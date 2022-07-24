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В одной из областей у местных жителей изъяли два трофейных танка, - Енин

єнін

В одной из северных областей Украины у местных жителей изъяли два российских трофейных танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью для "Телеграф".

По его словам, вопрос контроля над обращением оружия требует особого подхода, в том числе и со стороны военных.

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным силам", - отметил Енин.

Читайте: Украинские военные захватили танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+67
а чим орати будуть тепер селяни?
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24.07.2022 21:01
+50
Дураки. Мало того, що ніякої зброї не видали людям, так і трофеї "вилучаєте".
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24.07.2022 21:02
+47
Коли вже поженуть цю зграю мусорську? Воно вилучило у громадян танк. Краще повідомь скільки мусорви стали зрадниками))))
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24.07.2022 21:03
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Не думаю, що це останні "трофеї" в селян...
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25.07.2022 04:35 Ответить
Знав-би ти справжні "обсяги"!!! У тебе- "щелепа-б відпала" Тепер буде з чим іти на "Майдан"!
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25.07.2022 06:19 Ответить
Зе!мусорок вешает лапшу лохам
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25.07.2022 04:56 Ответить
Хто не в курсі, це той прокурор, що свого часу віддав кацапам інгуськог добровольця, що воював за Україну, Тумгоєва.
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25.07.2022 08:00 Ответить
Категорично вимагаю від зеленоі влади НЕГАЙНО посилити контроль за перебігом володіння мирними громадянами не просто зброі, а саме танків. Просто неможливо стало на вулиці спокійно пройтися! Танки, танки, танки!..
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25.07.2022 08:43 Ответить
Опісля 24.02.2022 за здачу таких речей зелена влада обіцяла виплату серйозних грошей, а зара -- тільки статті Карного Кодексу... Що змінилося в Краіні? Агенти "козирі" зовсім знахабніли?
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25.07.2022 09:21 Ответить
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