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обстрел (25795) Харьков (7288) Терехов Игорь (255)

Власти Харькова призывают горожан чаще пользоваться метрополитеном: Сейчас это самый безопасный способ передвижения

прокуратура,війна,обстріл,харків

Российские оккупанты на этой неделе били по гражданской инфраструктуре Харькова, а также по остановкам общественного транспорта.

Об этом в Telegram сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Самое страшное - остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант били утром в среду и четверг. Как раз в то же время, когда многие из вас ехали на работу", - обратился глава города к жителям Харькова.

Терехов напомнил, что вследствие обстрела в среду погибли три человека, еще 3 получили ранения. А в четверг погибли 3 человека, ранения получили 23 жителя.

"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас - выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - сегодня это самый безопасный способ передвижения.

Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться - и вам помогут", - подчеркнул мэр.

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Тю, а я думав що Боневтік війну вже виграв і чисто підіймає економіку 😬

Тєрєхов так що там зі зносом памятнику пушкіну і переїменування театру пушкіна,
чи то нормально у війну з паРашею мати памятник пушкіну який оспівував "Отєчєство"
і вєлікую імпєрію росію, а петру першому яйця облизував у своїх віршах ?
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24.07.2022 13:41 Ответить
Ну ***, народ, Харьков ****** ежедневно, ща все бросим и пойдем памятник сносить, да срал я на него. Победим и все к **** уберем. Без обид. Слава Украине!
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24.07.2022 14:27 Ответить
Учитывая последний прилет - сомнительно.
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24.07.2022 13:42 Ответить
Людей вигнали з метро під обстріли, і потім кажуть користуватись метром для поїздок. Куди їм їздити, якщо
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24.07.2022 13:44 Ответить
... всіх хто відстояв Харків звільнили, і гнида татаров з синєгубом знову зробили так що Харків знову обстрілюють.
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24.07.2022 13:46 Ответить
Поки що Україна не отримає штук сто крилатих або балістичних ракет і не почне обстрілювати кацапські міста - кацапські тварюки знищуватимуть Україну.
Щоб їх отримати, потрібно мати волю, а не цілодобово тріпатися, як Зеленський.
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24.07.2022 19:16 Ответить
 
 