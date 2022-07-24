Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после "зернового соглашения"
В МИД РФ официально признали, что именно Россия вчера нанесла ракетный удар по порту Одессы.
Об этом написала в телеграм-канале спикер МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Если кто-то еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", – цитирует она Зеленского.
Далее спикер МИД РФ подтверждает, что Россия наносила удар по порту Одессы.
"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры порта Одессы, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - утверждает она.
Отметим, что вчера Минобороны Турции заявляло, что РФ якобы утверждала, что не имеет никакого отношения к обстрелу одесского порта.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".
Пожалуйста, подождите...
Никаких катеров нет, только чуть правее зерновой терминал.
https://twitter.com/Reevellp/status/1550817931059232769?s=20&t=6t4cihxtXm2SE4RCpRaABA
По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции "оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения". "Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта", - сказал депутат в интервью газете.
Так що зерно буде там де нужно. Московити обсеруться бомбити турків.
Навіщо йому брехати?
Потрібно брати 100% передоплату за зерно.
А що далі - проблема покупця.
Зєля жопу рве за експорт зерна :" Афріка голодує!!!"
А Порошенко "заробляє на війні"?
Трохи в ****?
ну , а зебіли все спишуть на війну, як перед тим на коронавірус!
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".
Вот результат действий этой СУКИ - санкции сняты, а наше зерно в жопе.
Ну не позбавила народ України від зрадників жодна перегодована благами спецпризначена падла. Ну хоч агентів кремля би позливали .... черв'яки.
Інший розклад коли гопнік отримує ніж під ребро, бо то не слабка жертва виявилася...
Де визнання рф державою спонсором тероризму!!!???
До речі, хунта під час війни це не найгірша модель керування державою, і щоб з сізо сбу волали гучні крики з зізнаннями кремлівських агентів...
Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас(
А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав(((
Дякую вождям за мудрість.
А ні, то - ні(
рашка: бомбить порт
Україна: рашка бомбила порт
рашка: це не ми
Туреччина: рашка сказала, це не вони
Україна: це рашка бомбила порт
рашка: це ми бомбили порт
Туреччина: 🤡
Учитесь, как надо!
Русня договаривается с нашим ушлёпком.
Русня нагибает Европу.
Русня подписывает зерновое соглашение.
С русни снимают часть санкций.
Русня нарушает соглашение.
Отмененные санкции остаются отмененными.