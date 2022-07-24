США серьезно рассматривают вопрос об объявлении РФ государством-спонсором терроризма, - посол Бринк
Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма в связи с его действиями в результате полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявила посол Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, оно требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - рассказала дипломат.
В то же время, отметила Бринк, США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций" и будут продолжать это делать.
"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и дальше", - подытожила посол.
Пожалуйста, подождите...
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила.
А сказати прямо. ну це просто жуть як страшно.
ми-то витримаємо (маємо віковий досвід, та й бабця-мати-батько розповідали особисто) Геноциди-Голодомори (хоча й боляче).. а Ви, - зможете???....
В спам таких подлякових ботів!
Когда арабы снесли им 2 торговых центра, я не помню, чтобы "воно потребувало ретельного аналізу відповідно до американських законів".
Решения принялись молниеносно
У нас же кацапы снесли сотни торговых центров, школ, больниц и роддомов. Но конечно, надо еще хорошенько подумать!
циничное уродство!
це непокоїть