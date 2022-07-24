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армия РФ (18050) Херсонщина (4386)

Оккупанты пытались совершить атаку в Херсонской области, но вынуждены были отступить, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Войска РФ силами более 50 солдат при поддержке двух танков Т-62 и одного БТР-82А пытались провести наступление в направлении Сухой Пруд, Андреевка Херсонской области, но с потерями были вынуждены отступить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Также оккупанты силами мотострелкового и танкового взводов предприняли попытку атаки в направлении сел Брускинское и Белогорка Херсонской области, но попытка наступления также была отбита.

В течение дня враг еще несколько раз атаковал позиции ВСУ с применением авиации. Ударный вертолет Ка-52 нанес удары по позициям украинских военных в районе Белогорки. Ми-8 противника потерпел также неудачу в районе Новониколаевки.

Читайте также: ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед, - Зеленский о Херсонщине
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Топ комментарии
+6
Они бы еще в атаку пошли с Т-34 и броневиком фанаты Жукова лапотные..
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24.07.2022 07:39
+6
спалять Т-62 дістануть Т-55 і Т-34, це ж кацапи.
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24.07.2022 07:41
+5
Зе-влада символічно 3.14*дить
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
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24.07.2022 07:48
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На Т-62 ще я служив в "Групі радянських військ в Німеччині". Машина стара, там пушка 115 мм, зато крепка броня і екіпаж 4 фашиста. Виходить, що на ці танки понабирали старих найманців, які колись на них служили.
Суть в тому, що на всіх рівнях розкукурікали про наступ ЗСУ і ті готувалися, не витримали і пішли в розвідку боєм. Сподіваюся, що танки спалені?
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24.07.2022 07:29 Ответить
Я теж служив у ГСВГ на РМС-1 - бригада 8К-14 (опєратівно-тактіческіє максімум 300 км з ядерними б/к).
PS. Й*бане Х**ло !!!
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24.07.2022 07:57 Ответить
Они бы еще в атаку пошли с Т-34 и броневиком фанаты Жукова лапотные..
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24.07.2022 07:39 Ответить
спалять Т-62 дістануть Т-55 і Т-34, це ж кацапи.
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24.07.2022 07:41 Ответить
Ну - щодо Т-34 - то "занадто" Хіба що позбирають на пам"ятниках і в музеях Бо з Лаосу вони лише на батальйон викупили
А про Т-55 на зберіганні я не чув Казали, що їх масово попродавали арабам і неграм з азіатами, а також переробляли масово у спецмашини - транспортно-евакуаційні та пожежні (для гасіння пожеж на артскладах та інших подібних об"єктах)
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24.07.2022 08:15 Ответить
Зе-влада символічно 3.14*дить
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
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24.07.2022 07:48 Ответить
а що у нас стінгери закінчилися що вони так свободно літають?
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24.07.2022 07:56 Ответить
Якщо орки штурмують Брускинське, це означає що основна дорога від Каховки\Берислава на Давидів Брід і дорогу вздовж Інгульця вже перерізана. :о

В такому разі, питання одного Високопілля може стати неактуальним, бо всім рашистам від Давидового Броду і далі на північ може настати колективний триндець.
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24.07.2022 08:12 Ответить
Бородач ꑭ
@Angrybeardman
·
8 хв
Та нормальний, бл*дь, Абрамович!(с)
І всі такі веселі🤗
Ну, а ви українці прокидайтесь, летять ракети, вбивати наших дітей, так, ті ракети які спонсорував Абрамович і з яким так добре нашій владі...
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24.07.2022 08:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.07.2022 10:52 Ответить
Це лише початок. Там в Криму тотальна мобілізація. М'ясо звісно, що навіть в армії не служило, але саме цим м'ясом і окуповується наша земля, а не технікою! Тому оті всі вибухи складів то звісно добре, але ніяк не вирішує питання деокупації Херсонщини!
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24.07.2022 23:43 Ответить
 
 