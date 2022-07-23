Судебная реформа: Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия

Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Об этом идет речь в указе президента от 23 июля, передает Цензор.НЕТ.

Своим указом Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Он также постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав.

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Конкурсной комиссии он поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Тарас Дидыч – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;

Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;

Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП потерял кворум и прекратил свои полномочия. Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда. 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.