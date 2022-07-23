На Краматорском направлении войскам РФ нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли, - Генштаб ВСУ
На Бахмутском направлении войска РФ пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Идут сто пятидесятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Продолжается воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.
На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают удерживать подразделения Сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряда других. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.
На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. Возле Богородичного силами разведывательной группы пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен.
На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар у Спорного.
Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли.
На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.
Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями.
Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опросное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многих других. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотными летательными аппаратами. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.
Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.
Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в сводке.
Пожалуйста, подождите...
другими словами, орки как были тупорылыми, так ими и останутся..... и если что-то можно сделать через жопу, то они обязательно это сделают......
Орки никогда не были с Руси...
в 2016 в Житомире была петиция к президенту - переименовать Украину назад в Русь,
Порох "не заметил" ...\
Не верьте популистам.
Беда нам от продажных горлодравов.
Габсбурги перед І Світовою війною лише офіційно затвердили те, що існувало в українській геральдиці віками!
здесь будет только Украина !
Такая цифра указана в книге "На великой стройки", изданной в 1931 году в Ленинграде. Такие же данные представлены в первой советской энциклопедии 1926 года. Ни этой энциклопедии, ни книги нет ни в одной библиотеке в Украине. Удалось отыскать "На великой стройке" в Москве. Нам прислали копии, на которых хорошо видны цифры 81000000. Следует отметить, что сюда не вошли украинской Галичины, находившейся в составе Польши. Уже следующая перепись населения 1937 года указывает, что украинского в СССР является 26 миллионов.
- Куда делись все остальные? Зная такие цифры, еще страшнее представляется геноцид украинцев кремлем.
Адже, командування тактичної групи російської 29-ї ЗВА у обсязі, не меньш як 4 БТГр та 2-3 ТГр зі складу 36-ї мсбр, 288-го мсп та 200-ї абр, протягом останніх 2-х діб спромоглося організувати низьку атак на Чугуївському напрямку, явно з метою тактичного покращення вихідних рубіжів для подальших активних дій.
До того ж, у цій же смузі фіксується інтенсивне роззосередження противником складів та місць зберігання боеприпасів (район Балаклея, Шевченкове та Волохів Яр) та їх активне поповнення.
Окрім того, в цій же смузі командуванням військ противника застосовуються інтенсивні заходи щодо підсилення спроможностей своїх артилерійських ТГр вести контр-батарейну боротьбу із відповідними силами та засобами ЗСУ. Зокрема, принаймні у двох місцях ( р-н Таранушине та Снежківка) з метою виявлення вогневих позицій української артилерії, фіксується розгортання противником радіолокаційних комплексів артилерійської розвідки типу "Зоопарк-1". За всіма ознаками, на цьому напрямку противнику особливо дошкуляє українська артилерія.
- Командування військ противника потягнуло до Дніпра військову та спеціальну техніку для наведення понтоних переправ через річку. Зокрема, в районі Великі Копані в напрямку на Раденськ було зафіксовано пересування інженерного підрозділу російских війск (до 22-х одиниць понтоно-мостової та інженерної техніки). Судячи зі всього, противник планує наведення відповідної переправи десь на відрізку між Козачими Лагерями та Новою Каховкою. Принаймні, вперте бажаня командування військ противника прикрити цей район за будь-яку ціну засобами ППО, навіть в умовах високої вірогідності іх виявлення та знищення дальнобійними та високоточними засобами ураження ЗСУ, *********** саме на цю думку...
- Противник продовжує виношувати плани щодо використання в якості засобу "зупинки українського наступа на Херсон" у прибережних районах Херсонської області спеціальних сил та засобів. Зокрема, планується активна дія спеціальних розвідувальних та диверсійно-розвідувальних груп противника з Кінбурскої коси та приглих територій Національного природного парку та Чорноморського біосферного заповідника НАН України за допомогою швидкісних та малорозмірних плавзасобів.
Відповідні групи та підрозділи противника неоднарозово фіксувалися в районі населенних пунктів Покровського, Василівки, Геройского та Станиславського маяка (по нашим даним там оперує зведена тактична група сил спеціального призначення, морської піхоти, засобів РЕБ та росгвардії противника, загальною чисельністю до 2-х рот)... а його катери також регулярно з'являються у районі Лимани та Парутине, фіксували їх появу й в районі Очакова.
