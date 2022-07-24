С начала российского вторжения открыто более тысячи дел за коллаборационизм, - Клименко

В Украине за пять месяцев войны против России правоохранители открыли более тысячи уголовных дел за коллаборационизм.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Все эти 5 месяцев полиция непрерывно выполняет свои функции, которые во время войны значительно расширились. Мы постепенно увеличиваем полицейское присутствие на территории государства, чтобы эффективнее помогать людям. Сейчас уже более 6 тысяч нарядов ежесуточно несут службу в населенных пунктах государства", - отмечает он.

По словам Клименко, за 5 месяцев полиция обработала около 3,5 млн сообщений граждан. В государстве зарегистрировано более 106 тысяч преступлений. И этот показатель всего на 6% меньше, чем в прошлом.

"Поэтому мы усилили работу оперативных работников, которые тщательно отрабатывают криминалитет. В то же время основным преступником в Украине остается Россия. Цинические нарушения законов и обычаев войны ежедневно фиксируют следователи. Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений РФ. 385 российских оккупантов и их пособников получили официальный статус подозреваемых", - отмечает глава Нацполиции.

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"Те, кто поддерживают врага и помогают ему, тоже под пристальным вниманием правоохранителей. Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", - добавляет он.

Клименко констатирует, что усиление ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения, безусловно, повлияло на рост этой категории правонарушений. Таких зарегистрировано более 24,5 тысяч, а это вдвое меньше, чем в прошлом.

Уменьшилось и количество ДТП - почти втрое. Снизилась на 30% смертность на дорогах.

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"Вместо этого имеем рост незаконного обращения с оружием, умышленных убийств и угонов транспорта", - отметил он.

"Одна из самых болезненных тем - пострадавшие от войны дети. Страшная статистика: 358 детей погибли, 684 - ранены. За это время полиция получила сообщение об исчезновении 3779 маленьких украинцев. За считанные часы удалось найти 3591 пропавшего ребенка. 188 детей еще находятся в розыске. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и вернуть в семью каждого потерянного ребенка", - резюмирует глава Нацполиции.