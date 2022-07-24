Армия Польши станет настолько сильной, чтобы само ее существование отпугивало российского агрессора, - министр обороны Блащак
Польша работает над созданием сильнейших сухопутных войск среди европейских стран НАТО.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью еженедельнику Sieci, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на wpolityce.pl.
В опубликованном фрагменте интервью Блащак объясняет причины закупки Польшей нового оружия.
Он отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и столь сильным, чтобы само его существование отпугнуло потенциального агрессора.
"Польское войско должно быть настолько многочисленным и таким сильным, чтобы само его существование отпугнуло агрессора. Кремлевские власти не будут бить по сильным. Когда они видят слабость, они нападают. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане со стороны Беларуси", - сказал Блащак.
По его словам, уже в этом году Польша получит первые зенитные установки Patriot, заказанные в 2018 году, также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre.
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А в Україні кому належать банки, підприємства, масмедіа?
Тим хто хоче протягнути закон про множинне громадянство, тим для кого українська ідентичність порожній звук, тим для кого Україна всього лише територія для "заробляння" грошей або тим хто мріє збудувати тут "нєтакую расію".
Відчуваєте «какая разніца»?
Так что поляки всё понимают правильно.