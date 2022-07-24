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Новости Война
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Германия (6732) переименования (737)

Вместо "Московского" будет "Киевское": немецкая сеть супермаркетов переименовала мороженое из-за войны в Украине

морозиво

Немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала "Московское" мороженое (Moscauer Art) в "Киевское" (Kiewer Art), выражая поддержку Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на пресс-службу Edeka, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", — заявили в компании.

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В то же время там добавили, что название "Kiewer Art" временное, хотя к "московскому" варианту тоже возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться "Ice Snack Sandwich".
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Топ комментарии
+16
Москву теж скоро перейменують.
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24.07.2022 17:41
+10
на Мухасранськ притому назавжди...
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24.07.2022 17:47
+6
Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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24.07.2022 17:42
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Чому тимчасово?
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24.07.2022 17:40 Ответить
Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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24.07.2022 17:42 Ответить
Москву теж скоро перейменують.
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24.07.2022 17:41 Ответить
на Мухасранськ притому назавжди...
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24.07.2022 17:47 Ответить
нє
ці уроди упороті ще перейменують її на Київ, з них станеться.
бо ж вони русь, а русь КИЇВСЬКА

нєфіг

хай москва залишається москвою і до пари із чорноморським своїм флагманом іде за тим маршрутом, що прикордонник із Зміїного нааврочив - потоне нам на втіху.
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24.07.2022 18:01 Ответить
Московська зона відчуження (і радіоактивне озеро в центрі) ☢️
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24.07.2022 19:42 Ответить
це замість зброї
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24.07.2022 17:41 Ответить
Вона у німців в супермаркетах продається? Не знала.
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24.07.2022 18:13 Ответить
Деякі чемоданчики певного дизайну так і не змінять своєї російської назви!
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24.07.2022 17:42 Ответить
краще б ви їм нові мізки придумали як вставитию
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24.07.2022 17:44 Ответить
ага, пишучи київське еа кацапський манер вони українців підтримують. Kyiv not Kiew
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24.07.2022 17:46 Ответить
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24.07.2022 17:52 Ответить
блт! это акт вопиющей и оголтелой русофобии!
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24.07.2022 17:54 Ответить
это акт вопиющей и оголтелой временной русофобии!
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24.07.2022 17:55 Ответить
не плутайте русо-фобію із русо-фахією !
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24.07.2022 17:59 Ответить
не, тут кагбэ все зависит от объемов продаж..... ))
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24.07.2022 17:59 Ответить
А хто б їм підказав, що варіант Kiewer Art - московська транскрипція.
Має бути Kyiwer Art!
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24.07.2022 17:56 Ответить
а "moscauer art" чия транскрипція, мокшанська?

як хочуть так і називають, мають право.
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25.07.2022 00:56 Ответить
дякуємо торгівельну мережу - кожен робить що він може.

багато німців звернуть увагу на зміну назви і подумають чому та що коїться....
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24.07.2022 17:56 Ответить
Дякуємо за тролінг кацапні.
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24.07.2022 18:14 Ответить
крічалі женсчіни ура - і в воздух чєпчкі бросалі...

ми теж стурбовані..
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24.07.2022 18:25 Ответить
Смело, смело...
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24.07.2022 18:28 Ответить
Я бы ел смерть ************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2022 18:42 Ответить
Можно сделать мороженое HIMMARS с шоколадными кусочками Т-72
и хрустящими на зубах карамельными бурятами.
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24.07.2022 19:30 Ответить
Кращим морозивом було -- " Каштан".
Московського ніколи не було. Було "Ленінградське"-ескімо.
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24.07.2022 20:38 Ответить
Нам бы тоже стоило этим заняться. Например предлагаю колбасу "московскую" переименовать. Хотя бы в "москальскую".
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24.07.2022 21:00 Ответить
Собачьи консервы "Московитские останкинские".
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24.07.2022 21:21 Ответить
 
 