"Имеем едва ли не впервые 100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной
Утром 24 июля противовоздушная оборона Украины сбила все четыре выпущенные крылатые ракеты по Хмельнитчине.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Сегодня (24 июля. – Ред.) наша ПВО сработала на "отлично", имеем чуть ли не впервые 100% результат.
Утром была ракетная атака из акватории Черного моря – четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области.
Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – есть четыре сбитые крылатые ракеты", - рассказал он.
По словам Игната, в течение суток украинская ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.
Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
Шастать
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
Це я, коли вночі зі смартфона і з вулиці починає вити сигнал тривоги:
(але того разу видовище масованого ракетного старту змусило ризикнути безпекою заради естетики...)
не в укрытии - так хоть 2 стены соблюдайте
100 раз повезет, а потом..... - не дай Бог.
И береженого Бог бережет!
(читати тричі, поки вона виє)
Хай дрижать опори
Як осінній лист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай горять заграви
Під пекельний свист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай у Чорне море
Йде на дно рашист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай кусає лікті
Хто на нас поліз
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай вогнем і громом
Вдарить благовіст!
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Л. Горова
Потім із дописів колег у Slack (це один із корпоративних месенджерів) дізнався про результати відбитої атаки, дістав з бару пляшку Hankey Bannister - і негайно випив за ППО
Відчуваєш себе мізерним. Але можеш жити завдяки нашій найкрутішій у світі Армії.
ППО, то зможемо, хоч більшу частину. А тоді вже можна розміщати все що завгодно і базам, лагерям, казармам і місцям пусків кацапських ракет по нам капець. Може через те і не дають багато зброї, да і F-16 на аєродромах чимсь треба закривати.