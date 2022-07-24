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Отбит ракетный удар по Хмельнитчине с акватории Черного моря, - Воздушное командование "Захід"

ракета,обстріл

Около 9:00, 24 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Захід".

Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Захід". Слава Украине! Спасибо гражданам, которые дополнительно уведомляют нас об объектах в небе через приложение 'Шось летить", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Хмельнитчине слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО, - ОВА
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Топ комментарии
+40
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:34
+31
Патамушта буратіна відімкнув опозиційні канали, відімкне і Цензор.
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24.07.2022 10:39
+22
О, чудова новина! Молодці!
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24.07.2022 10:30
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О, чудова новина! Молодці!
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24.07.2022 10:30 Ответить
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:34 Ответить
Патамушта буратіна відімкнув опозиційні канали, відімкне і Цензор.
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24.07.2022 10:39 Ответить
Вже проходили. портнову- татарову в 14 невдалося
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24.07.2022 23:06 Ответить
Потому что цензор не будет постить фейк, уже опровергли эту руснявую провокацию.
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24.07.2022 10:41 Ответить
Ви впевнені?
https://www.google.com/amp/s/buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/deputati-19-lipnya-pidvishchili-sobi-zarplati-ta-vstanovili-nadbavki/%3famp
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24.07.2022 10:46 Ответить
про підняття бабла депутатам - не фейк
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24.07.2022 10:46 Ответить
Ну вообще то там нет про повышение.
Первоисточник.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40038
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24.07.2022 12:26 Ответить
Копай глубже, там все есть.
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24.07.2022 13:55 Ответить
Якщо копати глибше, то буде тобі могилка.
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24.07.2022 15:06 Ответить
Кто опроверг?
Так же и Вова с камарильей опровергали операцию по вагнеровцам…
Этим ***** верить нельзя, ни в чем.
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24.07.2022 10:49 Ответить
Хотелось бы увидеть ссылку насчёт понижения выплат военным.
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24.07.2022 10:43 Ответить
‼️Депутати ( слуги нарІду ) підвищили собі оклади з 28,8 тис. до 49,6 тис. грн.🤬

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24.07.2022 10:49 Ответить
Мой вопрос касался военных.
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24.07.2022 12:04 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/466830-v-ukraini-*********-vyplaty-dlia-viiskovykh-i-sylovykiv
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24.07.2022 10:50 Ответить
А как Вы хотели? Чтобы были одинаковые выплаты тем, кто протирает штаны в военкоматах, "служит" с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, ночует дома с женой или любовницей и теми, кто сражается на передке?
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24.07.2022 11:56 Ответить
На «спасибо» вас уже не хватило?
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24.07.2022 12:05 Ответить
Спасибо!
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24.07.2022 12:11 Ответить
Как по мне, так лучше пускай военным платят, чем бездарям в ВР
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24.07.2022 12:16 Ответить
Инфляция 30% - это не понижение зарплаты?
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24.07.2022 10:52 Ответить
Так это уже вопросы к путлеру - инфляция из-за войны, которую он начал против Украины.
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24.07.2022 11:57 Ответить
Опублікували,ви не там читали,а виплати військовим не понизили,депутатам не повисили. Не пишіть фігню
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24.07.2022 10:46 Ответить
Еще не повысили, но проэкт закона уже есть. Так что повысят. Когда такое было чтобы при большой инфляции они себе не повышали...
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24.07.2022 11:01 Ответить
Вот как же удобно воровать и тут же кричать - не шатай лодку, верно?
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24.07.2022 11:22 Ответить
"Удобно" тобі кацапською писати та кацапськими афоризмами сипати? А за російським кораблем давно ходив?
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24.07.2022 15:09 Ответить
Зєлєнскій - людина загадка.

Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник ?
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24.07.2022 10:46 Ответить
А шо , априори не допустимо и то , и другое?
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24.07.2022 11:06 Ответить
Не зрадник це точно. Він дибіл. Зробив ставку на своїх друзів. А треба було робити ставку на професіоналів. Він дуже довіряє оточенню, це його і сгубить. Лише двоє на своєму місці, це Залужний і Кулиба. Решта посміховисько. Якби він був зрадником, Порошенко вже волав би на весь світ.
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24.07.2022 11:25 Ответить
Порох розумніший, ніж вам здається.
Те, що Вова зрадник, в світі і так знають, кому положено.
Замість волати, Порох зайнятий допомогою армії та наближення перемоги
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24.07.2022 12:10 Ответить
Ну не разорваться же ему?
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24.07.2022 12:39 Ответить
А здесь и гадать не надо - два в одном!
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24.07.2022 16:35 Ответить
Мабуть тому шо це ти тільки що придумав, ботяра недороблений?🤣 наказ в студію. Таке безслідно не проходе, у вільному доступі має бути документ. Посилання, або ти тріпло.
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24.07.2022 11:21 Ответить
Ну раньше они бабло себе "косили" с дорог, а теперь продолжают по тому же сценарию, но только лишь с войны.
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24.07.2022 16:31 Ответить
Бутусов під ударом зедрисні
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24.07.2022 23:07 Ответить
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 10:39 Ответить
Пора уже набить руку по логово пыни.
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24.07.2022 10:47 Ответить
Не впевнений, що збивати ракети , це робота пілотів літаків.
Схильний вважати, що це робота наземних засобів ППО. Є навіть так звані "антиракети" у деяких наземних установок ППО, призначені саме для збиття ворожих ракет
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24.07.2022 10:49 Ответить
Винищувач для збиття ракет використовують, скоріше за все, від нестачі наземної ППО. Але головне - результат!
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24.07.2022 10:51 Ответить
Винищувачі біля лінії фронту можуть бути вражені ворожим ППО
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24.07.2022 10:53 Ответить
Три вибухи якраз було.
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24.07.2022 10:44 Ответить
Було три вибуха ПВО на одну ракету, а через хвилин десять ще один.
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24.07.2022 10:47 Ответить
Ничего не понимаю в этой новости.
Сегодня утром я наблюдал одну из ракет "калибр" прямо над собою. Летала с северо-запада в направлении Деражні, минуя Хмельницкий с севера. Первая мысль, что летела с Беларуси.
ПВО отработала по ней примерно через минуты 2 спустя.
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24.07.2022 10:45 Ответить
ПВОотработало по одной из ракет, которую вы не видели).
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24.07.2022 10:49 Ответить
то ця ракета впала в Масівцях, і повибивала людям вікна?
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24.07.2022 10:51 Ответить
Ого, то зовсім поруч від мене. Десь 7км.
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24.07.2022 11:15 Ответить
Я нічого не чув зрана
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24.07.2022 11:27 Ответить
Пора Черне море зачистити від російських кораблів
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24.07.2022 10:49 Ответить
Як тільки НАТо надасть Україні військові кораблі здатні нести глибинні бомби - так і одразу
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24.07.2022 10:54 Ответить
Шо , зебилы уже начали тральцы выканючивать.
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24.07.2022 11:04 Ответить
А шо, Петя в себе на заводі вже заклав кілька? Почекати років 5 і будуть за недорого?
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24.07.2022 15:12 Ответить
иммежД, що, Петро Олексійович в штанці твої наклав 3-ри роки тому, а прати ображеного не навчив?
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24.07.2022 20:55 Ответить
Блин, зла не хватает, почему до сих пор это не сделано... Все , шо зебилы зпромоглися, под давлением народа, поцарапать антоновский мост.
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24.07.2022 11:03 Ответить
Антоновский мост уделали ЗСУ если что. Они тебя защищают, так что фильтровал бы ты базар.
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24.07.2022 12:48 Ответить
Да не по Хмельниччині потрібно бити і не по Харкову! Всі склади *********** знаходяться в Конча-Заспі у Ахмєтова в котеджі!
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24.07.2022 11:02 Ответить
Другу частину *********** бабломойський заникав.
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24.07.2022 11:13 Ответить
Петшочергові цілі
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24.07.2022 23:11 Ответить
Ви- ГЕРОЇ!
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24.07.2022 11:11 Ответить
треба знищити чорноморський флот а для цього треба визволяти Херсонщину
і про обстріли калібрами можна забути
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24.07.2022 11:17 Ответить
не для того, Зе!Бені розміновували шлях кацапам та клали асфальт, щоб визволяти.
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24.07.2022 20:59 Ответить
Дякую, хлопці!!! Ви,-наша гордість та любов!!! ЗСУ- найкращі!!!
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24.07.2022 11:24 Ответить
Шановне товариство! Я чудово розумію, що у наших ЗСУ є талановиті військові та головнокомадувач Залужний. Але мене бентежить те, що наші міста обстрілюють із Чорного моря. Не мені підказувати командуванню ЗСУ. як діяти в ситуації, що склалась на сьогоднішній день, це звісно, що командування ЗСУ набагато розумніше та тримає ситуацію на фронті та в середині країни під контролем. Але я вважаю, що гарантом спокійного життя наших міст, які знаходяться дуже далеко від лінії фронту та тимчасово окупованих територій, а саме й єкспорт зерна із наших портів на Чорному морі буде те, що треба знищити вщент, потопити весь цей **********-кацапський чф, вірніше сказати чорноморську флотилію на Чорному та Азовському морях. Щоб ніколи кацапія вже не змогла відродитись, як морська держава в Чорному та Азовському морях. А для цього нам конче потрібні дальнобійні ракети для Хаймарсів. Щоб можна було б потопити ********** флотилію та стерти з лиця землі всі військові частини, комплекси наземного базування та об`єкти логістики в окупованому Криму та цей славнозвіснтй кримсько-*********** міст. Слава Україні її ЗСУ та національній Гвардії! Смерть ворогам України!
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24.07.2022 12:10 Ответить
Больше нужны развед данные и корректировка в реальном времени от США. Корабли постоянно перемещаются и попасть по ним без корректировки очень сложно.
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24.07.2022 12:33 Ответить
С разведданными и корректировкой от США проблем никаких нет. Проблемы в том, что кацапы начали в Новороссийске перезаряжаться.
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24.07.2022 12:52 Ответить
А шо Нептуны в ВМС ВСУ уже закончились???
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24.07.2022 12:17 Ответить
Ті "Нептуни" що спаслись від асфальту мабуть закінчились. А ті що в асфальт закатані ще є!
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24.07.2022 12:44 Ответить
Не то,чтобы не надо отбивать ракетные удары по хмельниччине... Но почему тогда так гнобится Николаев и одесский порт, что туда долетает всё что летело ?
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24.07.2022 15:13 Ответить
 
 