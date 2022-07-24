Вместо "Московского" будет "Киевское": немецкая сеть супермаркетов переименовала мороженое из-за войны в Украине
Немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала "Московское" мороженое (Moscauer Art) в "Киевское" (Kiewer Art), выражая поддержку Украине в войне с Россией.
Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на пресс-службу Edeka, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это показать", — заявили в компании.
В то же время там добавили, что название "Kiewer Art" временное, хотя к "московскому" варианту тоже возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться "Ice Snack Sandwich".
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+16 віктор федорович 31ee1569
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+6 Олександр Радченко 763cb5d1
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ці уроди упороті ще перейменують її на Київ, з них станеться.
бо ж вони русь, а русь КИЇВСЬКА
нєфіг
хай москва залишається москвою і до пари із чорноморським своїм флагманом іде за тим маршрутом, що прикордонник із Зміїного нааврочив - потоне нам на втіху.
Має бути Kyiwer Art!
як хочуть так і називають, мають право.
багато німців звернуть увагу на зміну назви і подумають чому та що коїться....
ми теж стурбовані..
и хрустящими на зубах карамельными бурятами.
Московського ніколи не було. Було "Ленінградське"-ескімо.