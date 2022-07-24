Оккупанты пытались совершить атаку в Херсонской области, но вынуждены были отступить, - ОК "Південь"
Войска РФ силами более 50 солдат при поддержке двух танков Т-62 и одного БТР-82А пытались провести наступление в направлении Сухой Пруд, Андреевка Херсонской области, но с потерями были вынуждены отступить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Также оккупанты силами мотострелкового и танкового взводов предприняли попытку атаки в направлении сел Брускинское и Белогорка Херсонской области, но попытка наступления также была отбита.
В течение дня враг еще несколько раз атаковал позиции ВСУ с применением авиации. Ударный вертолет Ка-52 нанес удары по позициям украинских военных в районе Белогорки. Ми-8 противника потерпел также неудачу в районе Новониколаевки.
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+6 govtva
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+6 Анатолий К 65c6a92d
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+5 Hulio
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Пожалуйста, подождите...
Суть в тому, що на всіх рівнях розкукурікали про наступ ЗСУ і ті готувалися, не витримали і пішли в розвідку боєм. Сподіваюся, що танки спалені?
PS. Й*бане Х**ло !!!
А про Т-55 на зберіганні я не чув Казали, що їх масово попродавали арабам і неграм з азіатами, а також переробляли масово у спецмашини - транспортно-евакуаційні та пожежні (для гасіння пожеж на артскладах та інших подібних об"єктах)
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
В такому разі, питання одного Високопілля може стати неактуальним, бо всім рашистам від Давидового Броду і далі на північ може настати колективний триндець.
@Angrybeardman
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8 хв
Та нормальний, бл*дь, Абрамович!(с)
І всі такі веселі🤗
Ну, а ви українці прокидайтесь, летять ракети, вбивати наших дітей, так, ті ракети які спонсорував Абрамович і з яким так добре нашій владі...