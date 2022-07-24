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Новости Война
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Мариуполь (5695) оккупация (9992) Андрющенко Петр (579)

Пьяные оккупанты бросили гранату во двор мариупольца, ранены двое гражданских, - Андрющенко

граната

Местный житель сделал замечание пьяным рашистам, а те бросили в него две гранаты.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитной раздался взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме - войска "ДНР") громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.

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Топ комментарии
+9
Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
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24.07.2022 11:36
+6
Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
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24.07.2022 11:34
+5
А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
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24.07.2022 12:05
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повісить їх
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24.07.2022 11:31 Ответить
Скоро ЗСУ туди доберуться, все буде
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24.07.2022 11:34 Ответить
Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
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24.07.2022 11:34 Ответить
Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
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24.07.2022 11:36 Ответить
А может быть это был мой ватный дядька-ждун с Мариуполя? (очень надеюсь) Жаль, связь не поддерживаю, не порадуюсь за него.
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24.07.2022 11:41 Ответить
А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
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24.07.2022 12:05 Ответить
Єслі би нє расія би, ето би здєлалі би салдати НАТИ би!
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24.07.2022 12:05 Ответить
"П'яні окупанти".
Це тавтологія. Росіяни тверезими не бувають.
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24.07.2022 12:34 Ответить
этот житель совсем не в реальном времени до сих пор. Вообще все ордила должно уже давно быть демилитаризовано, тем более что они 8 лет этого хотят.
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24.07.2022 12:37 Ответить
Ну , это им ещё повезло , а могли бы их ещё в жопу трахнуть , череноком от лопаты . Тяжело конечно, украинским партизана ,жителям Мариуполя, там все как один патриоты , расшатывают экономику расии ,ждут выплат
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24.07.2022 13:28 Ответить
 
 