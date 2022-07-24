РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6353 посетителя онлайн
Новости Война
2 570 25
зерно (1039) Одесса (7740) порт (722) Устенко Олег (51)

Удар по Одессе показал, что экспортировать зерно через порты будет непросто, - Reuters

одеса

Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, если бы ее порты не были заблокированы, но удар России по порту Одессы показал, что это определенно будет не так просто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Украина может заработать $10 млрд, продав 20 млн тонн зерна в силосах и 40 млн тонн нового урожая, считает экономический советник президента Украины Олег Устенко. По его словам, урожай составляет 60 млн тонн, из которых 20 млн - для внутреннего потребления.

"Если бы сейчас разблокировали порты, и мы говорим, что нам нужно перевезти 60 миллионов тонн зерна... то мы бы перевезли 60 миллионов тонн зерна за восемь-девять месяцев", - сказал он.

"Но с учетом того, как они открываются сейчас и что Россия делает в Черном море, вчерашний удар показывает, что так точно не получится", - сказал он.

Российские ракеты попали в Одесский порт через день после того, как Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции подписали соглашение об открытии черноморских портов и возобновлении экспорта зерна.

Ожидается, что соглашение уменьшит глобальную нехватку продовольствия, вызванную войной.

Читайте также: Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после "зернового соглашения"

По его словам, Украине нужно от 20 до 24 месяцев, чтобы экспортировать эти объемы, если ее порты не будут работать должным образом.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Обоссаная ООН самая походу бесполезная организация, за ней обсе идёт
показать весь комментарий
24.07.2022 13:34
+10
Цей вереск с зерном чергова ЗРАДА Зеленського з Ермаками і Татаровими...
показать весь комментарий
24.07.2022 13:44
+9
Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
показать весь комментарий
24.07.2022 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
показать весь комментарий
24.07.2022 13:32 Ответить
ото про шо ї я говорю, от не гребуть мене африканські діти..за роки голодувань вже б воду як саудіти опріснювали..мабудь не так голодують..а ось переробні заводи..а то на полицях ролтон блін, ще мені цікаво, які підприємства перенесли вглуб країни..лті цифри дикі..
показать весь комментарий
24.07.2022 13:41 Ответить
Обоссаная ООН самая походу бесполезная организация, за ней обсе идёт
показать весь комментарий
24.07.2022 13:34 Ответить
Може хтось пояснити,чому ми не можемо транспортувати зерно другими шляхами- поiздом й там через Европу куди треба? Невже не вигiдно?Чи вся та вакханалiя з зерном була для зняття санкцiй?
показать весь комментарий
24.07.2022 13:36 Ответить
Певно, що так
показать весь комментарий
24.07.2022 13:40 Ответить
ншими шляхами?? та було вже..рейкі навіть під наші вагони налаштували..невигідно..
показать весь комментарий
24.07.2022 13:43 Ответить
Жах....
показать весь комментарий
24.07.2022 13:54 Ответить
різниця у ширині залізничних колій між нашими та Європою
кожен вагон перевзувати треба, зерно продаватимемо собі у збиток майже
показать весь комментарий
24.07.2022 14:08 Ответить
ото й ж бо й воно..була новина про те, що рійки під наші вагони поклали, щоб не переставляти..новина десь пропала
показать весь комментарий
24.07.2022 15:40 Ответить
не бачила, соррі
срср робив усе можливе щоб ускладнити вихід своїх республік з нього.
щось з часом подолалося саме - як наприклад автомобільні номери з літерами кирилицею, яких нема в латиниці (за совка який пересічний номер не взяти там було щ,ш, ц, з, я,ю тощо)
це просто вирішилося реєстрацією нових автівок на номери, що містять літери притаманні кирилиці і латиниці
а от рейки по всій країні перекладати - це дорого та проблемно.
і таких мін в країні кдб прикопало дофігіща, досі сьорбаємо.
показать весь комментарий
24.07.2022 16:54 Ответить
Один вагон соняшнику 28т., пшениці 60т.,скільки потрібно вагонів для вивозу 60млн,т.,це нереально,не пишіть маячню.
показать весь комментарий
24.07.2022 14:24 Ответить
Я у свій час працював докером-механізатором в зерновій бригаді.Так ось в зернові хоппери входить до 70 тон зерна,а в криті вагони від 40 до 65 тон,в залежності яке зерно.Найменше солод та соняшник,приблизно 40-45 тон.
показать весь комментарий
24.07.2022 16:18 Ответить
Так де взяти стільки вагонів,та скільки років вивозити,проста арифметика.
показать весь комментарий
24.07.2022 16:24 Ответить
Цей вереск с зерном чергова ЗРАДА Зеленського з Ермаками і Татаровими...
показать весь комментарий
24.07.2022 13:44 Ответить
Для зациклених на зраді:

