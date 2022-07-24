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Четверо иностранных военных погибли 18 июля вследствие танковой атаки россиян на Донетчине, - Politico

донеччина

Граждане США Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни погибли вследствие российской танковой атаки в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Бойцы входили в состав Сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется близ Северского, города на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

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"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко. Это произошло 18 июля в районе села Григоровка.

"Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - сказал Мирошниченко.

Луцишин, американец украинского происхождения, 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в Соединенные Штаты после Второй мировой войны.

Янг (1971 года рождения) – американский военный, который был ранен и ушел в запас. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "присягнул защищать свободный мир".

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Рой Сируа был парамедиком с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.

Патриньяни, 1994 года, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".

Напомним, 22 июля представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев, но не назвал их имена.
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Топ комментарии
+36
Героям Слава!!!
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24.07.2022 12:18
+36
Вечная Вам память.
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24.07.2022 12:20
+20
Світла Пам'ять справжнім Героям , які занинули за Украіну 😪😪😪

Смерть русофашистам ‼️
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24.07.2022 12:38
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Героям Слава!!!
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24.07.2022 12:18 Ответить
Вечная Вам память.
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24.07.2022 12:20 Ответить
щось останнім часом дуже багато новостей що гинуть іноземці, як би це не було частиною плану зеблі в допомозі рос пропаганді і тиску на Захід щоб нас змусили мір-мір-мір з русней робити
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24.07.2022 12:20 Ответить
Вони мають свій Легіон і знали,що війна. Так гинуть, але не багато.
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24.07.2022 12:27 Ответить
Це частина війни. Іноземний легіон воює на найгорячишому напрямку.
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24.07.2022 12:30 Ответить
четверо загинули...четверо...
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24.07.2022 12:22 Ответить
віина -- але чо послали одних легіонерів
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24.07.2022 12:29 Ответить
А чо б і не послати. Там тільки командири українці.
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24.07.2022 13:44 Ответить
Спершу було-ДАУНБАС НІХТО НА КОЛЕНИ НЕ СТАВИЛ,тільки після початку військових дій вони всі стали на "лижі".І якби там у військових діях не примали безпосередньої участі жителі Західних теренів України,хтоби відбивав напади,кому це потрібно,що за вони гинуть,за тих недолугих 73% зе -дебілів,яким все десь по життю в них немає не те що любові до України,вони просто зе- бидломаса, яка паразитує на всьому проукраїнському.
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24.07.2022 12:31 Ответить
Яке ти недолуге , а може ти кацап?
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24.07.2022 13:14 Ответить
на жаль... на превеликий жаль - ЧЕТВЕРО !!! четверо Героїв (вічна ім шана і пам"ять)
///

Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.Про це розповів виданню https://www.politico.com/ Politico їхній командир Руслан Мірошниченко пише "Європейська правда".Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця - Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції - Едвард Патріньяні.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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24.07.2022 12:33 Ответить
Світла Пам'ять справжнім Героям , які занинули за Украіну 😪😪😪

Смерть русофашистам ‼️
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24.07.2022 12:38 Ответить
Героям Слава та вічна пам'ять і вдячність!!!
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24.07.2022 13:23 Ответить
Земля пухом Героям України.
Хай їх імена будуть на меморіалі всім захисникам України після Перемоги України.
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24.07.2022 13:24 Ответить
Обнулись сам, рашист поганый.
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24.07.2022 20:05 Ответить
Земля пухом и вечная память.
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24.07.2022 23:52 Ответить
 
 