Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилования под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками", - сказала Паттен.

Она отметила, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".

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По словам спецпредставительницы Генсека ООН, это одна из наиболее разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и против мужчин и мальчиков.

"Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений", – констатировала Паттен.

Она отметила, что очень часто потребности женщин и девушек в ситуации военного конфликта откладываются "на потом", потому что это не ко времени.

"Мы не можем допустить, чтобы из-за замалчивания и бездействия эти проблемы продолжали накапливаться. Физические и психологические аспекты у выживших, у их семей и громад - это составляющие баланса. Восстановление этого баланса требует постоянной и политической воли, и выделения ресурсов на помощь семьям и жертвам этих преступлений", - резюмировала Паттен.
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Топ комментарии
+16
Новий омбудсмен, як ОБСЄ, слухняний сліпо- глухонімий. Все, як пліснява любить.
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23.07.2022 22:26
+15
Україна ( Денісова) встигла передати документи . А що новий омбудсмен - продовжуе мовчати ???

доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
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23.07.2022 22:16
+11
Головред "УП" Севгіль Мусаєва на прикормі у зелених.

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23.07.2022 22:33
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23.07.2022 22:12 Ответить
Головред "УП" Севгіль Мусаєва на прикормі у зелених.

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23.07.2022 22:33 Ответить
Пусть🤢🤡👺👹 Zеублюдки Денисову в должности восстанавливают ‼️Оббрехали человека и уволили , как Корбана лишили гражданства ! Беспредел и диктатура путлеризм
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23.07.2022 22:35 Ответить
так що, Денисова не брехала, а

орки дійсно ублюдки ?
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23.07.2022 23:20 Ответить
Щодо всіх 150 звернень відповідь буде єдина - глибоке занепокоєння Імпотенти ******.
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23.07.2022 22:15 Ответить
Україна ( Денісова) встигла передати документи . А що новий омбудсмен - продовжуе мовчати ???

доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
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23.07.2022 22:16 Ответить
Новий омбудсмен, як ОБСЄ, слухняний сліпо- глухонімий. Все, як пліснява любить.
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23.07.2022 22:26 Ответить
Да, його не чути
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23.07.2022 22:27 Ответить
тому і поміняли, щоб сидів тихенько, а не кричав на весь світ, про злочини росіян, як Денисова.
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23.07.2022 22:48 Ответить
"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.

Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.

"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен."

Джерело:
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23.07.2022 22:26 Ответить
Це ще одне не_на_часі для єрмака та зеленського.

Тому і була звільнена Денисова, яка голосно говорила про страшні злочини рашистів.
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23.07.2022 22:28 Ответить
Треба світу постійно в голову довбить , що зґвалтування росія робила в Чечні, в Абхазії, в Сіріі, в АФРІЦІ ( зараз вагнерівці) . Т
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23.07.2022 22:30 Ответить
Треба ООН доручити розвідці ці факти знайти
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23.07.2022 22:31 Ответить
Вже видно "навіть і сліпому", що зелене кодло працює на рашку. Денісову зняли за те, що не мовчала про ці злочини.
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23.07.2022 22:29 Ответить
Суки зелені хочуть прикрити злочини свинособак, щоб за це куйло їм бабла підкинув. Але після " ми попередили людей про напад росії, щоб не було паніки і не зруйнувалась фінансова система" - мене ці скоти вже нічим не здивують.
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23.07.2022 22:30 Ответить
ЗеУБЛЮДКОВ ГЕТЬ‼️
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23.07.2022 22:38 Ответить
И что от этого изменится ? Общественное порицание и всё..... нет бы взять и признать кацапию страной террористом
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23.07.2022 22:39 Ответить
Як УПячка підігрує рашистам. Жертви вигадані (тільки 2), Денисова перебільшувала злочини. Потім Захарова вимагала вибачень від світових ЗМІ за фейки про злочини рашистів.

Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду

https://www.pravda.com.ua/authors/5bb49645dc413/ СОНЯ ЛУКАШОВА - ПОНЕДІЛОК, 27 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30

"....Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії.
Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії."

"...Жертвою стала й держава Україна, від імені якої діяла Денісова. Так, її місце на посаді - відповідальність держави. Однак омбудсмена не уповноважували брехати.

Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.

Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.

Вони й самі впоралися з цією задачею."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/

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23.07.2022 23:26 Ответить
Вимоги медіа-курв (з листа)

"...

Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя.Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.Уникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).Будуть корисними також рекомендації https://divoche.media/2022/04/09/seksualne-nasylstvo-i-media-yak-pysaty-pro-zgvaltuvannya-pid-chas-vijny/?fbclid=IwAR1oVA-J68DUET6dbTImrMeJGFLnDHGAKmKic6XOROexyhsEeJumMU7o49M «Сексуальне насильство і медіа. Як писати про згвалтування під час війни» та https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-kzhe-shchodo-vysvitlennia-zahybeli-liudey-pid-chas-viyny/ Рекомендації КЖЕ щодо висвітлення загибелі людей під час війни.
https://docs.google.com/document/d/1rzZnKk6DEU-LdRsb5OIJlx8dERNNra2EPY44qui_lL4/edit?fbclid=IwAR1pqxgtwgeSra607pfUpaGX-**********************************
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23.07.2022 23:31 Ответить
Вот так. Денисова оказалась оклеветанной и не правомерно снятой с должности зелёной плесенью. Зешобле во главе с зеленским-дермаком плевать на закон и украинцев. Нодо быто слепоглухому, чтоб не видеть этого. ,,Слуг урода" в отставку!!!
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24.07.2022 00:12 Ответить
 
 