https://youtu.be/2I1A0yR2EEM
показать весь комментарий
24.07.2022 15:59 Ответить
Українська економіка коли вже 5 місяців іде війна працює по мирному плані а не військовим....
показать весь комментарий
24.07.2022 13:46 Ответить
під час війни влада не перевела економіку на військовий лад,надія на поставки з закордону вони скоро закінчаться,чого не випускають вільху ракетну установку ,нептун вони не гірші за закордоні,місця робочі появляться,патрони і боеприпаси можно випускати в закарпаті туди рашисти не вдарять,влада почала відновлювати дороги дома взавтра прилетить і все з початку ,такої дебільної політики рідко де побачиш безлаберна непрофесійна і зрадлива влада,щоб не ЗСУ котре створив порошенко була б жопа
показать весь комментарий
24.07.2022 13:48 Ответить
Это ведь и так понятно , только власть делает вид что она ничего не понимает. Мы граждане Украины хотим чтобы Украина победила, и кремль разрушила.
Зелень хочет чтобы Украина не выиграла и с россии сняли санкции и территориальный захват росия оформила юридически.
показать весь комментарий
24.07.2022 14:02 Ответить
Кто скупил урожай у фермеров то? Государство или частные зерновые скупщики? Если частные компании, то каким образом Украина получит эти миллиарды?
показать весь комментарий
24.07.2022 14:26 Ответить
Це не наші гроші. Наші тільки податки, що сплачуються трейдерами. Тому було смішно слухати Зелю. Чи він цього не знає, чи він спеціально морочив населенню голову коли говорив про міліарди доларів.
показать весь комментарий
24.07.2022 15:54 Ответить
Я не знаю украинских налоговых ставок, но полагаю, вся их совокупность с прибыли за продажу зерна не покроет даже вчерашних разрушений в порте Одесса. Хотя порт, как я понимаю, наверняка акционерная компания, и вряд ли у государства контрольный пакет. Меня другое интересует - за чей счёт организация коридоров в интересах частных коммерческих структур? Ведь привлекаются военные, задействуется система обеспечения безопасности. Россказни про выгоду фермеров - это бред, ибо у фермеров давно скупили зерно за бесценок.
показать весь комментарий
24.07.2022 16:24 Ответить
https://focus.ua/uk/world/523163-turcia-budet-zakupat-ukrainskoe-zerno-po-cenam-nizhe-mirovyh-smi https://focus.ua/uk/world/523163-turcia-budet-zakupat-ukrainskoe-zerno-po-cenam-nizhe-mirovyh-smi


і тут без мутних схем не обійшлось....
показать весь комментарий
24.07.2022 14:30 Ответить
Це навіть неможливо, бо профісійни питання навіть не розглядаються.
показать весь комментарий
24.07.2022 15:50 Ответить
Ненавижу 73ктовыбрал погань членограя и его мерзский 👺💩👹🤡🎪 квартал с Беней пидо#асом , дерьмаком портновым……………
показать весь комментарий
24.07.2022 16:11 Ответить
 
 