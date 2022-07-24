На фронте сейчас несут службу более пяти тысяч украинских женщин, - Минобороны
В Вооруженных силах Украины сейчас работают более 50 тысяч женщин, из которых более 5 тысяч сейчас находятся на передовой.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время Второго международного саммита первых леди и джентельменов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, которые работают в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - сообщила Маляр.
Учитывая эти цифры, отметила она, Украина имеет сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.
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+11 izzabaru
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а этих только наловили:
дура
А ця наша т.з. "рівність" - то гроші на вітер. Як тільки стояла команда відправки в АТО чи ООС - миттю черги в поліклініки і приходили до командира обклеєні справкими від піхви до голови - то менструація, то неочікувана вагітність, до "придатки", то кольпіт...)
Тут ще хтось ставив за взірець Цахал (мовляв, там жінки...): ваш Цахал не витримав би і кількох годин такого удару, який витримала і вистояла Україна в лютому і до нинішнього дня.