- Командування військ противника продовжує масштабне перегруппування своїх сил та засобів на цілому ряді операційних напрямків. Зокрема, на Херсонському, Мелитопольскому та Луганському напрямках.
Головним сенсом цього перегрупування військ противника є створення умов для проведення успішних оборонних дій (переважно у Південній операційній зоні) та створення ударних угрупувань військ на низці інших ділянок для проведення активних, наступальних дій (Славянско - Краматорський, Харьківський напрямки).
Окрім цього, противник активно відновлює систему бойового управління на тих напрямках, де її елементи зазнали сутєвих втрат, внаслідок вогневих нальотів відповідних засобів ураження ЗСУ. Так, фіксується розгортання принаймні ще одного ППУ (не нижче дивізійно-корпусного рівня, скоріше всього армійського) на Краматорському напрямку, а також перекидання через Сватове на південь не меньш як двох багатоцільових мобільних комплексів П-260Т "Редут-2УС". Підозрюю, що на Краматорсько - Бахмутському напрямку противник намагатиметься створити нову єдину командну структуру з частини лівофлангових тактичних груп угрупування "Изюм" та Лисичанскої группи військ, яка й буде координувати наступ на Краматорск та Бахмут зі сходу та південного сходу.
В свою чергу, в районі Берислав та Нова Каховка продовжується зосередження підрозділв 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), які, скоріше за все, будуть в подальшому розгорнуті у другому ешелоні Херсонсько - Бериславського угрупування військ противника (відомого під назвою "Юг"), у оперативному підпорядкуванні 49-ї ЗВА ПвдВО.
На Запоріжському напрямку, командування військ противника підсилило своє угрупування, яке діє в районі Василівка, Щербаки та південіше Оріхів зразу 4-мя БТГр зі складу 83-ї дшбр, 100-ї орбр та чвк "вагнер". При цьому, "вагнери" та десантники зразу виведені у першу лінію, а батальон "сотки" розгорнутий у районі Токмаку "у резерві". За рахунок цього, противник зумів ущільнити бойові порядки БТГр 70-ї мсбр та 503-го мсп у районі Полог.
- Противник продовжує вести активну розвідку та контроль за повітряною та надводною обстановкою в районі черноморського узбережжя, яке залишається під контролем України (північно-західна частина Чорного моря). Зокрема, для цих цілей він використовує переважно авіаційну складову свого угрупування військ. Головним її завданням є виявлення місць дислокації засобів ППО та протикорабельних комплексів ЗСУ, дальнобійних і високоточних засобів ураження, а також переміщення та місцезнаходження сил і засобів Сил оборони України, в тому числі на морі.
Так, з цими цілями оперативно-тактична авіація противника продовжує виконувати щоденно польоти у північно-західній частині акваторії Чорного моря, у т.ч. в районі о.Зміїний. В середньому командування військ протиника залучає для цього приблизно 15 -17 літаків розвідувальної, винищувальної, бомбардувальної та протичовнової авіації.
Засобами радилокаціного контролю ППО Украни було зафіксувано прольоти :
- 5-и винищувачів Су-27/30 38-го вап (АБ Бельбек) 27-ї змад 4 А ВПС і ППО,
- 6-и винищувачів Су-30СМ, 3-х бомбардувальники Су-24М (АБ Саки) 43-го омшап
- 2-х протичовнових літаків Бе-12 318-го озмап (АБ Кача)
Періодично для ведення більш детальної розвідки цього району противник залучає до 2-х літаків-розвідників типу Су-24МР зі складу 11-го змап 4-ї змад 4-ї -А ВПС та ППО Південого військового округу.
Машовець
До того ж, у цій же смузі фіксується інтенсивне роззосередження противником складів та місць зберігання боеприпасів (район Балаклея, Шевченкове та Волохів Яр) та їх активне поповнення.
а для чого нам надали хаймерси щоб спокійно наблюдати
як московіти наповюють свої склади ************?
може перестанемо соплі жувать а візьмемось до діла?
ще раз повторюю артилерія і склади орків першочергове завданя для
наших воїнів
слава ЗСУ!!!
славаУкраїні!!