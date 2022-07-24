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На этой неделе РФ пыталась сформировать имидж непобедимой российской армии, - Центр противодействия дезинформации

пропаганда,фейк

В течение этой недели российская пропаганда работала на создание имиджа российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Сайты Oops Top, Mail BD, ссылаясь на французское издание Liberation, писали, что "ВСУ нечем противостоять российской армии". Эти слова приписали аналитику В.Турре, который, как показал анализ, в комментарии Liberation заявлял другое: "Украинские военные эффективно используют западное оружие".

Кремлевские медиа, ссылаясь на немецкого военного А.Маиса, написали о "мощности и неисчерпаемости ресурсов России". На самом деле эксперт "выразил удивление наивности, с которой Россия пошла на войну", и предостерег, что РФ еще долго будет оставаться врагом для всего мира.

А лояльный к России экс-полковник армии США Д. Макгрегор на этой неделе уверял, что российская армия готова нанести сокрушительный удар Украине и завершить войну "в течение 30 дней", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что все эти заявления - элемент информационно-психологической операции РФ, направленной на формирование впечатления, что Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя.

Читайте также: Роспропаганда распространяет фейк о "вооруженных украинских беженцах" в Великобритании, - Центр противодействия дезинформации
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Топ комментарии
+20
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24.07.2022 10:01
+18
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24.07.2022 09:59
+18
Треба активно формувати в світі імідж армії РФ, как армії насильників і воров .
Чем там Подоляк занимается ? С Порошенко борется?
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24.07.2022 10:02
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Ага друга армія третього світу
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24.07.2022 09:53 Ответить
ага , любители попасть в кулек
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24.07.2022 09:58 Ответить
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24.07.2022 10:01 Ответить
А шо получилось? ...уйло, якесь...Впрочем, ничего нового, все как всегда.
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24.07.2022 09:54 Ответить
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24.07.2022 09:59 Ответить
Треба активно формувати в світі імідж армії РФ, как армії насильників і воров .
Чем там Подоляк занимается ? С Порошенко борется?
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24.07.2022 10:02 Ответить
А в тебе ще не сформувалось? Чи ти Цензор не читаєш?
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24.07.2022 15:01 Ответить
Homer
@ItechVK
·
15 год
Чомусь згадав макфола, який на питання що будуть робити США, якщо расія ***** ядеркою, відповів, що тоді вони введуть дійсно пекельні санкції. Тепер він з єрмаком в пафосній комісії єрмак-макфол працюють разом. Над санкціями. Результати вже бачимо. Знімають все. Як стриптизерки
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24.07.2022 10:04 Ответить
В тихом омуте черти водятся-НЕЛЕГИТИМНЫЙ ( не избранный народом ) Ермак , назвал групку ермак- макфела и тихо , БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ С УКРАИНСКИМ ОБЩЕСТВОМ , мутит делишки.

Он опозорит того Макфола , как умеют ермаки использовать людей
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24.07.2022 10:11 Ответить
І що ж зняли?
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24.07.2022 11:53 Ответить
Що нафантизували порохоботики, ті всі й зняли.
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24.07.2022 15:03 Ответить
Міф про "непереможну армію" вже остаточно розвіяно. Залишається єдине - кацапська страшилка про ЯО.
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24.07.2022 10:05 Ответить
Анало говнєт
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24.07.2022 10:05 Ответить
"протягом 30 днів" ну хоч не за 3 дні
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24.07.2022 10:05 Ответить
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24.07.2022 10:06 Ответить
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"

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24.07.2022 10:13 Ответить
вести с дурдома )))
///
путін-***** змінив командувача південним військовим округом: хто такий сергій кузовлєв


Військове командування росії призначило нового виконувача обов'язків начальника південним військовим округом сергія кузовлєва. Свого часу він був ватажком "народної міліції" так званої "лнр".
Так, генерала Олександра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сергій Кузовлєв.

Що відомо про Сергія Кузовлєва
Він є громадянам Росії.
У 2014 році, коли він ще був начальником штабу 58-ї армії Південного військового округу, його призначили ватажком так званої "народної міліції" окупованої території Луганської області.
У січні 2021 року путін присвоїв йому звання генерал-полковника.
Раніше топ-окупант обіймав посаду начальника штабу ПВО і з листопада 2020 року по лютий 2021-го командував російським угрупуванням у Сирії.

До слова, про зміни у лавах російських воєначальників пробовкнувся відомий тік-ток герой рамзанка кадиров. Він написав, що виконувач обов'язків командувача ПВО сергій кузовлєв 23 липня відвідав Чечню із метою інспектування кадировських батальйонів "ахмат".
Цікаво, що візит генерал-полковника та інспекція кадировських сил відбулися через два дні після того, як кадирка оголосив про те, що ці батальйони перекинуть в Україну. Військові експерти вважають, що це може свідчити про наростання тиску на кадирова всередині Чеченської республіки.

нагадаємо :21 липня антикадировський батальйон "Шейх Мансур" оголосив про повстання проти режиму кадирова та деокупацію Ічкерії, тож цілком ймовірно, що окупант може затримати нещодавно сформовані батальйони "ахмат" у Чечні, щоб впоратися з будь-якими "місцевими заворушеннями". Зокрема виявилось, що цей батальйон й досі перебуває на території країни.
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24.07.2022 10:09 Ответить
Це для телеорків. Це в них така психохвороба: А МарІвановна сказала, Вчера в Правде написали і таке інше, Формують земске войско, ополчение. Чому в Нижньому. Бо Мінін та Пожарський там ошивались і основну масу населення складали мокшанці. Видать імператорський стульчак захитався. На фіга їм таке військо, одних космонавтів у Золотова більш півмільона.
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24.07.2022 10:09 Ответить
Читал РУ СМИ. Вовсе нет. Они с Зеленским формировали образ России, спасителя человечества от всемирного голода. И конечно, благодаря армии РФ и командира Шойги, что приезжал в Стамбул именно по зерну.
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24.07.2022 10:23 Ответить
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24.07.2022 10:30 Ответить
Путин еще говорил,что он еще ничего не начинал... Да нет,скорее уже закончил.)))
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24.07.2022 10:37 Ответить
Красиво клеветать на Ермака не запретишь!
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24.07.2022 10:39 Ответить
Хто це такий -Ермак?
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24.07.2022 11:49 Ответить
Красиво ты вылизал зелёную обосранную жопу
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24.07.2022 12:18 Ответить
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24.07.2022 13:31 Ответить
 
 