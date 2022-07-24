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Россия продлила действие "желтого" уровня террористической опасности на границе с Украиной до 8 августа

область,курська

В Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 8 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление губернатора области Романа Старовойта в Telegram.

"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: "обстрелы" со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели – до 8 августа", – написал он.

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Білгородська Народна Республіка вже чекає на визволення
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24.07.2022 13:33 Ответить
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24.07.2022 13:33 Ответить
И?! Зачем вообще эта инфа нормальному человеку?
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24.07.2022 13:37 Ответить
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24.07.2022 13:39 Ответить
- Ваня! Сколько можно тебе объяснять, как правильно надевать трусы: желтым - спереди, коричневым - сзади!!!
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24.07.2022 13:43 Ответить
Самі себе бояться собаки мордорські. Вони і є терористами.
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29.07.2022 10:32 Ответить
 
 