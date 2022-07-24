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зерно (1039) Одесса (7740) порт (722) россия (93015) Франция (3353) Колонна (37)

Глава МИД Франции Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение по зерну: "Ракетные обстрелы порта Одессы вызывают серьезную обеспокоенность"

франція

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов.

"Российские ракетные обстрелы порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию полностью уважать букву и дух этого соглашения", - заявила глава МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
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23.07.2022 23:53
+25
Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

«Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
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23.07.2022 23:56
+24
Та шо ви таке кажете?
Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
*********...
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23.07.2022 23:51
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угоди з рашкою
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23.07.2022 23:48 Ответить
«викликають серйозне занепокоєння»
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23.07.2022 23:48 Ответить
***** ж сказало ценеми, настамнєт.
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23.07.2022 23:51 Ответить
Які примітивні кацапо-шарікови:
- то не я, может Зінка...
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24.07.2022 08:56 Ответить
Та шо ви таке кажете?
Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
*********...
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23.07.2022 23:51 Ответить
- Кіло - занепокоєння
- Мега - занепокоєння
- Гіга - занепокоєння

...шо там далі?
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23.07.2022 23:58 Ответить
тера
пета
екса
і т.д
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24.07.2022 00:36 Ответить
і так до самого "гугол"...
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24.07.2022 08:38 Ответить
Хай читає спогади Аденауера, що таке СРСР.
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23.07.2022 23:51 Ответить
А діарею не викликає ?
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23.07.2022 23:52 Ответить
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24.07.2022 00:19 Ответить
Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
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23.07.2022 23:53 Ответить
По крайней мере, в немецких новостях не видно настроений а ля "нифсьотакадназначна". Заголовки примрно в духе: "Российский ракетный удар по Одесскому порту взорвал договор по зерну". И то слава тебе ктулху.
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23.07.2022 23:54 Ответить
"Российский ракетный удар по Одесскому порту взорвал договор по зерну"

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24.07.2022 00:47 Ответить
Озабочєность... 294 серія!
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23.07.2022 23:54 Ответить
Ого, як вліпила! Серйозно занепокоїлась!
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23.07.2022 23:54 Ответить
Голова комітету Збройних сил США Адам Сміт розповів, що на даний час уряд може поставити до 30 установок HIMARS.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль - досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн."
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23.07.2022 23:55 Ответить
а насрать
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23.07.2022 23:55 Ответить
Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

«Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
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23.07.2022 23:56 Ответить
Ничего умного мельник не мог выдать. Лучше бы работу посольства нормально организовал
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24.07.2022 02:45 Ответить
А ще Україна не пустила Корбана додому. ******* Україна має дерьмаеа,а ви тут маразми ексів постите. Мельник організував другу рашу там, мова руська, відношення плебейські, а ви його як політика виставляєте
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24.07.2022 08:17 Ответить
Серьйозні ЗАНЕПОКОЄННЯ
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23.07.2022 23:56 Ответить
Депутат Держдуми РФ визнав, що по порту Одеси стріляла Росія. Каже, удар наносили по американських ракетах
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23.07.2022 23:57 Ответить
А где детонация боекомплекта? Не было детонации. Снова пи...ж
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23.07.2022 23:58 Ответить
Угу. Всі 100500 Хаймарсів кучно стояли в одеському порту, чекали щоб їх сховали у зерно на продаж
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24.07.2022 00:12 Ответить
Страшно ім стало, хотєлі уєхать домой
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24.07.2022 00:26 Ответить
расію не закликати треба, а пздити.
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23.07.2022 23:58 Ответить
Суки, договорились с зешоблой про снятие санкций с россии, теперь лапшу вешают
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23.07.2022 23:59 Ответить
Занепокоєння? Серйозне? Ми з України можемо чимось допомогти?

В мене одне питання до голови МЗС Франції Колони - якби кацапія 24.02 напала на Францію, а не на Україну, то 25.02 в кацапії була б француццкайа область чи француццкій фідіральний округ?
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24.07.2022 00:02 Ответить
То не то то другоє тож европа трагедія пару темножкірих неадекватів завалили парочку французів весь світ приїхав і пройшли маршом лідери країн бо то франція терористичний акт пару людей вбили а тута занепокоєння де війна.Цей світ лайно і брехливе лайно якє вже поділино на вище і ніжче.Але всі роблять вид що щось робиться або допомагають.Французи це покидьки і лайно трусливе було є і зосталися.Немає там в керівників поваги і сили .Чмоні.
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24.07.2022 00:33 Ответить
*****, да хватит уже занепокоин и стурбовоности, ******* уже
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24.07.2022 00:04 Ответить
Та ну, невже занепокоення?
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24.07.2022 00:10 Ответить
«Рабята, а давайте жить дружно!

