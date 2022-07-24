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Новости Война
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ПВО (2495) Воздушные силы (2008) Игнат (577)

"Имеем едва ли не впервые 100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной

ракета

Утром 24 июля противовоздушная оборона Украины сбила все четыре выпущенные крылатые ракеты по Хмельнитчине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня (24 июля. – Ред.) наша ПВО сработала на "отлично", имеем чуть ли не впервые 100% результат.

Утром была ракетная атака из акватории Черного моря – четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области.

Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации – есть четыре сбитые крылатые ракеты", - рассказал он.

Читайте: Сбитые ПВО российские ракеты над Хмельнитчиной упали за населенными пунктами, жертв нет, - ОВА

По словам Игната, в течение суток украинская ударная авиация нанесла до десяти групповых авиаударов по вражеским войскам на юге и востоке страны.

Поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.
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Топ комментарии
+42
Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 21:55
+33
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 21:58
+31
Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
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24.07.2022 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 21:55 Ответить
Героям-Слава!
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24.07.2022 21:56 Ответить
Гарна робота-так тримати...
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24.07.2022 21:55 Ответить
Опыт.
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24.07.2022 22:05 Ответить
водкой не пропьешь
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24.07.2022 22:26 Ответить
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 21:58 Ответить
Так. Сьогодні цілий день працювали наші соколи! Хай Боже їм допомога і захищає!!!
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24.07.2022 22:46 Ответить
Нєх...й

Шастать
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24.07.2022 22:10 Ответить
Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
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24.07.2022 22:16 Ответить
вы в укрытии должны быть, а не с окна наблюдать!
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24.07.2022 22:27 Ответить
Ф - фаталізм

Це я, коли вночі зі смартфона і з вулиці починає вити сигнал тривоги:

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24.07.2022 22:49 Ответить
Ой і ми оце так само коротше, жити в страху це пекло і на руку лише твоїм ворогам, жити без страху - це свобода, свобода - це по-українські!
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25.07.2022 00:08 Ответить
🙏
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25.07.2022 14:01 Ответить
P.S.: містика - щойно десь далеко прозвучала бавовна, і одразу тривога... та-а-ак... починаю наспівувати "ой та ну нахій, ой та ну нахій, нахій-нахій, ну його в хій...", при цьому переміщуючись у калідор за 2 стіни.
(але того разу видовище масованого ракетного старту змусило ризикнути безпекою заради естетики...)
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24.07.2022 23:04 Ответить
так нельзя
не в укрытии - так хоть 2 стены соблюдайте
100 раз повезет, а потом..... - не дай Бог.
И береженого Бог бережет!
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24.07.2022 23:37 Ответить
На тему двох стін

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24.07.2022 23:49 Ответить
Замовлянка на блєдіну

(читати тричі, поки вона виє)

Хай дрижать опори

Як осінній лист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай горять заграви

Під пекельний свист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай у Чорне море

Йде на дно рашист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай кусає лікті

Хто на нас поліз

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай вогнем і громом

Вдарить благовіст!

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Л. Горова
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24.07.2022 23:38 Ответить
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24.07.2022 23:44 Ответить
Хорошо пошутили, на весь квартал ни одного подвала в доме, до ближайшего укрытия 2 км
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25.07.2022 08:28 Ответить
У нас майже аналогічно - до найближчого укриття десь кілометр ((( подвал у під'їзді в принципі відкритий, але там скоріше поламаєш ноги + підхопиш якусь заразу від щурів Тому єдиний реальний варіант - калідор за двома стінами...
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25.07.2022 20:38 Ответить
А як пропустити таке видовище??
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25.07.2022 11:48 Ответить
Красівоє. Нагадало залп Хаймарсів - і теж так щільно пішли, одна ракета за іншою. І кілька разів - потужна повітряна бавовна (вже поза візуальною доступністю, з іншого боку будинку).
Потім із дописів колег у Slack (це один із корпоративних месенджерів) дізнався про результати відбитої атаки, дістав з бару пляшку Hankey Bannister - і негайно випив за ППО
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25.07.2022 20:52 Ответить
Які ж вони круті....
Відчуваєш себе мізерним. Але можеш жити завдяки нашій найкрутішій у світі Армії.
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24.07.2022 22:18 Ответить
опыт - дело наживное, парни наши опыта набрались, надеюсь, так будет и дальше - 100% укрских ракет в молоко, СЛАВА ЗСУ
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24.07.2022 22:20 Ответить
100% чиїх ракет у молоко?..
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24.07.2022 22:24 Ответить
опечатка) - оркских)
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24.07.2022 22:27 Ответить
Ти дивися уважніше, бо отримаєш навічний бан.
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24.07.2022 22:29 Ответить
постараюсь))
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24.07.2022 22:37 Ответить
Обережніше з такими помилками )) бо люди в умовах воєнного часу нервові, і адміни/модератори не виключення ))
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24.07.2022 22:52 Ответить
Ну, й по місцях базування ЧФ РФ варто було б вжарити.
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24.07.2022 23:10 Ответить
Респект Героям!
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24.07.2022 22:30 Ответить
це добре шо три ... але в кіровоградській маємо десять і суттєві втрати на жаль...
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24.07.2022 22:31 Ответить
Головне закрити наші міста і взагалі терріторію. Дадуть норвезьку
ППО, то зможемо, хоч більшу частину. А тоді вже можна розміщати все що завгодно і базам, лагерям, казармам і місцям пусків кацапських ракет по нам капець. Може через те і не дають багато зброї, да і F-16 на аєродромах чимсь треба закривати.
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24.07.2022 22:32 Ответить
👍🙏Красавцы наши ‼️❤️💙💛Так держать‼️Всегда Удачи 🍀 🍀🍀🍀
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24.07.2022 22:34 Ответить
24.07 день ПРО України
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24.07.2022 22:34 Ответить
Добре, синки! Добре!
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24.07.2022 22:38 Ответить
Зеленський з рогатки. Хто ж ще міг так влучно?
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24.07.2022 22:49 Ответить
Може нарешті обіцяні nasams відпрацювали?
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24.07.2022 22:51 Ответить
Дніпро: хвилин 10 тому спочатку десь далеко пролунала бавовна, і тільки потім сирена тривоги. WTF?
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24.07.2022 23:14 Ответить
Красавчики просто!
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24.07.2022 23:21 Ответить
попасть по кацапам мы можем, и есть чем. Супер важно целеуказание. Тут очень союзники помагают, дай Бог им здоровья!
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24.07.2022 23:42 Ответить
Срав пес, перділи гуси 🤬 у Дніпрі третя тривога за вечір...
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25.07.2022 00:57 Ответить
 
 