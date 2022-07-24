В РФ заявили, что с начала войны вывезли с Украины около 450 тыс. детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 2,8 млн человек. Из них 448 тысяч детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Границу РФ пересекли свыше 2,8 млн человек, в том числе 448 тысяч детей. Половина из прибывших беженцев - это граждане "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.
В 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тыс. украинцев, в том числе 11 241 ребенок.
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"про це повідомляє https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна із посиланням на https://tass.ru/obschestvo/15295715 ТАСС ."
1) https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна той ще смітничок.
2) Те, що пишуть по подібним темам на паРаші для власних населюків сміливо можна ділити на ДВА, а може і більше.
Нагадати, що по заявам того ж ТАСС, нашу авіацію вже знищили декілька місяців тому, про "жести доброї волі" та все інше пов'язане з війною і не тільки.
Добре відомо, що першими і в великій кількості добровільно ломавнулися на паРашку населючки з дітьми (родичі колаборантів) з тимчасово окупованих до 24 лютого територій,
при чому перша справа для них була хапнути 10 000 дерев'яних обіцяних "біженцям",
крім цих, щн ті, хто чекав "руцкага міра" на Донбасі, півдні.
Реально незаконно (проти волі) вивезено значно меньше,
що взагалі-то в традиціях парашистів і очікувано від них, те саме робили і німецькі нацики в роки ДСВ, причому не тільки з території совка.