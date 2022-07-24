Новая марка с трактором, тянущим вражеский танк, выйдет 28 июля, - Укрпочта

Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже 28 июля 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в госпредприятии.

На новой марке изображен трактор с украинским флагом, тянущий российский танк. Дизайн новой марки выбирали сами украинцы путем голосования в приложении "Дия" и на сайте "Укрпочты".

"Выпуск "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним - тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новых марок с трактором будет 5 млн экземпляров, однако будут действовать ограничения на продажу.

Читайте также: С сегодняшнего дня можно приобрести марку "Українська мрія", - Укрпочта