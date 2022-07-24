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Новости Война
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Польша (8154) россия (93025) Блащак (79)

Армия Польши станет настолько сильной, чтобы само ее существование отпугивало российского агрессора, - министр обороны Блащак

блащак

Польша работает над созданием сильнейших сухопутных войск среди европейских стран НАТО.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью еженедельнику Sieci, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  wpolityce.pl.

В опубликованном фрагменте интервью Блащак объясняет причины закупки Польшей нового оружия.

Он отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и столь сильным, чтобы само его существование отпугнуло потенциального агрессора.

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"Польское войско должно быть настолько многочисленным и таким сильным, чтобы само его существование отпугнуло агрессора. Кремлевские власти не будут бить по сильным. Когда они видят слабость, они нападают. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", - сказал Блащак.

По его словам, уже в этом году Польша получит первые зенитные установки Patriot, заказанные в 2018 году, также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre.
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Топ комментарии
+19
Полякам-респект...
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24.07.2022 15:37
+14
Правильная позиция!!!
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24.07.2022 15:38
+12
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24.07.2022 15:50
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Полякам-респект...
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24.07.2022 15:37 Ответить
Молодці!

Незалежність понад усе!
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24.07.2022 16:11 Ответить
Правильная позиция!!!
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24.07.2022 15:38 Ответить
Польше нечего бояться . Украина победит однозначно .
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24.07.2022 15:39 Ответить
Не бояться тільки дурні, які збирались на шашлики на майськіє
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24.07.2022 16:12 Ответить
Кто хочет мира - пусть готовится к войне, а не к шашлыку.
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24.07.2022 16:16 Ответить
Польше есть чего бояться: раисся и белораисся занимают сотни километров границы.
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24.07.2022 23:45 Ответить
Потом можем принять в 128-ю или 95-ю... Как пожелаете))))
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24.07.2022 15:40 Ответить
Они нежные . Надо потом отвечать за них .
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24.07.2022 15:42 Ответить
Тогда в 100-ю ТРО)))))
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24.07.2022 15:44 Ответить
и что бы это высрать -нужна обязательно регистрация?Реєстрація:24.07.2022
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24.07.2022 15:44 Ответить
вони апають свою армію виходячи з того, як зараз проходить наша війна з зайвохромосомними. Тому це не теоретична армія буде, а заточена під конкретну задачу і конкретного супротивника.
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24.07.2022 16:03 Ответить
Поляки замовили у США 500 "Хаймарсів".
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24.07.2022 19:51 Ответить
тільки поляки і балти розуміють , що може бути якщо Україна впаде .
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24.07.2022 15:42 Ответить
У немцев Nord Stream в голове .
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24.07.2022 15:43 Ответить
Хіба тільки в німців?А маддяри,з короткою памяттю,а інщі певні відсотки країн Европи?Дивлячись на їх реакцію,розумієш основну помилку Ху.ла.Він не з тої країни почав загарбницкий шлях.Пів інертної Европи міг би узяти за години та сберіг би війско орків на подальші дії.Навіть Гітлер це розумів!Окрім того,красти в Європі набагато більше
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24.07.2022 15:54 Ответить
життя показало що німецька економіка абсолютно залежна від смердючого кацапського газу . взимку вони відчують всю глибину цієї залежності .
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24.07.2022 16:28 Ответить
При всій повазі але ви значно поступаєтесь українській армії 👋🏼
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24.07.2022 15:48 Ответить
Ні, не поступаються. Бо в них на чолі армії стоять польські патріоти, а в Україні - єрмаки.
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24.07.2022 17:25 Ответить
А у нас дебил ЗЕ еще определился,то ли он клоун или дебил или президент или его *******
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24.07.2022 15:48 Ответить
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24.07.2022 15:50 Ответить
Цікаво, мабуть кицьку "Покємоном" кличуть ( від ПКМ).
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24.07.2022 16:20 Ответить
Це тому що у поляків президент поляк, в сеймі поляки, в уряді поляки, гроші, масмедіа у поляків.
А в Україні кому належать банки, підприємства, масмедіа?
Тим хто хоче протягнути закон про множинне громадянство, тим для кого українська ідентичність порожній звук, тим для кого Україна всього лише територія для "заробляння" грошей або тим хто мріє збудувати тут "нєтакую расію".
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24.07.2022 15:54 Ответить
Сразу намекну, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но чуть наоборот, но про поляков. На самом деле дело только в одном. Поляки всегда---всегда были нацией, один этнос, один язык, одна история, одна еда, одна страна! А все что вы перечислили---было продолжением этого. Отсюда и результат. Они много раз падали, и ровно столько же вставали. И вера там была одна и Бог конечно. Чего нельзя сказать......... про.....
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24.07.2022 17:27 Ответить
Так,це правда. У них більшість знає тільки одну мову - польську. Українці часто трьохмовні. Або й більше. Те ж саме в багатьох інших європейських країнах. І особливо це важливо,коли поряд проживає довбонутий сусід.
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25.07.2022 00:22 Ответить
Звісно комфортно таке розповідати за спиною у українців.
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24.07.2022 15:58 Ответить
У кого розуму вистачає до заклику готуватись до шашликів, а в кого - будувати сильну армію!
Відчуваєте «какая разніца»?
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24.07.2022 15:59 Ответить
Браво, Польша и спасибо! Балто-Черноморский Союз Польши, Украины и Литвы, в союзе с Великобританией, станет сильнейшим в Европе.
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24.07.2022 16:10 Ответить
Кацапьё подобно хулиганистому школьнику, который бьет тех кто слабее и бахвалится этим.
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24.07.2022 16:26 Ответить
Стане...стане)))) Смішні поляки...
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24.07.2022 16:30 Ответить
Єдино-правильна позиція!
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24.07.2022 17:23 Ответить
Готуються бо розуміють що наступні і якщо Україна програє поляки не зупинять расєю навіть з нато, за прибалтва взагалі не має що говорити з їх німа декількома мільйономи населення і триторією що за день на машині проїхати з середньою швидкістю 70км/год...
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24.07.2022 18:30 Ответить
Друзі-поляки. У вас дуже гарні дороги. Це українців купила шайка коломойского, помінявши клоуна на Гетмана. І зараз увесь світ та Європа розгрібають це українське лайно під назвою - кв95. Не дивитесь український телевезійний марафон - це лайно від лукавого коломойського та його бізнеспартена зеленського. І буде у вас найміцніша армія у Європі - за допомоги ЗСУ - найміцнішої армії у світі.
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24.07.2022 19:01 Ответить
Граница Беларусской губернией - это не шутки.
Так что поляки всё понимают правильно.
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24.07.2022 21:27 Ответить
 
 