Россия добавила в список "недружественных стран" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн

Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В сообщении пресс-службы правительства России отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, вправе расплачиваться с ними в рублях. В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и другие ограничения.

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