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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания (4722) разведка (4120) россия (93015)

Лавров своим заявлением о расширении географии войны проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях, - британская разведка

херсон,рф

"Расширение географии" войны России против Украины, как об этом заявляли в Москве, не происходит. Мелкие наступления оккупантов на Донбассе остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь охватывает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области, из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", – говорится в сообщении.

Как считают в разведке, захват этих территорий Украины уже, вероятно, был первоначальной целью вторжения России.

"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов", по крайней мере с середины марта", - отмечают в сообщении.

То есть, как допускает британская разведка, существует реалистичная возможность того, что Лавров своим заявлением проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

Читайте также: До 10 тысяч украинцев без военного опыта пройдут интенсивные курсы "солдатской службы" в Великобритании, - Генштаб ВСУ

Напомним, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"
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Топ комментарии
+13
А що,хтось сприймав всерйоз маячню старої пи#дливої клячі?
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24.07.2022 09:23
+6
Навряд чи роіся нічого не запланувала.
Такого просто бути не може.
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24.07.2022 09:37
+6
Те,що Росiя мае апетити , нiкого не здивуе. Боюсь,що з тими зерновими угодами ми ще чогось не розмiнували ,тобто не ми, а Ермак. Мова йде про Одесу.
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24.07.2022 09:40
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Почекайте ще... думаю на Одещині нас чекає сюрприз.
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24.07.2022 09:20 Ответить
Ничего там не будет
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24.07.2022 09:27 Ответить
Навряд чи роіся нічого не запланувала.
Такого просто бути не може.
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24.07.2022 09:37 Ответить
Згідно Конституції України референдум про вихід певної території із складу України має законну силу тільки у випадку загальноукраїнського референдуму. Тому усі референдуми, проведені що в Криму та лднр НЕ МАЮТЬ ЗАКОННОЇ сили. І посилання влади РФ на законність таких плебісцитів є сумнівною. Та тут нічого дивного й не має . В РФії можновладці самі не знають своєї Конституції а про українську й поготів
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24.07.2022 10:57 Ответить
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано. Не хочешь жить здесь по украинским законам - давай, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены, под угрозой длительных тюремных заключений..
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24.07.2022 11:55 Ответить
они розширили рот себе
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24.07.2022 09:22 Ответить
А що,хтось сприймав всерйоз маячню старої пи#дливої клячі?
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24.07.2022 09:23 Ответить
шкапа опять набросала конских яблок ?? кому интересны его выс*ры ??? разве шо психиатру...
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24.07.2022 09:39 Ответить
Те,що Росiя мае апетити , нiкого не здивуе. Боюсь,що з тими зерновими угодами ми ще чогось не розмiнували ,тобто не ми, а Ермак. Мова йде про Одесу.
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24.07.2022 09:40 Ответить
Они что, ещё его анализируют как-то?
Диб#лы, б#ть.
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24.07.2022 09:40 Ответить
вони так за 400 років і не зрозуміли *загадочную рузкую душу* і все ще їм потрібні інститути і ініші установи щоб вивчати варварський недонародець москальский
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24.07.2022 09:42 Ответить
Чому "русская душа" "загадочная"? Відповідь проста і жахлива. У них просто немає душі і та личина яку вони напнули приховує пустоту наповнену дикими інстинктами.
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24.07.2022 09:56 Ответить
Сумна конина видає бажане за дійсність.
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24.07.2022 09:48 Ответить
Гагаузы сначала поднимают хвост перед рузге, а потом поджимают, И так длится столетиями. Вроде они по путински печенеги. Ну а сам референдум Рефа просто уведомит о результатах. Они исходят из своего кредо: поди проверь. Пока полпреды ехали с Москвы там удаляли их кураторов. Перед ними стал вопрос: кто будет собирать голоса, а потом станет вопрос кудой возить "голоса". А ржание Коняры о Дранг нах Вест звучат как то путано, без присущей ему наглости. Его замы, которые выкатывали и закатывали Западу ежа "в штаны" (любимое изречение никитки Хрущева) также сидять и глядят в окошко.
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24.07.2022 09:53 Ответить
Щось "не вкурю" - а до чого тут "гагаузи"? Представники цієї нації живуть незначним числом на території південно-західної Одещини Трохи більше - в Молдові Але ні там ні там російських військ немає Тоді про що саме коментар?
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24.07.2022 10:07 Ответить
Перечитал три раза.наверно не один ты не вкурил
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24.07.2022 12:10 Ответить
Не слушайте что говорят рашисты. ***** само хвасталось что они говорят одно а делают другое. У нас уже было куча примеров в этом убедиться. Рашисты захватят ровно столько сколько мы им позволим. А амбиций у рашистов через край что они и до Вашингтона захотят дойти если им не будут сопротивляться
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24.07.2022 09:59 Ответить
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24.07.2022 09:59 Ответить
Логика конечно у хромой Лошади железная. Если украинцам дают современное оружие которого мы боимся значит мы захватим больше Украины. Ето все равно что сказать что если нам выбили зубы то мы будем вместо каши есть орехи
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24.07.2022 10:02 Ответить
"Хаймерсам" якось буде "насрать" на їхні "референдуми" Вони їм літать не завадять!
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24.07.2022 10:02 Ответить
"Референдуми" - ніхто не сприймає всерйоз. Все вирішується силовим шляхом.
Осляча голова розповідає для внутрішнього споживача свої казки.
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24.07.2022 10:03 Ответить
От заголовка веет какой-то безысходностью. Типа: - М-даа! Сначала референдум, потом паспортизация и включение в состав эрэфии. А потом деоккупация будет восприниматься как нападение на эрэф и даст ей повод применить ядерное оружие. Ситуация у нас врагу не пожелаешь. Ведется война на уничтожение, истребление государства. Фактически нация борется за свое выживание...
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24.07.2022 10:35 Ответить
А потом они десятилетиями будут верещать о "злых бандеровцах" которые, по ночам, бесчеловечно, убивают местных жителей (местных приспешниках врага), простых людей (понаехавших из параши и впершихся на земли украинцев, в их дома) и вешают учительниц которые приехали из параши и всего лишь хотели сломать психику детей и привить им любовь к эрефии, настроить их против своих родителей (сделать Павликов Морозовых). История вернулась на 70-80 лет назад.
Все, кто сомневается в правильности и методах сопротивления 40+ годов - смотрите внимательно. Все то же самое происходит сейчас.
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24.07.2022 12:08 Ответить
PS. Это произойдет если мы проиграем.
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24.07.2022 12:09 Ответить
Так а потім вони бажають анексувати усе до ламанша
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24.07.2022 11:04 Ответить
Своїми заявками про референдуми росія наголошує що результати референдумів відомі завчасно.Всі ці фейкові референдуми безумовно мають бути тільки з таким результатом який влаштовує росію
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24.07.2022 12:35 Ответить
Навіть, якщо проведуть "референдум", то це нічого не змінить. Їх і так звідти виб'ють. Просто після "референдуму" окурку прийдеться пояснювати своєму стаду як так вийшло, що "референдум" зробили і їх звідти вибили.
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29.07.2022 10:19 Ответить
 
 