Искренне ваш, кот Леопольд».
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24.07.2022 00:10 Ответить
Т ак !
З деякими країнами - будемо ... , хоч сторіччями і воювали , і у спільні військові походи ходили
А з Московією - ніколи !
Навіть коли вона розвалиться , і на її місці виникнуть нові "демократичні республіки" - треба буде ще довго та пристально до них придивлятися
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24.07.2022 00:29 Ответить
Хватит нашему керивныцтву быть лохами. Тогда не надо будет на других жаловаться.
Надо думать не о том, чтоб рашистам в глаз заглядывть, а просчитывать свои действия, так как просчитывают рашисты.
А вы, лошары зебильные, Украину позорите и подставляете
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24.07.2022 00:15 Ответить
Вони не лохи, вони вороги.
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24.07.2022 05:33 Ответить
Санкції кацапам зняли, продовжуйте далі заглядати в очко пуйлу в пошуках миру.
А 73% звісно не чули і не читали що про договори з рашкою писали Герберштейн (записки про московію 1572 рік), та Бісмарк (19 ст.)... Та навіть Порох вже на Мінську 2 і Дебальцево засвоїв урок, а зебіли продовжують наступати на граблі- в них все одно будуть винувати не вони а хтось інший - порох, байден, макрон, оон...
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24.07.2022 00:18 Ответить
Заява ООН -технічно Кацапстан нічого не порушив,зарядив по порту Одеси лише шість ракет, загиблих дуже мало,обстріл прийнятний,не скігліьть,а давайте вмовляйте ,щоб Вас не обстрілювали,бов нас в Африці голод намічається...
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24.07.2022 00:19 Ответить
ООН -імпотентна організації,рад без ООН це ,як біля під'їзду будинку,зібрання ,нічого не вирішує,одні засудження та занепокоєння!
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24.07.2022 00:23 Ответить
Та да
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24.07.2022 00:27 Ответить
І ось вони хочуть бути гарантами безпеки?? (заява від 20 квітня з посиланням на слова радника президента Франції пише https://www.reuters.com/world/biden-allies-hold-video-call-ukraine-2022-04-19/ Reuters .)
Країна яка зневажає міжнародне право,гуманітарне право та права людини досі залишається в керівному органі-радбезі ООН,замість нікому непотрібної стурбованості та занепокоєння представнику від Франції слабо поставити питання про виключення росії звідти га?
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24.07.2022 00:28 Ответить
На вивіз українського зерна зняли цілу купу санкцій з рашистів.Таке враження,що поспішали аж захекались....
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24.07.2022 00:28 Ответить
Ось тому ООН в першу чергу не поважають себе не поважють своїх громадян країни які в ООН і головне лідери цих країн сцикуни і лайно які не поважають себе.і свої родини.Якби лідери цих країн були з яйцями і мали віс і повагу в світі і в своїй країні вони би вже відповіли і нагнули рашку.А так який раз рашка харкнула на світ і знову доказала всьому світі що з ними немає сенсу навіть розмовляти.А европа це бовдури і віслюки об яких можна витирати ноги.Саме так наразі виглядає в першу чергу Ердоган якому насрав Путін в карман і прямо в очі сказав що він віслюк.
Саме так виглядає вся европа і ООН.І головне весь світ побачив що ООН і їх лідери чмоні.Тепер кожне терористичне лайно буде вважати за прикол розмазати ООН і лідерів цих країн бо вони реальні терпіли.Світ став лайном без поваги і держання слова.Раніше ворогові дали відсіч і негралися в словобалачки і навіть слово ворога вартувала уваги і поваги (це не про рашку).Тепер це все ілюзія цей світ став відвертим лайном де ніхто нікого не поважає.
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24.07.2022 00:29 Ответить
Молодеь Макрон: на підступний удар запоребрика - не якійсь там Хаймерси, а дещо набагато страшніше - серйозне занепокоєння.
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24.07.2022 00:31 Ответить
Ну не дебилы?
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24.07.2022 00:32 Ответить
Оні.
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24.07.2022 01:27 Ответить
Заааполонили, да.
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24.07.2022 05:37 Ответить
Знаєте не дай боже звісно ,всьому світу добра і миру.Але такє враження складається що европі і багатьом країнам світу потрібна допомога.Ракетна і наземна допомога від рашки.Щоб по їх містах прилетіло щоб в їх міста зайшли орки і вбивали сотнями і гвалтували їх і їх дітей,щоб вони прокинулися і поповній зрозуміли а головне згадали другу світову бо вони сплять і тільки стурбованість бо там все гаразд бо ми по тв бо це далеко і їх не стосується.Думаю при першому б ракетному ударі по їх містах ситуація помінялася за пару днів.Не дай боже це їм пройти або на собі випробувати але саме таке враження що світ і европа хворі і глухі і саме може їх приведе до тями.Світ реально став якийсь хворий.
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24.07.2022 00:41 Ответить
Так, всраться енд закопаться
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24.07.2022 01:01 Ответить
Украинское зерно и голод в мире
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
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24.07.2022 01:14 Ответить
Ну тоді занепокоєно смокчіть прутня.
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24.07.2022 01:19 Ответить
ООН стриляло. Нє безбагойтесь.
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24.07.2022 01:30 Ответить
Пару десятків САУ Цезар ще нам, а слова про серйозне занепокоєння можете залишити собі
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24.07.2022 01:42 Ответить
Не зрозумів... Яке в дідька занепокоєння?
ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?
Де стурбованість, Лебовські?
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24.07.2022 01:56 Ответить
я останнім часом все менше розумію,що роблять в тюрмах серійні убивці. Ну, можна ж було висловити занепокоєння їхніми вчинками, а не заводити оту всю тягомотину з судами і тюрмами
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24.07.2022 02:25 Ответить
Чего удивляетесь, это война! Какие договора? Есть только победа, либо капитуляция.

