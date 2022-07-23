Судебная реформа: Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия
Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
Об этом идет речь в указе президента от 23 июля, передает Цензор.НЕТ.
Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.
Он также постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав.
Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Тарас Дидыч – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
- Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
- Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП потерял кворум и прекратил свои полномочия. Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда. 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
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69% українців (здається так, якщо не помиляюсь) з тих 9-ти мільонів, що зараз знаходяться за кордоном, не мають бажання повертатися у країну у найближчи часи. Що таке "найблищі часи" - 10-20-30 років, у опитуванні не вказано
ось це й є сама найобьективна оцінка якісті країни та пристосованості її до життя
при тому що багато людей живе в якихось подвалах, общагах, у дуже некомфортних умовах, але повертатися у свої рідні комфорті будинки все одно не бажають
жиди просто очистили землю України від українців (в черговий раз) - красний терор жидокомуністов 1917-1919, потім три голодомора де знов головну скрипку грали жиди, потім сталінсько-гітлеровський терор, знов керований жидами з НКВД, навіть очільником сталінсько-гітлеровского сумістного генштабу був Моісей Крівошеін.
Але цього разу українцям ніхто жидів не нав'язував, вони сами прийшли на виборчі ділянки, добровольно. Та передали владу жидам. Які просто виселили українців з власної країни. Різними засобами - починаючи від приниження, коли надівали косоворотку на день вишиванки, та щось образливе гнусавили про Бандеру, кінчаючи просто вбивством по 50 українців в день й пару сотен калек. Путлер тут ні до чого, йому жиди СВІДОМО відкривали позиції, пам'ятаєте "вставай страна огромная на борьбу с фашистами, тобто з українцями", Путін довго жував соплі, восемь років жував-жував, не наважувався прийняти пропозицію поширення імперії, але й він не витримав нарешті всіх реверансів, що робили йому жиди з Банкової - ВагнерГейт наприклад, кримінальна справа на Порошенко, за то що наші кораблі хотіли пройти в наші же теріторіальні води, вибор українцями ватного жида з російським паспортом (або як він придбав свою квартиру в Криму після 2014-го року?).
й от результат - квітуча земля стала майже безлюдною, без українців, але під владою жидів
Коли Жанну д'Арк спалювали, то бидло раділо і аплодувало. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидло знову раділо і аплодувало.
"Українська жінка завжди була чоловікові надійним товаришем, вірною супутницею, вправною господинею. Вона була готова у будь - який час відбити ворожий напад, при цьому пильно піклуючись про сім'ю. Вільний норов, гордість і самовпевненість української жінки сприяли її войовничості."- хрін твоєму менеджерові її подолати!!!
вешает лапшу лохам
В Україні реванш банди януковіча, на яку зміняв бубочка свій квартальний «дрімтім»…