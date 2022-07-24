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ПВО (2495) Хмельнитчина (896)

Сбитые ПВО российские ракеты над Хмельнитчиной упали за населенными пунктами, жертв нет, - ОВА

область,хмельниччина,хмельницька

Три российские ракеты, которые украинские силы Противовоздушной обороны сбили утром над Хмельнитчиной, упали за пределами населенных пунктов, возникшие возгорания ликвидированы, человеческих жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Над территорией Хмельницкой области утром, около 9 часов, силы ПВО сбили три ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района. Возгорание полей ликвидировано", - отметил Гамалий.

Он также сообщил, что падение еще одной ракеты произошло в лесном массиве, вызвав взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района.

"Жертв нет", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте: Отбит ракетный удар по Хмельнитчине с акватории Черного моря, - Воздушное командование "Захід"
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Не просто сбили, а сбили над безлюдным местом. Красавцы!
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24.07.2022 19:36 Ответить
от же ж пляді кончені... ну якій нормальній людині взагалі в голову прийде по людям ракетами пуляти?
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24.07.2022 19:40 Ответить
За уточненими даними - збито усі чотири!
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24.07.2022 20:29 Ответить
От це справжня перемога!!! Велика подяка!!!
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24.07.2022 22:11 Ответить
 
 