Армия Польши станет настолько сильной, чтобы само ее существование отпугивало российского агрессора, - министр обороны Блащак

Польша работает над созданием сильнейших сухопутных войск среди европейских стран НАТО.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью еженедельнику Sieci, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на wpolityce.pl.

В опубликованном фрагменте интервью Блащак объясняет причины закупки Польшей нового оружия.

Он отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и столь сильным, чтобы само его существование отпугнуло потенциального агрессора.

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"Польское войско должно быть настолько многочисленным и таким сильным, чтобы само его существование отпугнуло агрессора. Кремлевские власти не будут бить по сильным. Когда они видят слабость, они нападают. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", - сказал Блащак.

По его словам, уже в этом году Польша получит первые зенитные установки Patriot, заказанные в 2018 году, также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre.