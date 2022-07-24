Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 520 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1722 танка и 3942 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июля потери личного состава противника составляют около 39 520 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,

танков - 1722 (+14) ед.,

боевых бронированных машин - 3942 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 869 (+5) ед.,

РСЗО - 255 (+2) ед.,

средства ПВО - 113 (+0) ед.,

самолетов - 221 (+0) ед.,

вертолетов -188 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 714 (+0),

крылатые ракеты - 170 (+3),

корабли/катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед.,

специальная техника – 73 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.