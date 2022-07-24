Глава МИД Франции Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение по зерну: "Ракетные обстрелы порта Одессы вызывают серьезную обеспокоенность"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов.

"Российские ракетные обстрелы порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию полностью уважать букву и дух этого соглашения", - заявила глава МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО