Глава МИД Франции Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение по зерну: "Ракетные обстрелы порта Одессы вызывают серьезную обеспокоенность"
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Россию уважать подписанное с ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов.
"Российские ракетные обстрелы порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию полностью уважать букву и дух этого соглашения", - заявила глава МИД Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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+29 Garry Grant
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+25 Sophia-Maria Duglass
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+24 дератизатор
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Пожалуйста, подождите...
- то не я, может Зінка...
Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
*********...
- Мега - занепокоєння
- Гіга - занепокоєння
...шо там далі?
пета
екса
і т.д
"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль - досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн."
«Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
В мене одне питання до голови МЗС Франції Колони - якби кацапія 24.02 напала на Францію, а не на Україну, то 25.02 в кацапії була б француццкайа область чи француццкій фідіральний округ?
Искренне ваш, кот Леопольд».
З деякими країнами - будемо ... , хоч сторіччями і воювали , і у спільні військові походи ходили
А з Московією - ніколи !
Навіть коли вона розвалиться , і на її місці виникнуть нові "демократичні республіки" - треба буде ще довго та пристально до них придивлятися
Надо думать не о том, чтоб рашистам в глаз заглядывть, а просчитывать свои действия, так как просчитывают рашисты.
А вы, лошары зебильные, Украину позорите и подставляете
А 73% звісно не чули і не читали що про договори з рашкою писали Герберштейн (записки про московію 1572 рік), та Бісмарк (19 ст.)... Та навіть Порох вже на Мінську 2 і Дебальцево засвоїв урок, а зебіли продовжують наступати на граблі- в них все одно будуть винувати не вони а хтось інший - порох, байден, макрон, оон...
Країна яка зневажає міжнародне право,гуманітарне право та права людини досі залишається в керівному органі-радбезі ООН,замість нікому непотрібної стурбованості та занепокоєння представнику від Франції слабо поставити питання про виключення росії звідти га?
Саме так виглядає вся европа і ООН.І головне весь світ побачив що ООН і їх лідери чмоні.Тепер кожне терористичне лайно буде вважати за прикол розмазати ООН і лідерів цих країн бо вони реальні терпіли.Світ став лайном без поваги і держання слова.Раніше ворогові дали відсіч і негралися в словобалачки і навіть слово ворога вартувала уваги і поваги (це не про рашку).Тепер це все ілюзія цей світ став відвертим лайном де ніхто нікого не поважає.
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?
Де стурбованість, Лебовські?
Разве с творившим Холокост Гитлером кто то подписывал договора легитимизируя этим то что он творил?!
Фразы озабоченности в данной ситуации - верх цинизма.
Це, як коли в інтернаті для дорослих психічно хворих жінок весь час їх навчали реагувати не будь яку небезпеку: "гупнути ніжною і проспівати "фі",
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".