РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8519 посетителей онлайн
Новости Война
8 336 11
Генштаб ВС (5784)

Значительными потерями и отступлением завершились для войск РФ попытки улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, - Генштаб

зсу

Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются сто пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 520 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1722 танка и 3942 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. оккупанты, с потерями, отошли.

На Бахмутском направлении противник обстрелял наши войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

Значительными потерями и отступлением завершились неприятельские попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорья.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку БПЛА.

Также читайте: Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов, - Генштаб

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.

Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты нанесли авиаудара возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - отрапортовали в Генштабе ВСУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Свіженька орчатина! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.07.2022 19:37
+10
МС Перекись

@MC_Perekis

·

https://twitter.com/MC_Perekis/status/1550959276465819648 18 ч

Работники АвтоВАЗа обратились к командованию ВСУ, с официальным письмом и просьбой, не допустить остановку или даже возможно банкротство завода и ещё больше ******* соотечественников, чтобы родные погибших в спецоперации россиян, смогли купить новую Ладу.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:46
+10
ачєрєдной брєд сівай кабили...
показать весь комментарий
24.07.2022 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свіженька орчатина! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.07.2022 19:37 Ответить
у мацкві божеволіють навепередки

https://lenta.ru/news/2022/07/24/sorry/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop России избавить украинцев от антинародного режима

Глава МИД России Сергей Лавров выразил сочувствие к украинскому народу, «который заслуживает большего».

https://lenta.ru/news/2022/07/24/sorry/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Lenta.ru

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима», - сказал он.

https://riafan.ru/23554051-lavrov_poobeschal_ukrainskomu_narodu_osvobozhdenie_ot_antiistoricheskogo_rezhima?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ФАН

"Российский и украинский народ продолжат жить вместе", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804653720.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804653720.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости
показать весь комментарий
24.07.2022 19:44 Ответить
ачєрєдной брєд сівай кабили...
показать весь комментарий
24.07.2022 19:47 Ответить
Каня, але це не точно
показать весь комментарий
24.07.2022 20:27 Ответить
МС Перекись

@MC_Perekis

·

https://twitter.com/MC_Perekis/status/1550959276465819648 18 ч

Работники АвтоВАЗа обратились к командованию ВСУ, с официальным письмом и просьбой, не допустить остановку или даже возможно банкротство завода и ещё больше ******* соотечественников, чтобы родные погибших в спецоперации россиян, смогли купить новую Ладу.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 19:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
24.07.2022 19:52 Ответить
Там позавчора загинув мій друг Ярослав Якименко... Вічна пам'ять! Хлопці, дайте їм звизди!
показать весь комментарий
24.07.2022 20:24 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:57 Ответить
Харьков 50км от запоребрика. Найгенералисимус! Приказ отдавать когда будешь?
показать весь комментарий
24.07.2022 21:14 Ответить
 
 