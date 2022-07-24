Отбит ракетный удар по Хмельнитчине с акватории Черного моря, - Воздушное командование "Захід"
Около 9:00, 24 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Захід".
Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Захід". Слава Украине! Спасибо гражданам, которые дополнительно уведомляют нас об объектах в небе через приложение 'Шось летить", - говорится в сообщении.
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https://www.google.com/amp/s/buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/deputati-19-lipnya-pidvishchili-sobi-zarplati-ta-vstanovili-nadbavki/%3famp
Первоисточник.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40038
Так же и Вова с камарильей опровергали операцию по вагнеровцам…
Этим ***** верить нельзя, ни в чем.
Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник ?
Те, що Вова зрадник, в світі і так знають, кому положено.
Замість волати, Порох зайнятий допомогою армії та наближення перемоги
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
Схильний вважати, що це робота наземних засобів ППО. Є навіть так звані "антиракети" у деяких наземних установок ППО, призначені саме для збиття ворожих ракет
Сегодня утром я наблюдал одну из ракет "калибр" прямо над собою. Летала с северо-запада в направлении Деражні, минуя Хмельницкий с севера. Первая мысль, что летела с Беларуси.
ПВО отработала по ней примерно через минуты 2 спустя.
і про обстріли калібрами можна забути