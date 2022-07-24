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россия (93015) США (24852) терроризм (18644) Бринк (174)

США серьезно рассматривают вопрос об объявлении РФ государством-спонсором терроризма, - посол Бринк

тероризм,терорист,росія

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма в связи с его действиями в результате полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявила посол Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, оно требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - рассказала дипломат.

В то же время, отметила Бринк, США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций" и будут продолжать это делать.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и дальше", - подытожила посол.

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Топ комментарии
+12
не просто спонсор, а держава-терорист
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24.07.2022 12:38
+11
Який лядь, спонсор, вона і є терорист!
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24.07.2022 12:39
+10
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24.07.2022 13:10
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Та не розглядати треба, а оголошувати... Доказів вже більш ніж достатьно.
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24.07.2022 12:36 Ответить
Це в рашці можуть оголошувати без розглядання, не включаючи мізки.
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24.07.2022 13:53 Ответить
Не оголошувати, а визнавати і не сонсором, а терористом. Тероиистичні дії плануються і втілюються вищим керівництвом росії.
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24.07.2022 14:30 Ответить
не просто спонсор, а держава-терорист
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24.07.2022 12:38 Ответить
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24.07.2022 12:52 Ответить
Не вистачає нам таких людей,більшість в нас або продажна курва,або терпляче лайно...
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24.07.2022 13:14 Ответить
Який лядь, спонсор, вона і є терорист!
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24.07.2022 12:39 Ответить
Оскільки в міжнародному праві відсутнє поняття "держава-терорист", тому для дієвості санкцій використовується саме юридична дефініція, а не політична.
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24.07.2022 13:19 Ответить
вона себе і спонсує
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24.07.2022 13:21 Ответить
А через 2 місяці ну дуже серйозно будуть розглядати. З занепокоєнням.
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24.07.2022 12:40 Ответить
Брінк, скільки ще виродок путін повинен зробити зла в світі, щоб ви його знищили к йбєнєй матєрі?
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24.07.2022 12:43 Ответить
А путлера террористом номер 1.
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24.07.2022 12:44 Ответить
Це рішення вже давно перезріло.
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24.07.2022 12:44 Ответить
Аль-Каєда діти в порівнянні з рахою
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24.07.2022 12:50 Ответить
джихадісти -- це фанатики а цих і людьми не назвеш якась срань
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24.07.2022 13:01 Ответить
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24.07.2022 13:10 Ответить
Це ж треба так нагадити зельоним! Тільки-но легалізували Кацапію через створену переговорну платформу в Туреччині, добились зняття частини санкцій з Кацапії, а тут на тобі. Практично вже дружню до Офісу Московію оголосити терористом?! Так круто проведена спільна операція ФСБ та Офісу в обхід всіх партнерів та навіть МЗС України ставиться під загрозу!
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24.07.2022 13:11 Ответить
Даааа. Це як ніж в дупу управдому і агрогнидії.
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила.
А сказати прямо. ну це просто жуть як страшно.
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24.07.2022 13:30 Ответить
Якщо враховувати, що про "зняття частини санкцій" це голіма фейкота, то все логічно складається.
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24.07.2022 13:54 Ответить
Почитати б щось крім ботів Подоляка, та послухати щось крім марафону імені зеленського. Просто, щоб не виглядати бовдуром. Україна була ініціатором зняття частини санкцій з Лаптєстану для забезпечення продажі зерна олігархів, а не державного! І от тепер Кацапія дістала можливість спокійно вивозити і продавати і своє зерно, і вкрадене. В добрива свої вже теж може продавати. І у вересні ми всі чекали, що в Кацапії всі літаки, які вони привласнили, тихенько приземляться. Бо запчастини їм не продавали. Але тепер і цю заборону знято. Знята заборона і на закупівлю медикаментів. І тепер Пуйло може спокійно знову обстрілювати що хоче. Санкції вже зняті. До речі, Офіс до тепер не опублікував весь документ того, що вони там наручкались з фсб-шниками. Видають частинами. І навіть з них видно, що знову брехали. І США, і НАТО, і Європа відмовились приймати участь у цих договорняках з кацапами.
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24.07.2022 20:31 Ответить
А шо тоді робить з тими хто конрабанду підвійного призначення туди везе з США
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24.07.2022 13:18 Ответить
На гілляку в Гуантанамо.
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24.07.2022 13:52 Ответить
С Шойгой можно договариваться по зерну и одновременно требовать признать его террористом. Это так по еврейски, ну или по-украински. Или и то и другое, Дима Гордон говорит, что Ермак еврей наполовину.
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24.07.2022 13:28 Ответить
а на вторую половину - кацап
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25.07.2022 10:24 Ответить
ми, українці, сподіваємось, що регулярні криваві руССкіє акції проти людяності підкажуть притомному Заходу ху із ху..
ми-то витримаємо (маємо віковий досвід, та й бабця-мати-батько розповідали особисто) Геноциди-Голодомори (хоча й боляче).. а Ви, - зможете???....
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24.07.2022 13:32 Ответить
Та ні фіга. Один вчений іудей говорив, що горські євреї, яким є Єрмак та його кремлівські горські покровителі не визнаються.... Тому один із друзів путіна вслід за Ромчиком хоче взяти громадянство португалії, мовляв я сефард. Хоча вони з Хозарського каганату. який знищили київські князі.
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24.07.2022 13:36 Ответить
а де спарц, чи вона тільки до України прискіпується, а інші питання не такі прибуткові
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24.07.2022 13:43 Ответить
висер в стилі д'єрмака.
В спам таких подлякових ботів!
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24.07.2022 14:04 Ответить
какой цинизм....

Когда арабы снесли им 2 торговых центра, я не помню, чтобы "воно потребувало ретельного аналізу відповідно до американських законів".
Решения принялись молниеносно
У нас же кацапы снесли сотни торговых центров, школ, больниц и роддомов. Но конечно, надо еще хорошенько подумать!
циничное уродство!
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24.07.2022 13:53 Ответить
Если ты не помнишь, то зайди на сайт конгресса и восстанови память в архиве их решений.
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24.07.2022 13:57 Ответить
Бринк не пояснила: "розглядають" чи "вивчають можливість"?

це непокоїть
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24.07.2022 13:56 Ответить
Конгресмени не заспокояться, вони примусять Блінкіна (чи навіть Байдена) прирівняти ***** до терористів штибу бен Ладена; а касапстан - до аль-Каїди. Там, в Конгресі, в обох палатах цілковита кваліфікована (понад 67%) підтримка України; не від одної Вікторії Спартц.
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24.07.2022 14:01 Ответить
Та вот трошки шукаю вещественных доказательств. Каких? - Всяких, какие найдутся. (цитата из фильма "Зеленый фургон")
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24.07.2022 14:08 Ответить
Спонсоры терроризма это те страны, которые покупают у росии газ и нефть, а сама росия, и есть страна-террорист.
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24.07.2022 14:14 Ответить
это будет интересно страна террорист с правом вето в ООН - вы для начала или ООН распустите или кацапов от туда выгоните
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24.07.2022 14:53 Ответить
назвуть рашу спонсором чи не назвуть,а нам без тяжкого озброення буде гаплик і всій гейропі разом зі усім миром на нас глибоко насрати.кожен виживае як може.
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24.07.2022 14:54 Ответить
 
 