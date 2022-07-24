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Новая марка с трактором, тянущим вражеский танк, выйдет 28 июля, - Укрпочта

марка

Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже 28 июля 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в госпредприятии.

На новой марке изображен трактор с украинским флагом, тянущий российский танк. Дизайн новой марки выбирали сами украинцы путем голосования в приложении "Дия" и на сайте "Укрпочты".

"Выпуск "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним - тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новых марок с трактором будет 5 млн экземпляров, однако будут действовать ограничения на продажу.

Читайте также: С сегодняшнего дня можно приобрести марку "Українська мрія", - Укрпочта
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Топ комментарии
+7
Круто буде, коли поштові відправлення з такими марками підуть в Росію!
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24.07.2022 11:35
+7
Якраз смілянському на чергову зарплату.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.

Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.
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24.07.2022 12:01
+5
Барыга Смелянский когда напарит этот тираж потом еще 10 млн напечает
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24.07.2022 11:52
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Це ДУЖЕ корисна новина....
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24.07.2022 11:32 Ответить
"филателисты" готовтесь
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24.07.2022 11:33 Ответить
Круто буде, коли поштові відправлення з такими марками підуть в Росію!
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24.07.2022 11:35 Ответить
спам розсилка - це б здорово..а ще вісточки рідним про анульованих їх родичів..ще б листівки у такому плані..вітальні листівки про покупку вазу наприклад))) якщо сьоб - то на повну!!
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24.07.2022 11:42 Ответить
стьоб"
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24.07.2022 11:43 Ответить
Чекаю коли буде марка: "Ми з москалем на гойдалці"

https://www.youtube.com/watch?v=dG-BJ3KT_tg
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24.07.2022 11:41 Ответить
Барыга Смелянский когда напарит этот тираж потом еще 10 млн напечает
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24.07.2022 11:52 Ответить
Якраз смілянському на чергову зарплату.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.

Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.
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24.07.2022 12:01 Ответить
не танк, а БМП, филателисты херовы
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24.07.2022 12:04 Ответить
 
 