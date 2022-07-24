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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 1 БДК, корабли маневрируют неподалеку мыса Тарханкут, - ОК "Південь"

море,рф

В Черном море Россия держит наготове 16 крылатых ракет типа "Калибр", ракетоносители дрейфуют неподалеку от мыса Тарханкут.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрами", неподалеку на страже 1 БДК", - говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов остается актуальной для всех областей юга Украины.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте отличать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно сообщайте компетентные органы", - добавили в ОК "Південь".

Читайте также: В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 ВДК, - ОК "Південь"

Автор: 

корабль (2042) флот (810) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+13
Відстань від мису Тарханкут до узбережжя в Одеській області не більше 180км. Дальність польоту ракети "Гарпун" у більшості модифікацій, що є на озброєнні ЗСУ - від 220 до 315 км.
Питання: чому ЗСУ не атакують угрупування ворожих кораблів в цій ділянці Чорного моря в близькості до т.зв. "зернового коридору"?
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24.07.2022 08:42
+8
Теж саме питання. Є Гарпуни, є трохи Нептунів, чому ці корита досі роблять нерви?
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24.07.2022 08:46
+6
Вони роблять не нерви, а несуть горе Україні.
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24.07.2022 08:56
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Правила форума Совет форумчан
Лише 2? А раніше було більше.
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24.07.2022 08:17 Ответить
У березні 76 ракет калібр плавало на кораблях в такому ж звіті, наразі кожен день по 16...
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24.07.2022 08:52 Ответить
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24.07.2022 08:39 Ответить
Відстань від мису Тарханкут до узбережжя в Одеській області не більше 180км. Дальність польоту ракети "Гарпун" у більшості модифікацій, що є на озброєнні ЗСУ - від 220 до 315 км.
Питання: чому ЗСУ не атакують угрупування ворожих кораблів в цій ділянці Чорного моря в близькості до т.зв. "зернового коридору"?
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24.07.2022 08:42 Ответить
Теж саме питання. Є Гарпуни, є трохи Нептунів, чому ці корита досі роблять нерви?
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24.07.2022 08:46 Ответить
Ви нє панімаєтє. Ето другоє. Вайна вайной, а таргавать нужно.
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24.07.2022 08:49 Ответить
Вони роблять не нерви, а несуть горе Україні.
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24.07.2022 08:56 Ответить
Может потому что при выходе в море взлетает а50,а на Тарханкуте стоят с400? Для того чтобы ****** по корытам надо вынести пво,а для этого надо химарс с дальностью 300 км.
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24.07.2022 12:01 Ответить
Очевидно тут помилка ,, в ОК Південь мали на увазі не Тарханкут , а мис Сарич ( найпівденніша точка Криму ) .
Бо в повідомленні сказано - корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. . Анапа - місто на кацапії ,, біля Новросійська .
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28.08.2022 09:00 Ответить
Вот Ссуки Тарханкут загадили , а такой классный отдых там был ,дайвинг, сёрфинг
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24.07.2022 09:05 Ответить
Нужно набраться терпения. Через несколько лет Крым будет снова украинским. Вы еще отдохнете там! И больше никакого русо-фашистского флота там не будет, от слова совсем😉
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24.07.2022 09:15 Ответить
але здається більш вірогідний - що Україна стане майже безлюдною, в ЕС її так й не примуть, залишиться вічним кандідатом
українці поступово переїдуть жити до Польші, Канади, інших країн ЕС
а Україна поступово почне створювати "Великий Ізраіль" зі столицею в Умані
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24.07.2022 11:18 Ответить
Корабли лавируют, лавируют, пока рак за днище их не цап ...
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24.07.2022 11:27 Ответить
 
 