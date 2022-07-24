Власти Харькова призывают горожан чаще пользоваться метрополитеном: Сейчас это самый безопасный способ передвижения
Российские оккупанты на этой неделе били по гражданской инфраструктуре Харькова, а также по остановкам общественного транспорта.
Об этом в Telegram сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Самое страшное - остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант били утром в среду и четверг. Как раз в то же время, когда многие из вас ехали на работу", - обратился глава города к жителям Харькова.
Терехов напомнил, что вследствие обстрела в среду погибли три человека, еще 3 получили ранения. А в четверг погибли 3 человека, ранения получили 23 жителя.
"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас - выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - сегодня это самый безопасный способ передвижения.
Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться - и вам помогут", - подчеркнул мэр.
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Тєрєхов так що там зі зносом памятнику пушкіну і переїменування театру пушкіна,
чи то нормально у війну з паРашею мати памятник пушкіну який оспівував "Отєчєство"
і вєлікую імпєрію росію, а петру першому яйця облизував у своїх віршах ?
Щоб їх отримати, потрібно мати волю, а не цілодобово тріпатися, як Зеленський.