Пьяные оккупанты бросили гранату во двор мариупольца, ранены двое гражданских, - Андрющенко
Местный житель сделал замечание пьяным рашистам, а те бросили в него две гранаты.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме - войска "ДНР") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.
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"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
Це тавтологія. Росіяни тверезими не бувають.