Россия продлила действие "желтого" уровня террористической опасности на границе с Украиной до 8 августа
В Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.
"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели – до 8 августа", – написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mykola Trofimenko 138bf09c
показать весь комментарий24.07.2022 13:33 Ответить Мне нравится 4
Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий24.07.2022 13:33 Ответить Мне нравится 0
Мобильный крематорий
показать весь комментарий24.07.2022 13:37 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
показать весь комментарий24.07.2022 13:39 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
показать весь комментарий24.07.2022 13:43 Ответить Мне нравится 0
✘
Yuroktl
показать весь комментарий29.07.2022 10:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...