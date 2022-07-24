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Новости Война
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С начала российского вторжения открыто более тысячи дел за коллаборационизм, - Клименко

клименко

В Украине за пять месяцев войны против России правоохранители открыли более тысячи уголовных дел за коллаборационизм.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Все эти 5 месяцев полиция непрерывно выполняет свои функции, которые во время войны значительно расширились. Мы постепенно увеличиваем полицейское присутствие на территории государства, чтобы эффективнее помогать людям. Сейчас уже более 6 тысяч нарядов ежесуточно несут службу в населенных пунктах государства", - отмечает он.

По словам Клименко, за 5 месяцев полиция обработала около 3,5 млн сообщений граждан. В государстве зарегистрировано более 106 тысяч преступлений. И этот показатель всего на 6% меньше, чем в прошлом.

"Поэтому мы усилили работу оперативных работников, которые тщательно отрабатывают криминалитет. В то же время основным преступником в Украине остается Россия. Цинические нарушения законов и обычаев войны ежедневно фиксируют следователи. Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений РФ. 385 российских оккупантов и их пособников получили официальный статус подозреваемых", - отмечает глава Нацполиции.

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"Те, кто поддерживают врага и помогают ему, тоже под пристальным вниманием правоохранителей. Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", - добавляет он.

Клименко констатирует, что усиление ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения, безусловно, повлияло на рост этой категории правонарушений. Таких зарегистрировано более 24,5 тысяч, а это вдвое меньше, чем в прошлом.

Уменьшилось и количество ДТП - почти втрое. Снизилась на 30% смертность на дорогах.

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"Вместо этого имеем рост незаконного обращения с оружием, умышленных убийств и угонов транспорта", - отметил он.

"Одна из самых болезненных тем - пострадавшие от войны дети. Страшная статистика: 358 детей погибли, 684 - ранены. За это время полиция получила сообщение об исчезновении 3779 маленьких украинцев. За считанные часы удалось найти 3591 пропавшего ребенка. 188 детей еще находятся в розыске. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и вернуть в семью каждого потерянного ребенка", - резюмирует глава Нацполиции.
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Топ комментарии
+12
краще б замість тисячі справ ти відкрив би ОДНУ справу проти єрмака.
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24.07.2022 12:50
+8
и? кого то лишили гражданства??? забрали паспорт?
или это только Корбан криво посмотрел на дерьмака и его ручного преЗЕ...
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24.07.2022 12:55
+5
А скільки зрадників мусорів, а Клименко?
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24.07.2022 12:59
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Правила форума Совет форумчан
это нужно было делать ДО, а сейчас они мимикрируют и сидят в штабах. как сашка вилкул например. и он кстати до сих пор на свободе, какого то хрена, а вы ловите алкашей у которых переписка с "СТАРШОЙ координатор" в телефоне записан и в вайбере весь чат целый.
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24.07.2022 12:47 Ответить
Певно, як втішаються ниньки зрадники, запроданці та інші юди: вони ж бо сьогодні іменуються таким м'якеньким словом "колаборанти"!
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24.07.2022 12:47 Ответить
У вухах Зелі та Єрмак слово колаборант звучить як комплімент. Тисячі колаборантів роблять кар'єру в цьому царстві.
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24.07.2022 16:30 Ответить
краще б замість тисячі справ ти відкрив би ОДНУ справу проти єрмака.
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24.07.2022 12:50 Ответить
и? кого то лишили гражданства??? забрали паспорт?
или это только Корбан криво посмотрел на дерьмака и его ручного преЗЕ...
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24.07.2022 12:55 Ответить
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24.07.2022 13:13 Ответить
А скільки зрадників мусорів, а Клименко?
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24.07.2022 12:59 Ответить
99,9%
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24.07.2022 13:23 Ответить
Це ще й маловато,повинно бути більше кратно!
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24.07.2022 13:09 Ответить
Не міг поліцейський написати " відкрито кримінальних справ", тільки горежурналіст.
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24.07.2022 13:10 Ответить
Скільки зрадників відбувають покарання а справа як є так і нема ?
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24.07.2022 13:25 Ответить
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24.07.2022 13:27 Ответить
Ця вся кров,розруха,смерть , катастрофа на 73% тих хто вибрали цю мерзоту з 95 кварталу....
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24.07.2022 13:31 Ответить
А - також за колабораціонізм переслідується?

ЗІ: хто цікавиться проблемою, і хто хоче знати, то чого там протеже Моні Стирського "голова Національної поліції України Ігор Клименко"- зайдіть за ссилюю "", блог тут на цензорі
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24.07.2022 13:54 Ответить
Це ж коли дійде до вироків, то у бібліотеках всі книжки українською розберуть! Особливо Конституцію України!
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24.07.2022 14:19 Ответить
ТИСЯЧУ????????? ТА ЦЕЇ НЕЧИСТІ СЕРЕД НАС МІЛЬЙОНИ! ЧОГО ЛИШЕ ВАРТИЙ МП.
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24.07.2022 14:46 Ответить
Сподіваюся, що все вся зешобло буде притягнуто до кримінальної відповідальності....
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24.07.2022 16:00 Ответить
 
 