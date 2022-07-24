Вчера вечером россияне ударили из ствольной артиллерии по селу Марьянское на Днепропетровщине, - Резниченко
Вечером оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Ночь была относительно спокойной. С одной воздушной тревогой. Накануне вечером враг обстрелял Криворожский район. Ударил из ствольной артиллерии по селу Марьянское Зеленодольской громады. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В эту минуту в области спокойно. Пусть воскресенье будет тихим", - написал Резниченко.
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Василий Воробец
показать весь комментарий24.07.2022 07:51 Ответить Мне нравится 0
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