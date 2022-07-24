Сбитые ПВО российские ракеты над Хмельнитчиной упали за населенными пунктами, жертв нет, - ОВА

Три российские ракеты, которые украинские силы Противовоздушной обороны сбили утром над Хмельнитчиной, упали за пределами населенных пунктов, возникшие возгорания ликвидированы, человеческих жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Над территорией Хмельницкой области утром, около 9 часов, силы ПВО сбили три ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района. Возгорание полей ликвидировано", - отметил Гамалий.

Он также сообщил, что падение еще одной ракеты произошло в лесном массиве, вызвав взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района.

"Жертв нет", - подчеркнул глава ОВА.

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