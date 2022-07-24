Кулеба в статье для Spiegel призвал мир признать действия России в Украине геноцидом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обосновал позицию, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

Об этом говорится в авторской статье чиновника для DER SPIEGEL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Подобно Второй мировой, нынешняя война разжигается языком вражды и ненависти к украинцам. Исполненое злобы подстрекательство войны и публичное отрицание права украинского народа на существование как национальной группы свидетельствуют, что за российскими зверствами стоит геноцидное намерение", - пишет министр.

Он напоминает, что в течение прошлого столетия Украина дважды пережила геноцид.

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"Украина очень серьезно относится к Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Поэтому, когда Россия попыталась использовать слово "геноцид" для оправдания своей полномасштабной агрессии против Украины, мы немедленно подали иск в Международный суд ООН. В марте он постановил, что не существует "никаких доказательств и подтверждений заявлений Кремля о совершении Украиной геноцида. В свою очередь, мы осознаем, что любые обвинения в геноциде, выдвинутые нами против России, должны быть тщательно обоснованы", - констатирует Кулеба.

Далее он останавливается на фактах, "свидетельствующих, что Россия не только ведет захватническую войну против Украины, но и совершает очередной геноцид украинцев".

Министр отмечает, что российское руководство, должностные лица и публичные лица уже долгое время закладывали идеологическую основу для геноцида.

"Однако дело не только в публичном подстрекательстве. В ходе вторжения в Украину Россия непосредственно совершает геноцид украинцев, а не только призывает к нему. Об этом свидетельствуют массовые убийства на оккупированных территориях, в частности в Буче и других городах. Исполнители - российские военные - проводили обыски в домах согласно расстрельным спискам ФСБ РФ, чтобы найти и казнить самых активных местных украинских деятелей, активистов, волонтеров, бывших военных, их родственников и друзей. Путин впоследствии отреагировал на убедительные доказательства массовых геноцидных зверств его армии, наградив причастные к ним подразделения. Это прямое свидетельство, что преступления не являлись единичными случаями", - убеждает Кулеба.

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Также Россия насильно вывезла на свою территорию по меньшей мере 1,9 млн человек из Украины, в том числе более 307 тысяч детей. Для ускорения процесса даже меняет законодательство, "чтобы ускорить усыновление/удочерение детей из Донецкой и Луганской областей Украины и обеспечить их дальнейшее воспитание как членов российской национальной группы, потерю украинской идентичности". Фактически, украинцам предлагают выбор: отказаться от украинской идентичности или быть уничтоженными.

"Действия России и всего ее аппарата должностных лиц, Вооруженных сил и СМИ против украинцев являются геноцидом. Мир не может молчать об этом. Вместе с международными партнерами, юристами и экспертами мы собираем все необходимые доказательства для привлечения России, российского руководства и российских военных к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", – сообщил Кулеба.