Разве с творившим Холокост Гитлером кто то подписывал договора легитимизируя этим то что он творил?!
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24.07.2022 02:55 Ответить
Только хороший удар по яйцам заставит гопника прислушаться к собеседнику, а в случае российских ублюдков - пуля в голову !
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24.07.2022 03:02 Ответить
Вимір занепокоєння по меркельметру показало 0,9 меркеля.
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24.07.2022 05:35 Ответить
Усім кому щось не подобається наразі можу на згадку написати,73% це ваша вина,що привели до влади Ставку зеболота. А другі країни можуть турбуватися, бо ви їх зброєю воюєте, вони гуманітарку виділяють,а нею торгуєте. Стидно когось звинувачувати,відкривши двері ворогу і ворогів до влади вибравши
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24.07.2022 08:21 Ответить
Только черный рот может выразить озабоченность в ответ на ракетные бомбежки.
Фразы озабоченности в данной ситуации - верх цинизма.
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24.07.2022 08:47 Ответить
Путин с Ермаком опять навали кучу на голову Зеленского. Он обеспокоен, видосики пилит - отвечать то ему, но причин он не может понять.
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24.07.2022 10:20 Ответить
Заява як під час мінської прутні, свиноиуси роблять що хочуть, а терпіли кажуть дощ іде, тому й такі заяви, що то неми стріляли, бо мають вони хохло-терпіл та обісрану Європу як хочуть, типу, що ви нам зробите, а нічого, витруть харю й будуть посміхатись наче нічого не сталось.
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24.07.2022 10:58 Ответить
щось ти зовсім тупе
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24.07.2022 11:09 Ответить
Лише занепокоєння??! Та це вже не актуально - війна вже йде, і такий дипломатичний "пердь" якось недоречний і навіть образливий доя України.
Це, як коли в інтернаті для дорослих психічно хворих жінок весь час їх навчали реагувати не будь яку небезпеку: "гупнути ніжною і проспівати "фі",
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".
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25.07.2022 09:15 Ответить
Тебя бы пани, пустили бы на коллектив этак на недельку, пела бы ты пани совсем другие песни. Или промазали по Украине С400 или С 300. А ракетами по елисейских полях , сразу пелена озабоченности слетела, а так сидеть в тепле и в тишине можна озабочиваться.Уже была одна такая, руки в Украинской крови по локоть а то и выше, ща не видно и не слышно.
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31.07.2022 11:29 Ответить
 
 