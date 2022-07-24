Новая марка с трактором, тянущим вражеский танк, выйдет 28 июля, - Укрпочта
Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже 28 июля 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в госпредприятии.
На новой марке изображен трактор с украинским флагом, тянущий российский танк. Дизайн новой марки выбирали сами украинцы путем голосования в приложении "Дия" и на сайте "Укрпочты".
"Выпуск "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним - тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новых марок с трактором будет 5 млн экземпляров, однако будут действовать ограничения на продажу.
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Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.
Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.
Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.