Четверо иностранных военных погибли 18 июля вследствие танковой атаки россиян на Донетчине, - Politico
Граждане США Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Патриньяни погибли вследствие российской танковой атаки в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Бойцы входили в состав Сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется близ Северского, города на востоке Донецкой области.
По словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.
"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко. Это произошло 18 июля в районе села Григоровка.
"Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - сказал Мирошниченко.
Луцишин, американец украинского происхождения, 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в Соединенные Штаты после Второй мировой войны.
Янг (1971 года рождения) – американский военный, который был ранен и ушел в запас. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "присягнул защищать свободный мир".
Рой Сируа был парамедиком с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.
Патриньяни, 1994 года, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".
Напомним, 22 июля представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев, но не назвал их имена.
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Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.Про це розповів виданню https://www.politico.com/ Politico їхній командир Руслан Мірошниченко пише "Європейська правда".Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця - Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції - Едвард Патріньяні.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
Смерть русофашистам ‼️
Хай їх імена будуть на меморіалі всім захисникам України після Перемоги України.