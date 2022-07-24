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Минздрав (4883) врачи (1503)

С 24 февраля российские оккупанты убили, по меньшей мере, 18 украинских медиков, - Минздрав

лікар,лікарі

Российские войска с начала полномасштабного вторжения убили не менее 18 медицинских работников, более 50 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля страна-террорист убила по меньшей мере 18 медицинских работников, еще более 50 получили ранения. Не подлежат восстановлению 123 объекта системы здравоохранения, 746 - нуждаются в восстановлении. Эти данные меняются почти каждый день", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в среднем еженедельно осуществляется по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границей.

"Сейчас уже 17 государств принимают наших пациентов в лучших специализированных клиниках. Кроме того, выполнено 17 медицинских конвоев для транспортировки детей с онкологическими заболеваниями на лечение за границу. Всего на лечение за границу отправлено 1274 украинца", - рассказали в Минздраве.

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тварі
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24.07.2022 14:29 Ответить
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24.07.2022 14:36 Ответить
 
 