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Новости Война
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геноцид (416) россия (93025) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба в статье для Spiegel призвал мир признать действия России в Украине геноцидом

геноцид,труп,козлюк,насильство,жертви,злочин,звірства,тіла,тіло

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обосновал позицию, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

Об этом говорится в авторской статье чиновника для DER SPIEGEL, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Подобно Второй мировой, нынешняя война разжигается языком вражды и ненависти к украинцам. Исполненое злобы подстрекательство войны и публичное отрицание права украинского народа на существование как национальной группы свидетельствуют, что за российскими зверствами стоит геноцидное намерение", - пишет министр.

Он напоминает, что в течение прошлого столетия Украина дважды пережила геноцид.

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"Украина очень серьезно относится к Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Поэтому, когда Россия попыталась использовать слово "геноцид" для оправдания своей полномасштабной агрессии против Украины, мы немедленно подали иск в Международный суд ООН. В марте он постановил, что не существует "никаких доказательств и подтверждений заявлений Кремля о совершении Украиной геноцида. В свою очередь, мы осознаем, что любые обвинения в геноциде, выдвинутые нами против России, должны быть тщательно обоснованы", - констатирует Кулеба.

Далее он останавливается на фактах, "свидетельствующих, что Россия не только ведет захватническую войну против Украины, но и совершает очередной геноцид украинцев".

Министр отмечает, что российское руководство, должностные лица и публичные лица уже долгое время закладывали идеологическую основу для геноцида.

"Однако дело не только в публичном подстрекательстве. В ходе вторжения в Украину Россия непосредственно совершает геноцид украинцев, а не только призывает к нему. Об этом свидетельствуют массовые убийства на оккупированных территориях, в частности в Буче и других городах. Исполнители - российские военные - проводили обыски в домах согласно расстрельным спискам ФСБ РФ, чтобы найти и казнить самых активных местных украинских деятелей, активистов, волонтеров, бывших военных, их родственников и друзей. Путин впоследствии отреагировал на убедительные доказательства массовых геноцидных зверств его армии, наградив причастные к ним подразделения. Это прямое свидетельство, что преступления не являлись единичными случаями", - убеждает Кулеба.

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Также Россия насильно вывезла на свою территорию по меньшей мере 1,9 млн человек из Украины, в том числе более 307 тысяч детей. Для ускорения процесса даже меняет законодательство, "чтобы ускорить усыновление/удочерение детей из Донецкой и Луганской областей Украины и обеспечить их дальнейшее воспитание как членов российской национальной группы, потерю украинской идентичности". Фактически, украинцам предлагают выбор: отказаться от украинской идентичности или быть уничтоженными.

