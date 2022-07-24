Отправку зерна будут осуществлять из трех украинских портов, в АМП приступили к формированию караванов, - Мининфраструктуры
Отправка грузов будет осуществляться из трех украинских портов. В администрации морских портов (АМП) приступили к формированию караванов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства инфраструктуры Украины.
В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществлять путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.
В администрации морских портов приступили к формированию караванов. Заявки на включение судов следует подавать на электронную почту [email protected].
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+26 Бенина Мама
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+23 Вася Шевченко f77d76ba
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+23 rejestrowyj bazil
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Пожалуйста, подождите...
В следующий раз от орков прилетит не по причалам, а по караванам.
Вцелом зебилы добились того что хотели- с рашки санкции сняты и она вывозит свое зерно и мин удобрения... И херачит ракетами по украинским портам. Це перемога мудрого нариду
Та ну! https://twitter.com/kattyfun1/status/1550814675742474241?fbclid=IwAR3njS5LLpNSpYQDxhIJzWENmVi7eXv9IbBidlvPaFpLEnSU-CYpuNTYlOE
Дуже сумніваюсь що вдасться знайти бажаючих вивозити зерно з наших порті взагалі. Буде дуже коштовна страховка, та й знайти екіпажі щоб йти в район бойових дій не маючи ніяких гарантій безпеки, та ще за звичайну зарплатню не знайдеться.
Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.
Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.
Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.
Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.
Тепер завдяки зеленим маємо.
Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.
Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.
"Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.
За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.
Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.
Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.
В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.
Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.
Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.
Фантік.
Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.
Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.
Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".
Доповнення і уточнення.
Отже, виклали підписане в Туреччині.
В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".
"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".
Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е) Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.
Ось таку красу підписали зелені з орками.
"...рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди..."
Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас(
А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав(((
Дякую вождям за мудрість.
А ні, то - ні(
Україна кров'ю платить за власне зерно для країн,
які нам навіть у захисті країни не допомогають (((