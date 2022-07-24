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США тесно сотрудничают с партнерами, чтобы обеспечить Украину всем, что поможет победить, – посол Бринк

сша,вертоліт

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы украинские военные получали на передовой то, что им нужно для отражения агрессии России.

Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что мы очень тесно сотрудничаем по часам, даже по минутам с Украиной и министром обороны, с руководителем Вооруженных сил, моими коллегами в Вашингтоне и также в Европе. Таким образом, мы тесно сотрудничаем, чтобы не только обеспечить всем, что сможет помочь Украине победить в этой борьбе, но и активизировать международное сообщество... На каждом этапе в теснейшей координации с нашими украинскими партнерами мы делаем все возможное, чтобы дать украинским воинам на передовой то, что им нужно, как только им это будет нужно", - сказала Бринк.

На вопрос о возможности предоставления Украине современных истребителей посол США сказала: "Сейчас я не могу ничего объявить".

"Но могу сказать, что каждый поступающий к нам запрос мы тщательно изучаем. В тесной координации с украинскими военными и гражданскими лидерами мы предоставляем все, что можем, и побуждаем наших партнеров и союзников поступать так же", - добавила она.

Читайте также: Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк
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Топ комментарии
+5
На 300 км не передадут. Салливан сказал, что не хотят Третьей Мировой. По ихнее логике защита Тайваня американской армией от Китая это не Третья Мировая, а помощь УКраине ракетами на 300 км Третья
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24.07.2022 15:31
+5
Коли міністр Резнік спзднув про ракети на 300 км. - рашисти майже три доби крилатими ракетами жбурляти сцяли, істерили в твітерах - але сцяли. От що потрібно. як ні то допомогти технологіями доробити закинутий саудами Гром-2.
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24.07.2022 15:31
+4
Амерам-респект,але далекобійні реакети літаки та ппо нам дуже потрібні...
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24.07.2022 15:26
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24.07.2022 15:26 Ответить
Амерам-респект,але далекобійні реакети літаки та ппо нам дуже потрібні...
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24.07.2022 15:26 Ответить
На 300 км не передадут. Салливан сказал, что не хотят Третьей Мировой. По ихнее логике защита Тайваня американской армией от Китая это не Третья Мировая, а помощь УКраине ракетами на 300 км Третья
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24.07.2022 15:31 Ответить
Салливан - кремлевская ************...., и, по большому счету, он там ни*я не решает.....
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24.07.2022 15:41 Ответить
Ну похоже, что Байден больше всего к нему прислушивается, а не к Остину
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24.07.2022 15:54 Ответить
Респект за что? Украина отдала третий ядерный потенциал ради своей безопасности. Вы что думаете что десяток РСЗО обеспечат нам победу на более чем 2000 км фронта, Германия обещает один танк в месяц через полгода. Про самолеты это из той же серии
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24.07.2022 15:58 Ответить
Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!)))
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24.07.2022 15:26 Ответить
тісно співпрацюємо, вивчаємо, досліджуємо - а літаків вам зась

яка розумна кубіта!
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24.07.2022 15:29 Ответить
Заберіть будь ласка Беню, Ермака і самого великого підора **********, це допоможе найбільше.
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24.07.2022 15:29 Ответить
Дякуємо і за те що даєте!
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24.07.2022 15:30 Ответить
Коли міністр Резнік спзднув про ракети на 300 км. - рашисти майже три доби крилатими ракетами жбурляти сцяли, істерили в твітерах - але сцяли. От що потрібно. як ні то допомогти технологіями доробити закинутий саудами Гром-2.
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24.07.2022 15:31 Ответить
І нафта йде повним ходом з паРаші,переливають у морі з танкерів,потім везуть у США.
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24.07.2022 15:32 Ответить
це тому що всі 7 пакетів санкцій створюють лише незручності , але повністю нічого не зупиняють !
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24.07.2022 15:36 Ответить
А ты думал,что за дебила Зе все подпишутся и проблемы порешают?Все надо делать своими ручками при поддержке(бесконечной) из вне
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24.07.2022 15:36 Ответить
пойди прогуляйся пешим шагом с эротическим уклоном
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24.07.2022 15:39 Ответить
***** москворота,піди відсмокчи цюцюрку у татка собаки
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24.07.2022 16:19 Ответить
Іран дає безпілотники Росії, якщо дав безпіл отники дасть і ракети далекійні, а ви не даєте, ви що за Россію????????????? А ваші срані аналітики нічого про це не чули, так вас перестають боятися та поважати
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24.07.2022 15:32 Ответить
кончай пургу нести......
чув дзвiн, та не знаю де вiн......
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24.07.2022 15:37 Ответить
Кенгуру, вчи матчасть. Тобто, читай новини.
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24.07.2022 15:45 Ответить
я мог бы прореагировать на этот высер, но всегда придерживаюсь одного хорошего правила:
"никогда не спорь с дураком, иначе окружающие не смогут вас различить".... ))
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24.07.2022 16:10 Ответить
Если Украина проиграет , проиграет Европа и США .
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24.07.2022 15:36 Ответить
якщо програє Україна, програє тільки Україна, ну і молдова теж зникне. потім грузія, потім сесесер 2.0 велкаме бек і дрочильня знову років на 50
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24.07.2022 15:53 Ответить
и потом всех вышеперичесленных перед заградотрядами бурятов пошлют на Польшу с Литвой защищать многонационалов
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24.07.2022 17:29 Ответить
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24.07.2022 15:38 Ответить
Мабуть, нову партію свіжих мікрофонів Арестовичу підгонять.
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24.07.2022 15:46 Ответить
А они могут прислать Ермаколовку , и Зеленоправилку по одной штуке каждого экземпляра
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24.07.2022 15:49 Ответить
А можно атомную бомбу в обмен на беню? И все решится самой собой.
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24.07.2022 15:50 Ответить
Да Кенго ты подкачал
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24.07.2022 15:50 Ответить
Потрібна петиція-щодо притягнення колишнього презедента України, Кучми Л.Д. до кримінальної відповідальності за підписання Будапештського меморандуму і здачу інтересів України.
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24.07.2022 16:15 Ответить
Орки Украіна не програе і ніяких якщо. УКРАЇНА була і буде і вас всіх знайду.
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24.07.2022 16:17 Ответить
Где IRIS, оспожа посол?
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24.07.2022 16:21 Ответить
Окрім забезпечення всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі нам неохідна допомога в виявлені та знешкодженні 5 колони тобто ворожих агентів наші керівники з цією задачею явно не справляються.
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24.07.2022 18:02 Ответить
Олексій Гончаренко зі штату Меріленд обнадіює:

"Друзі, щойно з зустрічі в Lockheed Martin.
Це надважлива компанія, вона виробляє літаки F-16.
Цікаві люди там працюють - обожнюють Україну та хочуть зробити росіянам дуже боляче.
І ми хочемо того ж.
Тож ЗСУ та американська зброя знайшли одне одного!
Чекаємо гарних новин, бажано з цифрою 16".
О.Гончаренко, 24/07.22р.

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24.07.2022 18:10 Ответить
 
 