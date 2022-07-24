США серьезно рассматривают вопрос об объявлении РФ государством-спонсором терроризма, - посол Бринк

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма в связи с его действиями в результате полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявила посол Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, оно требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - рассказала дипломат.

В то же время, отметила Бринк, США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций" и будут продолжать это делать.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и дальше", - подытожила посол.

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