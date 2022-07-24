В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 1 БДК, корабли маневрируют неподалеку мыса Тарханкут, - ОК "Південь"

В Черном море Россия держит наготове 16 крылатых ракет типа "Калибр", ракетоносители дрейфуют неподалеку от мыса Тарханкут.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрами", неподалеку на страже 1 БДК", - говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов остается актуальной для всех областей юга Украины.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте отличать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно сообщайте компетентные органы", - добавили в ОК "Південь".

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