"Действия России и всего ее аппарата должностных лиц, Вооруженных сил и СМИ против украинцев являются геноцидом. Мир не может молчать об этом. Вместе с международными партнерами, юристами и экспертами мы собираем все необходимые доказательства для привлечения России, российского руководства и российских военных к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", – сообщил Кулеба.
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Топ комментарии
+6
Також знаю одного пенсіонера, що свого часу отримував майже усю зп у конверті та вихвалявся, як він державу на@&ує. А тепер жаліється що держава-жлобиха, пенсію платить-копійки.
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24.07.2022 14:48
+5
А еще геноцид это когда в то время когда пенсионер выживает на 2075грв. гопота под куполом увеличивает сами себе зарплаты в разы не имея никакой совести,вместо того чтоб добавить ее военным на передовой и волочащих бедность пенсионерам.
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24.07.2022 14:06
+3
мінімалка у тих, хто не працював, або отримував конвертик
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24.07.2022 14:08
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А еще геноцид это когда в то время когда пенсионер выживает на 2075грв. гопота под куполом увеличивает сами себе зарплаты в разы не имея никакой совести,вместо того чтоб добавить ее военным на передовой и волочащих бедность пенсионерам.
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24.07.2022 14:06 Ответить
мінімалка у тих, хто не працював, або отримував конвертик
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24.07.2022 14:08 Ответить
Не жила ты девочка в 90-х не пела бы так,тогда конвертики ваши были только в проекте..
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24.07.2022 14:11 Ответить
Я жив. Наприклад. І знаю, що нині важливий пенсійний стаж, навіть з мінімального з/п того часу. Тобто: не всю з/п потрібно було в конверті отримувати; а частину перераховувати в пенсійний фонд.
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24.07.2022 14:21 Ответить
а до чого в темі депутати і пенсії??? чи ти податки не платив, а тепер на 2 к гривень не можеш жити??
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24.07.2022 14:41 Ответить
а я навіть всю не в конверті...і не жаліюсь..а то хочуть і податки з внесками не сплачувати і пенсію не мінімальну
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24.07.2022 14:39 Ответить
Також знаю одного пенсіонера, що свого часу отримував майже усю зп у конверті та вихвалявся, як він державу на@&ує. А тепер жаліється що держава-жлобиха, пенсію платить-копійки.
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24.07.2022 14:48 Ответить
я не депутатка, не держслужбовець
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24.07.2022 15:24 Ответить
слухай ти, хлопчику..хто ти таке є? пенсьонер з 90-х
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24.07.2022 14:37 Ответить
у тёті пагано з логікой по першому пункту. ну як що вони не працювали, то що вони куштували ? виявляється вся Україна отримувала конвертик крім депутатів та суддів (саме чесні -громадяни)
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24.07.2022 14:21 Ответить
то є держслужбовці. на них прописані коефіцієнти на будь яку посаду за вислугою років. Крім того, не варто за всю Україну розписуватись..да, пенсія нараховується за 3 останні роки..неюх 90-ті мереживом вплетати
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24.07.2022 14:45 Ответить
Європа - любителька по граблях шаройобитись..одного разу з Гітлером їй замало..треба з дідом путєю погратись, замість того, щоб дати по вухах так, щоб і кокі повідпадали..довбоящери..
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24.07.2022 14:06 Ответить
Визнати лаптєстан таким, який веде геноцидну політику (не лише стосовно українці; але про це окрема розмова) - це добре. Але мало. Бо потрібно перш за все на офіційному рівні (в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Євросоюзом і в резолюції НАТО, в т.ч.. та іншими такими же міжнародними організаціями) визнати лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи нациської) країною; ОБОВ'ЯЗКОВО: країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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24.07.2022 14:14 Ответить
от як кулеба міркує, чи його призив (чи що там) для кого та й чи даст результати для України а не лише для кулеби. Він же на справі нічого не робе. Робе відімість діяльності, як би щось робе, щось говоре а результату немає ніякого. Політика це не бабу уламувати, чім більш настоювати тим верогідніще що вона згодиться
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24.07.2022 14:26 Ответить
Выбивай с них побольше оружия Кулеба а не красивых лозунгов,Запад должен нам и очень много ,долбодятлы Крв-чуки и прочие кукмы отказались от 3-го в мире ядерного арсенала,так что пусть вооружают.
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24.07.2022 15:04 Ответить
пишут, что Кулеба запросился в отставку после разговора с Тони Блинкеном
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24.07.2022 16:59 Ответить
димон с папанькой вздрочнулись и проснулись...
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24.07.2022 18:21 Ответить
Кулеба вальсує як і Зеля : один крок вперед-2 кроки назад. Так що всі сподівання на нього даремни.
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24.07.2022 18:21 Ответить
Брат Марии Ремарк @WALDO_WASSERMAN

Учитесь, как надо!
Русня договаривается с нашим ушлёпком.
Русня нагибает Европу.
Русня подписывает зерновое соглашение.
С русни снимают часть санкций.
Русня нарушает соглашение.
Отмененные санкции остаются отмененными.
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24.07.2022 21:23 Ответить
 
 