Россия добавила в список "недружественных стран" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн
Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В сообщении пресс-службы правительства России отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.
Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, вправе расплачиваться с ними в рублях. В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и другие ограничения.
Пожалуйста, подождите...
Апять недружественные англасакси!
Острів Мен не любить "диктатуру кацапів"
Парламент Острова Мен - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Тинвальд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Tynwald) претендує на звання найстаршого з нині чинних - перший раз він був скликаний у 979 році (ісландський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Альтинг з'явився в 930 році, проте не скликався в 1799-1844 роках). Тинвальд складається зі всенародно обраної Палати коммонерів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. the House of Keys) та обраної непрямим голосуванням Законодавчої ради (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Legislative Council); які можуть засідати окремо або спільно. Видає законодавчі акти, відомі як «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1 акти тинвальду ». На острові формується рада міністрів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Council of Ministers), яку очолює https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%9C%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 головний міністр
Буде значно простіше і швидше.
Крім того, можна сильно зекономити на папері, бо список «дружніх» країн, буде одночасно списком підсанкційних країн та переліком країн-спонсорів тероризму!
Три документи в одному!
Тока и ждут падения великой россии, суки!
Ширее и *********** надо списячить!