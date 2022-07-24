В Миргородской громаде на Полтавщине сегодня будут проходить учебные стрельбы, жителей призывают сохранять спокойствие
В воскресенье, 24 июля, на территории Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы. В частности, в Миргородской громаде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина в Telegram.
Глава ОВВА призвал жителей сохранять спокойствие.
"Сегодня, 24 июля, будут продолжаться обучающие стрельбы в Миргородской громаде. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.
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govtva
показать весь комментарий24.07.2022 11:11 Ответить Мне нравится 0
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.07.2022 11:14 Ответить Мне нравится 0
Alex acfc841d
показать весь комментарий24.07.2022 11:32 Ответить Мне нравится 2
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