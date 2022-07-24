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Полтавщина (1052) военные учения (3437)

В Миргородской громаде на Полтавщине сегодня будут проходить учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие

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В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы. В частности, в Миргородской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина в Telegram.

Глава ОВВА призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться обучающие стрельбы в Миргородской громаде. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

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Мы к этим стрельбам уже привыкли,но когда бьют залпами то немного напрягает так как взрывы похожи на те когда были прилеты по Кременчугу и Миргороду.
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24.07.2022 11:11 Ответить
сонечки... от що не можна навчатися десь поближче до сірої зони?
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24.07.2022 11:14 Ответить
Не мели дурниць. Зараз постріли можуть відбутися у будь-якому місці. Не треба розслаблятися та забувати, що у країні війна.
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24.07.2022 11:32 Ответить
 
 