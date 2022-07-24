Кулеба о политике США относительно поставки оружия: Как в игре, но в жизни вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил с компьютерной игрой политику США по поставке более современного вооружения Украине только после того, как Штаты увидят результат использования существующего арсенала на поле боя.
Об этом Кулеба сказал в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
В публикации говорится, что американцы заявили, что хотят посмотреть, как украинцы используют и внедряют в свой арсенал те или иные средства, прежде чем отправлять более современное вооружение, даже если возможные задержки будут стоить жизни.
Кулеба сравнил этот процесс принятия решений с компьютерной игрой.
"Вы должны разблокировать следующий уровень, но прежде чем вы это сделаете, обычно умираете несколько раз. Проблема с реальной жизнью состоит в том, что вы не можете умереть несколько раз, прежде чем перейдете на следующий уровень", – сказал глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Чи ти не читав, що американські підприємства щойно розпочали виготовлення HIMARS-ів для потреб України?
Ты бот, или просто *******....ся решил?
Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
Надо бы подсказать, щас текстану в Пентагон.
На рахунок того що, з РПГ (того ж РПГ-7) легко знищити Абрамс - то не така легка робота. Західні танки накшталт Абрамса/Челленджера в бою отримували інколи по декілька влучань з РПГ, але продовжували виконувати завдання.
З повагаю.
И кстати, из 18 экипажей не погиб ни один человек, хотя несколько были тяжело ранены.
українське насєлєніє мають за дурачків, які проголосували за сміття, нав'язане кремлем.
а я от іноді думаю - а олігархи, які роками грабували Україну, організовували собі кишенькових презедентів, могли б хоч щось купити ЗСУ? хоч якийсь дрон? НО НЄТ. а з американців вимагають.
потрібно подивитись , а хто там був проти нарощення потуги ЗСУ з нині маючих владу і розказати йому про цю гру , а ми подивимся
Ви замість того, щоби посилювати обороноздатність країни, три роки розвалювали її і грабували бюджет на величному крадівництві. Намагались замиритись зпутєном, відводили військо з позицій, розміновували кордони. Ви зривали спецоперації розвідки. Коли Західні розвідки вам доповідали за наближаючийся напад фєдєрастів - ви відмахувались та винуватили їх у руйнації української економіки.
і головне - всі ті люди, які це коїли, зараз отримали ще більше влади.
Дивно, що взагалі не послали на#уй, і це завдяки ВСУ та українцям, які не скорились, а не владі зелених уйопків.
якщо це міністр іноземних справ, то чому переговори та договори проводить Єрмак - наприклад у Стамбулі?
На місці Куліби я повісився від такого приниження
"Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
А якщо не бажаєте, значить все вас влаштовує!
може наперед готувати обгрунтування і застосування, навчання зброї
потом говори за оружие
а то складывается впечатление что вы из одной конторы вылезли