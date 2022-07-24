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ликвидация (3140) уничтожение (6253) техника (1711) ВСУ (6275)

На южном направлении украинские защитники ликвидировали 54 россиянина, вражескую технику и пункт боеснабжения, - ОК "Південь"

південь

ВСУ на юге уничтожили 54 россиянина, три танка Т-62, три РСЗО "Град", пушку "Мста-Б", склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Отмечается, что наши силы нанесли шесть ударов по скоплениям российских военных, технике и опорному пункту.

"Между тем подтверждены потери врага: 54 рашиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения на Херсонщине", - говорится в сообщении.

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Головне, нищити більше ніж касаби виробляють нове
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24.07.2022 07:12 Ответить
мене у цій сводці більше інтересує артилерія
знищили 4 одиниці і склад ще прихопили
молодці!!!
слава ЗСУ!!!
слава Україні!!!!
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24.07.2022 07:53 Ответить
Далі буде.
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24.07.2022 08:13 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2022 08:27 Ответить
 
 