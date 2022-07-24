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женщины (870) Минобороны (9042) ВСУ (6275)

На фронте сейчас несут службу более пяти тысяч украинских женщин, - Минобороны

маляр

В Вооруженных силах Украины сейчас работают более 50 тысяч женщин, из которых более 5 тысяч сейчас находятся на передовой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, которые работают в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - сообщила Маляр.

Учитывая эти цифры, отметила она, Украина имеет сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

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Топ комментарии
+11
Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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24.07.2022 00:23
+11
а цій більше до вподоби гвоздіки...

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24.07.2022 00:28
+7
может приснится кому
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24.07.2022 00:12
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может приснится кому
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24.07.2022 00:12 Ответить
Пани, до чого тут ваши iнсiнуации? Я бачу валькирию, к берцам которой любой Мужчина готов положить свое сердце. Ви побачили цицкi? С Вами все гаразд?
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24.07.2022 00:40 Ответить
Красуня. С такой и в бой, и в дорогущий ресторан(бо Панночка заслуживает найдорогущего)....ну, в присутствии моей Тигры, разумеется, бо она цензор читает
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24.07.2022 00:37 Ответить
Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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24.07.2022 00:23 Ответить
Оце леді
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24.07.2022 00:26 Ответить
а цій більше до вподоби гвоздіки...

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24.07.2022 00:28 Ответить
Читав про цю валькiрiю. Мрiе пофарбувати свою САУ в рожевий колор. Я вважаю - дозволити.
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24.07.2022 00:43 Ответить
Кондитер. Но сейчас в горячем цеху фарш делает.
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24.07.2022 00:55 Ответить
Hot cakes.
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24.07.2022 01:15 Ответить
А у США одна достойна українка - дякувати їй Єрмак таки буде переможений !
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24.07.2022 00:51 Ответить
Пани, Вы только шо заполучили просто тысячи недоброжелателей в США, жены которых е Украинками. Хозяин нашего местного оружейного магазина,redneck from Alabama, с 2014 из 5 дней недели 1 день работает себе в убыток,все направляя на допомогу Украине. Когда я захожу в его магазин, он просто сразу достает записную книжку и checkbook, и с обреченным лицом спрашивает "ОК,so what do you Ukrainians want from a poor Irishman this time?" Женат на моей землячке из Смелы Черкаськой обл. Чистокровный Ирландец-Католик из Белфаста, Ирландия.
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24.07.2022 01:29 Ответить
эти два года воюют:

а этих только наловили:
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24.07.2022 00:53 Ответить
Пусть ваш ангел хранит Вас.
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24.07.2022 07:18 Ответить
Сексист. Хтось кричить- нехай воюють разом з нами, якого х...на , ми воюєм,а вони ні, другі кричать,- та вони нічого не вміють. Ви вже якось оприділіться.... А жінки снайпери давно цінуються. І в Цахалі служать жінки на рівні з чоловіками. А військові лікарі жінки, що теж нічого?! В мене 3 знайомих жінокна нулі. Так, що я знаю, що вони роблять.А от що ви, ні.
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24.07.2022 08:38 Ответить
А вот и сексистка,а сколько мужчин в ВСУ на передовой ?Тоже наверное 5000? А сколько мужчин и женщин на воен.учете ,тоже равное количество? А почему не выпускают мужчин,хотя по КУ запрещена дискриминация по половому признаку.Не видим выступления феминисток.В ЦАХАЛе женщины тоже на второстепенных ролях.Больше всего нравится то,что везде говорят про женщин,преувеличивая их достижения,но когда говорят правду о мужчинах всегда пытаются преуменьшить заслуги(чистый сексизм). Женщину везде тянут ,просто тащат,скидки поблажки,чтобы потом заявить,что женщина равна мужчине. Одного не понимаю,зачем делать из женщины мужчину,когда уже есть мужчина? Вы,хоть всем миром думайте,что женщина равна мужчине,от этого ничего не изменится.
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24.07.2022 13:33 Ответить
А чого ти тоді не в ЗСУ? Нє мужчіна значить!
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24.07.2022 23:29 Ответить
Себе теж зарахувала?
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24.07.2022 09:55 Ответить
В Німеччині, як воюється на дивані?
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25.07.2022 22:51 Ответить
во время войны, воины не служат, а воюют
дура
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24.07.2022 10:35 Ответить
В бойові частини найкращої армії всіх часів і віків - Вермахту, жінок не допускали. Офіційна політика Третього Райху відводила жінкам Три К - Kinder, Kuche, Kirche. (Діти , кухня, Церква).
А ця наша т.з. "рівність" - то гроші на вітер. Як тільки стояла команда відправки в АТО чи ООС - миттю черги в поліклініки і приходили до командира обклеєні справкими від піхви до голови - то менструація, то неочікувана вагітність, до "придатки", то кольпіт...)
Тут ще хтось ставив за взірець Цахал (мовляв, там жінки...): ваш Цахал не витримав би і кількох годин такого удару, який витримала і вистояла Україна в лютому і до нинішнього дня.
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24.07.2022 16:38 Ответить
Мало, треба в рази більше!
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24.07.2022 23:32 Ответить
 
 