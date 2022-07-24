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Днепропетровщина (3507) обстрел (25782) Резниченко (475)

Вчера вечером россияне ударили из ствольной артиллерии по селу Марьянское на Днепропетровщине, - Резниченко

дніпропетровщина

Вечером оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Ночь была относительно спокойной. С одной воздушной тревогой. Накануне вечером враг обстрелял Криворожский район. Ударил из ствольной артиллерии по селу Марьянское Зеленодольской громады. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В эту минуту в области спокойно. Пусть воскресенье будет тихим", - написал Резниченко.

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24.07.2022 07:51 Ответить
 
 