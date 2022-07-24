США тесно сотрудничают с партнерами, чтобы обеспечить Украину всем, что поможет победить, – посол Бринк
Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы украинские военные получали на передовой то, что им нужно для отражения агрессии России.
Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.
"Я могу сказать, что мы очень тесно сотрудничаем по часам, даже по минутам с Украиной и министром обороны, с руководителем Вооруженных сил, моими коллегами в Вашингтоне и также в Европе. Таким образом, мы тесно сотрудничаем, чтобы не только обеспечить всем, что сможет помочь Украине победить в этой борьбе, но и активизировать международное сообщество... На каждом этапе в теснейшей координации с нашими украинскими партнерами мы делаем все возможное, чтобы дать украинским воинам на передовой то, что им нужно, как только им это будет нужно", - сказала Бринк.
На вопрос о возможности предоставления Украине современных истребителей посол США сказала: "Сейчас я не могу ничего объявить".
"Но могу сказать, что каждый поступающий к нам запрос мы тщательно изучаем. В тесной координации с украинскими военными и гражданскими лидерами мы предоставляем все, что можем, и побуждаем наших партнеров и союзников поступать так же", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
яка розумна кубіта!
чув дзвiн, та не знаю де вiн......
"никогда не спорь с дураком, иначе окружающие не смогут вас различить".... ))
"Друзі, щойно з зустрічі в Lockheed Martin.
Це надважлива компанія, вона виробляє літаки F-16.
Цікаві люди там працюють - обожнюють Україну та хочуть зробити росіянам дуже боляче.
І ми хочемо того ж.
Тож ЗСУ та американська зброя знайшли одне одного!
Чекаємо гарних новин, бажано з цифрою 16".
О.Гончаренко, 24/07.22р.