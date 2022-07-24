Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров. ФОТО
В Мелитопольском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов - сразу по трем территориям", - констатирует он.
По его словам, этой ночью:
1. Раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.
2. Были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.
3. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага.
"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Пристрелянное очень сложно ремонтировать,да и желающих хер найдешь
Якесь НЛО? 😂
Все домой попасть хотят
Не получится и это
Колея разбита в хлам...
Бережи вас Господь
Цим залпом можна було вдарити по будівлям військових адміністрацій на окупованих территоріх - ефект співплаці був би сильнішим. По колаборантам, типу усіляких поліціїв.
За тією ж конвенцією , навіть цівільні призначенці окупантів , тобто колаборціоністи є абсолютно лігітимною ціллю . В тому числі й для ліквідації . Єдиний виняток складають медичні працівники й представники незалежних й неурядових гуманітарних місій , які не визнаються за співпрацю з окупантами колаборціоністами чи окупантами . Вчителі - ні . Вчителів з країни окупанців вбивати можно . Як й пропогандистів . Журналісти захищенні Женевською конвенцією виключно якщо вони не співпрацюють з окупантами . Й артисти - теж є лігітимною ціллю , якщо незаконо через співпрацю з окупаційною владою потрапили на окуповані теріторії .
Хоча це потребує перевірки (вишеозначенне - там я впевнений) , але здається , що за тією ж Женевською конвенцією активна колаборація з окупантами теж має певний кримінальну дефініцію . Наприклад , ту же Полонську , яка перебуваючи в українському грамодянстві погодилась на "призначення посаду" окупаційного прокурора , досі верогідно , що можут арештувати десь іноземному аеропорті . Навіть якщо її б ***** призначив би послом кудись . Бо дипломатичний імунітет поширується виключно на період перебування в цьому статусі . Але не захищає від злочинів , зкоєні ранійше й розумово - пізнійше . Тому хоч й депутат , але вбивця Літвіненко , як тільки він потрапить в цівілізованну країну миттєво буде заарештований й засудженний .
А ось Жиріновський колесив по світу й екстрадицію могли зробити , а арештувати ні .