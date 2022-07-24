Значительными потерями и отступлением завершились для войск РФ попытки улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, - Генштаб
Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются сто пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.
На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. оккупанты, с потерями, отошли.
На Бахмутском направлении противник обстрелял наши войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.
Значительными потерями и отступлением завершились неприятельские попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорья.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку БПЛА.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева. Украинские защитники тоже в долгу не остаются.
Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Оккупанты нанесли авиаудара возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - отрапортовали в Генштабе ВСУ.
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@MC_Perekis
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https://twitter.com/MC_Perekis/status/1550959276465819648 18 ч
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