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Газ (9404) Нигерия (86) россия (93015) Евросоюз (16688)

Готовясь к сокращению поставок из РФ, ЕС договаривается о дополнительной покупке газа из Нигерии

газ,нафта

Европейский Союз договаривается о дополнительной покупке газа из Нигерии, поскольку готовится к возможным сокращениям поставок из России.

Об этом заявил заместитель гендиректора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Болдуин посетил Нигерию и провел встречи с официальными лицами этого крупнейшего производителя нефти в Африке.

Представителю ЕС сказали, что Нигерия улучшает безопасность в дельте Нигера и планирует после августа возобновить работу Транснигерского трубопровода, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

Как передает Reuters, ЕС импортирует 14% от общего объема поставок сжиженного природного газа из Нигерии, и есть потенциал увеличить этот показатель более чем вдвое.

Добыча нефти и газа в Нигерии сокращается из-за кражи и вандализма по трубопроводам, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонне работает на 60% мощности.

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Топ комментарии
+8
Давно час Нігерію на ноги ставити! Заодно покращите положення темношкірих за яких так переживаете.
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24.07.2022 08:51
+4
Україна теж буде заможня країна коли відбутися від рашистов а потім вичитати паразитів мразотних у владі. Й газ є в Україні, й нафта є, й вийшло що без Українського експорту голод може настати у багатьох країнах. А засрашка пропоганда "впарювала" що Україна "нічого не може".
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24.07.2022 09:20
+4
Якщо їм потрібно зерно, нехай будут в черзі першими)
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24.07.2022 09:22
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Давно час Нігерію на ноги ставити! Заодно покращите положення темношкірих за яких так переживаете.
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24.07.2022 08:51 Ответить
Нігерія багата країна за рахунок газу.
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24.07.2022 08:55 Ответить
Україна теж буде заможня країна коли відбутися від рашистов а потім вичитати паразитів мразотних у владі. Й газ є в Україні, й нафта є, й вийшло що без Українського експорту голод може настати у багатьох країнах. А засрашка пропоганда "впарювала" що Україна "нічого не може".
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24.07.2022 09:20 Ответить
Якщо їм потрібно зерно, нехай будут в черзі першими)
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24.07.2022 09:22 Ответить
Треба вишки біля Криму повернути до України і будемо з газом.
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24.07.2022 09:33 Ответить
и как ты их вернешь? у нас флота нету. у кацапни в черном море только подводных лодок 7 штук. не говоря о надводных кораблях. это не реально
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24.07.2022 09:39 Ответить
фига се. даже не знал что у нигерии много газа
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24.07.2022 09:37 Ответить
Нигерия 200 лямов+ цивилизованная страна и никаких тебе заявок про величие.
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24.07.2022 10:59 Ответить
рузге бояться мати справу з нігерійцями, ще з часів СРСР, там теж можуть взяти на гоп стоп, а таких як Пригожин продати на корм людоїдам вглиб Африки.
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24.07.2022 13:22 Ответить
Логічно, що росіяни намагатимуться дестабілізувати конкуренцію.
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24.07.2022 16:16 Ответить
А казахам снизили цену на газ, обещают снизить цену на бензин. Может было надо побольше казахов в Европу переселять? Мало ещё в Европе казахов.
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24.07.2022 18:23 Ответить
 
 